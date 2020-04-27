DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan ve tedavi edilmediği için Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü. Görüşme ile ilgili görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." dedi.

Kaynak: DHA