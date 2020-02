DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

01.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:01

ZEYTİNBURNU D-100'DE KAZA; EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu Ankara istikametinde yakıtı bittiği için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobille yardım için duran başka bir araca, üçüncü bir otomobil çarptı. Zincirleme kazada yakıtı biten aracın sürücüsü olay yerinde ölürken, diğer araçlarda bulunan biri kadın 3 kişi de yaralandı.Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EV 9664 plakalı otomobili kullanan sürücü R.P. Aksaray-Bayrampaşa yol ayrımına geldiği sırada aracın yakıtı bitti. R.P. otomobilini emniyet şeridine çekti. Bu sırada yardımına 34 GG 2751 plakalı aracı kullanan İbrahim Kadir Özkan isimli sürücü geldi. İki sürücü kendi aralarında konuşurken aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKG 31 plakalı otomobil duran araçlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan yakıtı biten otomobilin sürücüsü R.P. yardıma gelen aracın altında kaldı. Diğer otomobillerde bulunan B.A.Y. isimli kadın yolcu ile K.Ü. ve A.T. yaralandı. Yardıma gelen aracın sürücüsü İbrahim Kadir Özkan ise kazayı yara almadan atlattı.

2- MALTEPE D-100'DE ZİNCİRLEME KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİSLERE OTOMOBİL ÇARPTI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, - MALTEPE D-100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde bilinmeyen bir nedenle kaza yapan iki otomobile müdahale eden polis ekiplerinin çalışması sırasında aynı yönde ilerleyen ve hızlı olduğu iddia edilen başka bir otomobil kaza yapan araçlara çarptı. Daha sonra arkadan gelen araçların da kazayı fark edememesi üzerine zincirleme kaza yaşandı. 3'ü polis aracı olmak üzere 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru ile diğer otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan, iki polis ile bir kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

YOL, 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDIKaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemelerinin tamamlanması sonrası kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan, meslektaşlarının yaralı olduğunu duyan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri de olay yerine gelerek sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3- BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner Hasırcıoğlu/ İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolu ayıran bariyere çarptı. Kazada otomobilin kaportası parçalanırken, araçtaki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.Kaza, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. 34 BVH 816 plakalı aracın sürücüsü Gökhan Yavuz Bayrampaşa, D-100 Karayolu ayrımına geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaportası parçalandı. Kazada sürücü Gökhan Yavuz yara almazken, otomobildeki kadın yolcu kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, araç sürücüsünün polise bilgi verdikten sonra ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyla birlikte taksiyle hastaneye gittiği öğrenildi. Sağlık ekipleri ise polisten bilgi alarak olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, yol bakım ekipleri ise yolu temizledi.

4- BAKAN KOCA: KORONA VİRÜS HASTAMIZ ASLA OLMADI

İbrahim YILDIZ-Enver ALAS-Anıl UÇAN-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri ve karantina odasını gezen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu zamana kadar 11 bin yolcunun taramadan geçtiğini ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını açıkladı. Bakan Koca şüpheli bulunarak incelenen 70 kişide korona virüsü bulgularına rastlanmadığını bildirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda oluşturulan karantina müşahede odası, özel cihazlarla, negatif basınçlı sedye ile donatılmış 112 ambulansını ve yolcuların kontrolden geçtiği termal kameraları inceledi. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'dan önlemlere ilişkin bilgi alan Bakan Koca, açıklamalarda bulundu. "13 OCAK'TA TEDBİRLERİMİZİ ARTTIRDIK"Çin kaynaklı bir korona virüs türünün sebep olduğu hastalıkla ilgili aldıkları tedbirleri yerinde görmek için havaalanına geldiğini vurgulayan Koca, "Karantina odalarımızı ve ambulans sistemimizi hızla devreye sokma noktasında tedbirlerimizi aldık. Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. 11 bin kişiden korona virüs şüphesi olan kimse olmadı. Dünya Sağlık Örgütü küresel ciddi bir durum olduğunu ifade etti. Bunu ifade ederken seyahat kısıtlamalarını önermedi. Biz Türkiye olarak, Dünya Sağlık Örgütü daha önermeden, 13 Ocak itibariyle tedbirlerimizi hızla almaya başlamıştık" dedi.

"BİLİM KURULU BİR REHBER YAYINLADI"Koca, Bilim Kurulunun hızla şekillendirdiği bir rehberin yayınlandığının ifade ederek, "Öncelikle, Bulaşıcı Hastalıklar Koordinasyon Merkezimiz devamında halk sağlığı ve Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz bütün tedbirleri hızla almaya başladı. İlk etapta bu konuda etkin hocalarımızla bir bilim kurulu oluşturduk. Bilim kurulundaki hocalarımız bu virüs salgını ile ilgili bir rehber yayınladı. Bu rehberle şüpheli vakaların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, tanı, teşhis ve tedavi safhasında nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatıldı" diye konuştu. "İLAÇLAR GELİŞİ GÜZEL KULLANILMAMALI" Bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca açıklamasına şöyle devam etti: "Bakanlık olarak bilim kurulumuzun yönlendirmesiyle bir takım bilgilendirmeleri yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın uyarıları ve bilgilendirmeleri dışında yanlış ve maksatlı bilgilendirmelere itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum. Sosyal medyada bu anlamda hem dünyada hem ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu, özellikle bakanlığın bilgilendirilmelerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyorum. En ufak ateş, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilerle tedirgin olunmaması ve hemen girip ilaçlarına başlanmaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Grip için verilmesi gereken ilacında hekim kontrolünde ilk 48-72 saat içinde etkisinin olabileceğini biliyoruz. O nedenle gelişi güzel kullanılmamalı." "YÜZDÜ 99 ÇİN KAYNAKLI" Bakan Koca, bu güne kadar görülen vakaların yüzde 99'unun Çin kaynaklı ve geri kalan yüzde 1'in de Çin'le ilgili hastalar olduğuna vurgu yaparak, "O yüzden Çin'le ilgili olan veya Çin'e giden insanlarla temas sonrası ateş, bulantı kusma ishal gibi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Zaten hekim arkadaşlarımızın bu noktada bir yaklaşım göstereceğini söylemek istiyorum. Şu ana kadar yeni bir korona virüs hastamız asla olmadı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda çok yanlış bilgilendirmeler olduğunu görüyorum. Şehir hastanemizde var olan iki hastamız ki, sonuçları negatif çıktı. O 2 hastamızı da taburcu ettik. Şu an bu anlamda takip edilen hastamızın olmadığını söylemek istiyorum" dedi. "EK KAMERA GÜNDEMDE YOK"Bir gazetecinin, Uzak Doğu'da Çin'e yakın bölgelerden uçakla Türkiye'ye gelecek yolcular için termal kamera uygulamasının kapsamının genişletmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine Bakan Koca, "Şu an Dünya Sağlık Örgütü zaten önermiyor ama Bilim Kurulumuzla bu sabah yaptığımız toplantıda bu gündeme geldi. Bununla ilgili bir önerisi olmadı. Özellikle o bölgelerdeki hasta durumu önümüzdeki günlerde farklılaşırsa Bilim Kurulunun alabileceği bir kararla gündeme gelebilir. Şu an öyle bir durum söz konusu değil" dedi. "50 KİŞİ YARIN WUHAN'DAN GELECEK""Çin'den Türkiye'ye uçak seferleri dün durduruldu. Bu nedenle Türkiye'ye gelen Çinlilerin ayrılmasına yönelik Çin makamlarının başvurusu oldu mu? şeklindeki soru üzerine Bakan Koca, "Çin'den her gelen vatandaşı hastane ortamında karantinaya almıyoruz. Toplam 35 Türk vatandaşımız, Azeri 7 vatandaşımız, Gürcü 7 vatandaş ile diğer bir vatandaş olmak üzere toplamda 50 kişinin getirileceği, muhtemelen yarın Türkiye'ye gelinmiş olur. Niye hastaneye, karantinaya alıyoruz? Benzer şekilde tekil gelen, Çin'den gelen vatandaşlara niye bu uygulanmıyor?' diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden toplu olarak gelen bir vatandaş kitlesi olduğu için böyle bir tedbirin alınması gerektiğini Bilim Kurulu karar verdi. Yani aynı ve enfeksiyonun yoğun olduğu bir bölgeden geliş olmasaydı, ferdi olsaydı gerektiğinde evde de yakın takibe alınabilirdi. Biz ilk günden itibaren olaya ciddi yaklaştık. Ciddiyeti korumayı ihmal etmedik. Çok hassas davrandığımız için de bu anlamda yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Toplam, bugüne kadar şüpheli olan hasta sayısı toplam 70 kişi oldu ama hiçbirisinde korona virüs pozitif çıkmadı" diyerek sözlerini tamamladı.

