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İstanbul, Avrupa, Güncel

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.

01.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:23
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi bugün doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderildi. Yurtta kalanların tahliyeleri tamamlandı.

Görüntü Dökümü: -------------Otobüslerin çıkışı-Yurt önünde bekleyen yakınları-Özel araçlarıyla yakınları tarafından götürülenler-Yurttan çıkanlar ile röp.Detaylar

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6- KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER 

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kapalıçarşı'ya önceki gece saatlerinde gelen iki kişi, araçlarını Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapıya yanaştırdı. Çatıya çıkan soyguncular çarşının içine sarkıttıkları halat ile girdi.  Soyguncular, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı. Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızları güvenlik kameralarından belirleyen güvenlik görevlileri, Kapalıçarşı'da görev yapan mahalle bekçilerine haber verdi. Mahalle bekçileri, Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar, mahalle bekçilerinden kaçtıkları sırada içerisinde kuyumcudan çaldıkları altın ve kamera kayıt cihazı bulunan 2 torbayı düşürdü. Bekçilerden kaçan hırsızlar, çatıdan inerek kaçtı. Polis düşürülen altınları emniyete götürdü. Hırsızların karşısına bekçilerin çıkmasının ardından kaçtıkları sırada düşürdükleri altınlar dışında altın çalamadıkları belirlendi. Polis, görüntüler ve elde edilen delillerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

ŞÜPHELİLER KAMERADAŞüphelilerin hırsızlık sonrası çatıdan atlamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor. Bir başka görüntüde de şüphelilerin kaçma anları görülüyor.

Görüntü Dökümü-----Güvenlik kamera görüntüleri-Şüphelinin düşmesi-Arkadaşının onu kaldırması-KaçışlarıAKTÜELOlay yerinden görüntüler

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7- SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEKİ YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Murat KORKMAZ/ Sancaktepe'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın esnasında iş yerinde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.Yangın, Fatih Mahallesi Durak Sokak'ta saat 18.00 sıralarında çıktı. Lojistik işlerinin yürütüldüğü iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden ve o sırada içeride bulunduğu öğrenilen firma çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, içeride bulunan 1'i çocuk 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen üç kişiye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapıldı. Yangını gören mahalle sakini Şafak Yenigün, "Ses ve dumanı görünce dışarı çıktık. İçeride 1 çocuk, bir erkek ve 1 kadın vardı. İtfaiye geldi, dışarıya çıkarttı. Durumları iyiymiş." dedi.

Görüntü Dökümü: -----------İtfaiye ekiplerinden detay-Yangının çıktığı iş yerinden detay-Ekiplerin müdahale etmelerinden detay-Sağlık ekiplerinden detay-Vatandaşlardan detay

-Görgü tanığı röp


- İstabul

Kaynak: DHA

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