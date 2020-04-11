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DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.

11.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:32
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının başlamasıyla evlerine çekildi. Taksim Meydanı ise saat 00.00'dan itibaren boşaldı. Meydanda sadece polisler ve evlerine gitmek için taksi bulamayan birkaç vatandaş ile sokak hayvanları kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taksim meydanıPolis ekipleriSokak hayvanları Genel ve detaylar

11.04.2020 - 01.39 Haber Kodu : 200411045

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2- ÜMRANİYE'DE YASAĞIN ARDINDAN SATIŞ YAPAN PAZARCILARA PARA CEZASI KESİLDİ 

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de gece yarısından sonra satış yapan pazarcılara ceza kesildi.Olay, Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Koronavirüsü önlemleri kapsamında iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bazı pazarcılar cumartesi günü için kurulan semt pazarına gelerek satış yaptı. İhbar üzerine zabıta ve polis ekipleri pazarın kurulduğu caddeye giderek üç pazarcıya ayrı ayrı 3 bin 150 TL para cezası kesti. Daha sonra pazarcılar, semt pazarından ayrıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Pazarcıların araçlarından detaylar-Zabıta ve polis ekipleri-Zabıta ekipleri ceza kesmeleri-Pazarcılardan detaylar-Kurulanan Semt pazarın sokağından detaylar-Polis ekiplerin cadde gezmesi -Genel ve detaylar 

11.04.2020 - 01.51 Haber Kodu : 200411048

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3- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Ozan URAL-Uğur SAMET AVCI-Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Burçak BOZKUŞ-Olgucan KALKAN-Ali ABLAY-Alper ÇAY/ İSTANBUL DHABu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Kasımpaşa'da polis otosundan yapılan "Değerli vatandaşlar, kendi sağlığınız için sosyal mesafe koyun. Yarın bütün fırınlar açık kalacak, kimse aç kalmayacak. Yarın fırınlar, marketler açık, ihtiyaçlarınızı yarın giderebilirsiniz. Şu an burada kalabalık yapmaya gerek yok" şeklindeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar kuyruklarda beklemeye devam etti.

Silivri'de Mimarsinan Mahallesinde bulunan fırıncıdan ekmek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, kuyrukta bekleyenlere sık sık sosyal mesafeyi korumaları için uyarıda bulundu. Piri Mehmet Paşa Mahallesindeki bakkallarda ise vatandaşlar ihtiyaçları almak için yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise, sokağa çıkma yasağına tepki gösterdi. İstanbul'un bütün ilçelerinde benzer görüntüler oluştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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