5 - POLİS OKULLARINDA "UYUZ" TATİLİ

Ali ABLAY -İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, - İSTANBUL'daki polis okulunun ardından İzmir ve Samsun'da bulunan polis meslek yüksek okulların da uyuz vakasının görülmesi üzerine 10 gün süreyle tatil edildiği öğrenildi.Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu ve Samsun'daki 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki bazı öğrencilerde uyuz hastalığı tespit edilmesine üzerine okulların 10 gün tatil edildiği belirtildi. Okullarda eğitim gören polis adaylarında tespit edilmeye başlayan uyuz hastalığının önüne geçmek için okul yönetimleri tarafından alınan kararla, okul, yurt ve lojmanlarının boşaltılıp ilaçlamaya alındığı kaydedildi.

6- İSTANBUL GENELİNDE "YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ" YAPILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK - Şahin BOZKURT/ İstanbul Dhaİstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.Bu yıl gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Denetimleri"nin 3'üncüsü akşam saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında başlatıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlerde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları, taksi ve dolmuşları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Fatih'teki denetim noktasında da durdurulan araçlar aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda yer aldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

7 - MOTOSİKLETÇİLER YUNAN MİLLETVEKİLİNİ DEV BAYRAKLA PROTESTO ETTİ

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili tarafından yırtılmasını protesto amacıyla, 40 metrekarelik bayrak açıp, İstiklal Marşı okudu. Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasını protesto etmek için Beyoğlu Tepebaşı'nda dün 20.00'da bir araya geldi. Grup, yanlarında getirdikleri 40 metrekarelik Türk Bayrağı'nı açarak İstiklal Marşı okudu. Platform üyeleri adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Genel Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtarak tüm dünyanın tepkilerini üzerine çeken Yunan milletvekili Lagos, hepimizi derinden yaralamıştır. Bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir, gururudur. Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında Yunan denize döküldükten sonra bile, çetin savaşlardan sonra bile İzmir'deki köşküne geldiği zaman; yere serilen Yunan bayrağına basması istendiğinde: 'Bir bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir' diyerek bunu kabul etmemiş. O bayrağın katlanılarak yerine konulmasını istemiştir. Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Bu yapılan çok talihsiz bir şeydi. Fakat hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu iki komşu ülkenin dostluklarına zarar getirmeyecektir. Böyle bir provokasyon ve böyle bir ırkçı hareketin karşısında biz sadece burada olduğu gibi duruşumuzu sergiliyoruz, sessiz bir protesto yapıyoruz" diye konuştu. Eylemin ardından grup üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.

8- İSMEK'İN ESKİ KADIN BÖLGE SORUMLULARINDAN SUÇ DUYURUSU

Haber: Gülseli KENARLI - Ruken KADIOĞLU - Kamera: Kubilay ÖZEV/ İstanbul, İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Kadınlar, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sundu. Kadınlar "Alenen hakaret", "Görevi kötüye kullanma", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçları iddiasıyla İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulunan kadınlar, ardından avukatlarıyla birlikte Çağlayan Meydanında açıklama yaptı. İlk olarak avukat Ferah Yıldız, "27.01.2020 tarihinde işten çıkarılma sebebiyle gerekli yasal yollara başvurulmuş, bugün itibariyle 20 ayrı bölge sorumlusuna 33 ayrı suçtan ve savcılığın resen takdirine bırakarak açacağı diğer suçlardan suç duyurusunda bulunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli'nin İBB'nin Saraçhanedeki merkez binasına bölge sorumlularını davet ederek, her bir yöneticinin toplantıda bulunmasından sonra, kendilerine birebir ağır hakarete, dini değerleri aşağılama suçu ve görevi kötüye kullanma suçlarından bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık" dedi.

