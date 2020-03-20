DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 ALKIŞ TUTARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLDULARHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Halil YILMAZ-Beyza GÜLER-Gülseli KENARLI/İstanbul DHATürkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları...

ALKIŞ TUTARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLDULAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Halil YILMAZ-Beyza GÜLER-Gülseli KENARLI/İstanbul DHA

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için evlerinde oturan vatandaşlar, yayalar, esnaf alkış tutarak destek verdi.

Türkiye'de de vakaları görülen koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde özveriyle çalışan sağlık görevlileri için evlerinde oturan vatandaşlar, sokakta bulunan insanlar ve esnaf alkış tutarak destek verdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu mesaja kayıtsız kalmadı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde İstanbul'un birçok ilçesinde eş zamanlı olarak pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanları için alkış tuttu. Kadıköy Moda'da evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış tuttu. Aynı zamanda sokaktaki mahalle sakinleri ve esnaf da sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir mahalle sakini, "Bütün sağlık çalışanlarına tüm toplum adına yürekten teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Bizler evlerimizde rahat oturuyoruz. Sonuna kadar destek veriyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Şişli Kurtuluş Caddesi'nde ise evlerindeki vatandaşlar ve yayalar alkış tutarken yoldan geçen otomobiller de korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Mahalle sakini Murad Rodoplu, "Sağlık çalışanlarımıza bence güzel bir destek. Buna istinaden yapıldığını düşünüyorum. Bence de doğru bir şey. Çünkü onlar şuanda Türk milleti için fedakarlık yapıyorlar. Bu tür şeyleri bence desteklemek lazım" diye konuştu Görüntü dökümü----------------------Moda'da alkış tutan vatandaşlar-Moda'daki vatandaşlar ile röp.-Moda'daki alkış tutan bir esnaf ile röp.-Şişli'de alkış tutan vatandaşlar-Şişli'de alkış tutan yayalar-Şişli'de bir vatandaş ile röp.-Şişli'de korna çalan otomobiller-Çeşitli ilçelerden görüntüler-Genel ve detay

===============

2- BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI: 1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,Bayrampaşa'da 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale ederken yaralanan iki itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Recep Tekim yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri Recep Tekin ve Gökhan İlyas yaralandı. Yaralananlar ambulansla Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan Recep Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye erinin ölüm haberini alan meslektaşları hastane önüne geldi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMAÖte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bayrampaşa'da meydana gelen işyeri yangınına müdahale esnasında ağır yaralanan İtfaiye personelimiz Recep Tekin ne yazık ki şehit düştü. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize sabır diliyorum. Bir diğer İtfaiye personelimiz Gökhan İlyas'ın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------Hastane önünden görüntüİtfaiye erleriİtfaiye erinin fotoğrafı -Genel ve detay (CEP TELEFONU)Yaralanan itfaiye erinin dışarıya çıkartılmasıYaralıya kalp masajıErin ambulansa taşınmasıAKTÜELİtfaiye polis ve sağlık ekipleriYaralının ambulansa alınmasıEkiplerin müdahalesiGenel ve detay görüntü

============

3- İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,Tüm illerde gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020-2' kapsamında İstanbul'da birçok noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde polisler, koronavirüse karşı tedbir olarak maske ve eldiven kullandı.İstanbul'da 39 ilçede birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli ile birlikte Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması varsa suç aletlerinin elde edilmesi amaçlanan denetimlerde polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.Şişli'de bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen denetimde, şüpheli görülen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara (Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli polis köpeği "İra" da araçlarda narkotik madde aradı. Denetimler, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi.Ümraniye Balkan Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü: -------ŞİŞLİ-Arama noktasından genel ve yakın detaylar-Maske takmış polislerden detay görüntü-Şüpheli görülen araçların durdurulması-Şüpheli kişilerin GBT kontrolü yapılması-Genel ve yakın detaylar ÜMRANİYE-Polis üst araç araması-Narkotik köpeği araması-Kimlik kontrol-Araçların aranması-genel ve detay

=============

4- FATİH'TE 2 KATLI BİNADA KISMİ ÇÖKME

Ersan SAN/ Fatih'te 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Binada kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Fatih, Aksaray Mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi Sokakta bulunan iki katlı binanın çatısında saat 16.45 'te henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan düşen parçalar oda içine doldu. Bu sırada odada bulunan 3 kişi kendilerini dışarıya atarken, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Serpil B. içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride kalan kadını merdiven uzatarak, kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Serpil B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan çökmenin olduğu binanın çevresinde ekipler önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: ---------------Olay yeri-Ekiplerin çalışması-Kadının kurtarılması-Detaylar

==============

5- BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisten kaçarken etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.Basın Ekspres Yolu'nda saat 18.00 sıralarında polis ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin içindeki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan otomobilin peşine düştü. Polisle şüpheliler arasında Başakşehir'e kadar kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, kovalamaca sırasında etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: --------------Olay yeri inceleme ekipleri-Polis şeridi ve ekip araçları-Şüphelilerin ateş açtığı bulvar

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA