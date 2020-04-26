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Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı.

26.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 08:59
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki polis aracına ara sokaktan çıkan M.D.'nin kullandığı 16 NOL 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu, ardından takla atarak yan yattı. 

KAZAYI GÖRENLER YARDIMA KOŞTUKazayı gören vatandaşlar takla atan polis aracı içindeki 2 polis memurunun yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan polis memurlarını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ara sokaktan çıkarak polis aracına çarpan otomobilin sürücüsü M. D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Kaza anı(AKTÜEL)-Yaralı polis memuruna ambulans içinde müdahale anı-Ambulansların kaza yerinden ayrılması-Takla atan polis aracı-Polis aracına çarpan otomobil-Toplanan kalabalık-Polis aracının olay yerinden kaldırılması-Genel ve detay görüntüler(CEP TELEFONU)-Kazanın ardından toplanan kalabalık görüntüsü

25.04.2020 - 23.07 Haber Kodu : 200425194

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3- ESENYURT'TAKİ PİDE KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN/ RAMAZAN ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. Esenyurt'ta iftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi. Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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