"'KOKUYORSUNUZ' BUNU BİLE SÖYLEYEBİLDİ. BİZ İNANAMADIK"İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, "19 Ağustos tarihinde arkadaşlarımızla yıllık izinlerimizden döndük, iş başı yaptığımız ilk gündü. İlk günde henüz daha ofislerimize gitmeden, sabahın 9'unda Meltem Hanım bizleri ofisine davet etti. Tanışma faslı geçildikten sonra bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de izah ettik, kendisine. Konuşmamız arasına girerek ve şaşkın bir bakışla 'bunların diksiyonları da ne kadar kötü, siz hiç eğitim almadınız mı?' şeklinde ilk tacizine maruz kaldık maalesef. Biz böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk. Toplantı devam etti. Devamında 'bir ellerinizi kaldırın bakalım kaç tane bekarınız var' dedi. Arkadaşlar el kaldırdılar. Akabinde 'ne kadar da çok bekarınız varmış, bu bekarlarla biz itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları birbirileri ile ne güzel kaynaştıralım' dedi. Biz tabi utanç duyduk, cinsiyetimiz adına da utanç duyduk. Böyle bir şey ile ne karşılaştık, ne kendimize yakıştırabiliriz böyle bir şeyi. Çantalarımızdan tutun, gözlükler, eşarplar, sosyal medyada gezen aslı astarı olmayan ne kadar çok varsa iddia olarak önümüze geldi maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İnanılmaz bir mobinge maruz kaldık, 7 aydır. İBB'nin kurumsal kimliğine, kurumsal yapısına saygı duyduğumuz için biz bunları şimdiye kadar sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı biz elbette avukatımız aracılığıyla arayacağız, bunun peşine düşeceğiz. O konuşma esnasında, adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık. Bunu birkaç defa tekrar etti. Biz de gerekli açıklamaları yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz. Böyle bir yönetim şekline zaten alışık değiliz. Hiçbir yöneticimizden bu şekilde bir ifade duymadık. Maalesef geldiğimiz nokta ortada biz hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

"20 BÖLGE SORUMLUMUZUN TAZMİNATSIZ BİR ŞEKİLDE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER" İSMEK eski Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, "İSMEK'te çalışan 20 tane bölge sorumlumuzla birlikte İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli bir tanışma toplantısı düzenledi. Bu toplantıda personel arkadaşlarımızla tanıştıktan sonra, arkadaşlarımızın bir kısmının başörtülü olmasından dolayı 'bu sıcakta başörtüyle birlikte, pardösülerinizle çalışmak sizi yormuyor mu? Siz bu konuda zorlanmıyor musunuz?' diye arkadaşlarımızın manevi ve dini duygularını incitici hareketlerde bulundu. Bunun dışında da çalışan arkadaşlarımızın özellikle bölge sorumlularımızın bir çoğunun medeni hali bekar. Biraz daha ileriye giderek 'sizin çoğunluğunuz bekarmış, sizi itfaiyecilerle tanıştıralım' diye bir mobing uyguladı. Onları aşağılayıcı şekilde böyle bir çalışma yaptı. Zaten 23 Haziran seçimlerinden sonra Yeşim Meltem Şişli hanımefendi bu süreç içerisinde ekibiyle birlikte mobing uyguladı. Tabi arkadaşlarımız o süreç içerisinde çalıştıkları için bunu dile getiremedi. Olmayan bir sebepten dolayı bir disiplin soruşturması açtırdılar. Pazartesi günü itibariyle 20 bölge sorumlumuzun tazminatsız bir şekilde sözleşmesini feshettiler. 20 kişi de o toplantıda olan arkadaşlarımız" dedi.

"BUNLARIN AMAÇLARI ŞU; İSMEK'İ ETKİSİZLEŞTİRECEKLER" Ali Koca, "Özellikle şöyle bir yaygara kopardılar 'eğitimsiz insanlarla İSMEK İstanbul halkına hizmet veriyor' diye. Bunların amaçları şu; İSMEK'i etkisizleştirecekler, Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu bir merkez, bugüne kadar 3 milyon 245 bin kişiye hizmet verdi. 2018-2019 eğitim döneminde de 870 bin başvuru vardı ve 349 bin kişiye eğitim verildi. Toplumun gözünde etkisizleştirip kapatmanın veya kendi çerçevelerinde yeni bir marka oluşturmanın gayreti içerisindeler" diye konuştu.

