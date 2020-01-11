DHA  İSTANBUL BÜLTEN-1

11.01.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:07

KADIKÖY'DE YANGIN ÇIKAN DAİREDE YAŞAYAN GENÇ BAHÇEDE YARALI BULUNDU

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genç yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti.

Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'ta saat 00.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

ARKA BAHÇEDE YARALI HALDE BULUNDU

Ekiplerin çalışması sırasında bir apartman sakini, yangın sırasından arka bahçeye birisinin atladığını söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesini kontrol ettiklerinde yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki Oğulkan Soner E. adlı bir kişiyi yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki genç, sedyeye konularak ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğulkan Soner E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

BOYUN KISMINDA KAN VARDIAsayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler evinin içerisinde yaklaşık iki saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından çevredeki vatandaşların olayla ilgili bilgisine başvururken yangının çıktığı daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Oğulkan Soner E.'nin boyun kısımlarında kan olduğu öğrenilirken Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: -----------Olay yeri-İtfaiye ekiplerin müdahalesi -Arka bahçeye düşen kişiyi ambulansa götürülmesi-Ambulanstan detaylar-Binadan detaylar -Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması -Genel ve detaylar 11.01.2020 - 03: 33 Haber Kodu : 200111015

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2- KADIKÖY'DE YANGIN ÇIKAN BİNADA DUMANDAN ETKİLENEN 11 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA- Kadıköy'de 7 katlı apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi 1.Hatboyu Sokak'taki 7 katlı binanın bodrumunda elektrik panosunda dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadıköy ve Erenköy İtfaiye ekipleri yangına müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanın üst katlarda mahsur kalan 11 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların arasında evcil hayvanların olduğu görüldü. Dumandan etkilen 2'si çocuk toplam 4 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: ------------cep telefonu görüntüsü-Olay yerinden detaylar-İtfaiye ekiplerin çalışması-Mahsur kalanların kurtarılması-Sağlık ekipler dumandan etkilenenlere müdahalesi-Evcil hayvanlardan detaylar-Kurtarılan görevliden detaylar. -Genel ve detaylar 11.01.2020 - 00: 35 Haber Kodu : 20011100411.01.2020 - 01: 53 Haber Kodu : 200111011

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3-ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde dün saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde giden otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi. İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan ootmobillerin çekiic yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü -----------Yaralılardan detaylar -Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmesi -Ambulanslarla götürülmesi -Araçlardan detaylar-TEM otoyolunda oluşan trafik -Genel ve detaylar

11.01.2020 - 03: 51 Haber Kodu : 20011101610.01.2020 - 23: 39 Haber Kodu : 200110280

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4- İSTANBUL'DA YILIN İLK DOLUNAYI

Haber- Kamera İlkay DİKİCİ-İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL- 2020 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi dün gerçekleşti. Akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen ay saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyüledi.

Görüntü dökümü----------------Dolunay'dan görüntüler

11.01.2020 - 00: 09 Haber Kodu : 20011100211.01.2020 - 01: 09 Haber Kodu : 200111006======================================

5- İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE KASIM SÜLEYMANİ ANMASI

Haber- Kamera: Şahin BOZKURT, -ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı. Cağaloğlu'nda bulunan İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyesi bir grup, ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi andı. Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar eden grup, karanfil bırakarak etkinliğe son verdi.

Görüntü dökümü---------Gruptan görüntüler-Kur'an okunması, dua edilmesi-Karanfil bırakmaları11.01.2020 - 00: 05 Haber Kodu : 200111001=========================================

6- BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA- İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi. Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle, "Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir". Görüntü dökümü-----------Sahil güvenlik gemileri detayları

10.01.2020 - 23: 26 Haber Kodu : 200110277========================================

7- ÜMRANİYE'DE MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA -Ümraniye'de bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.Olay,İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi üzerinde bulunan marketler zincirinin bir şubesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi cadde üzerindeki markete girdi. Soyguncu, silah göstererek kasiyer kadını etkisiz hale getirdi. Ardından kasadaki bir miktar parayı gasp eden soyguncu, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, markette inceleme yaptı. Marketin güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde soygunu gerçekleştiren kişinin, 20-25 yaşlarında birisi olduğu tespit edildi. Ekipler, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Bir mahalleli, "Akşam saat 20.00 sıralarında mahallemizde bulunan markete maskeli bir şahıs girip çalışan personele silah çekip bir miktar para alıp olay yerinden kaçmıştır. Biz de olayı çalışan kişilerden duyduk" dedi.

Görüntü dökümü: -----------Olay yeri-Polis ekiplerin markete çalışması-Kasiyer Kadının üzülmesinden detaylar-Olay yeri incele ekipleri-Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi -Vatandaşla röp. Genel ve detaylar 10.01.2020 - 22: 20 Haber Kodu : 200110271======================================

8- EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK

Haber Müge YARIMBATMAN - Kamera Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, -Şehirlerarası otobüslerde artık evcil hayvanlar sadece bagaj bölümünde değil, otobüslerin kabin bölümünde sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karar ile şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni bir dönem başlıyor. Karara göre aşı karneli köpek, kedi ya da kuş gibi evcil hayvanlar özel kafeslerinde sahipleriyle birlikte yolculuk edebilecek.

HİÇBİR FİRMANIN BUNUN KABUL EDECEĞİNİ SANMIYORUMBayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir firmaya ait yazıhanenin sorumlusu olan Serkan Aydın, Evcil hayvanlarımız bizim küçük dostlarımız zaten. Daha önce her zaman uyutulup bagajda götürülüyordu. Çünkü uyutulmadığında bagajda havlıyorlar, yola giden kaptanlarımız uyanmasın diye mecburen uyutulması lazımdı. Şimdi aracın içinde uygun görülmesi benim tarafımdan uygun değil, çünkü alerjisi olan insanlarımız var. En az 50 kişilik bir araba, ister istemez bir tanesi problem yaratacak. 'Benim alerjim var, istemiyorum' diyecek ve diğer yolcularımız da rahatsız olacak. Bagaj zaten serin olan bir yer. Uyutulduğu zaman zaten seyahat süresince o farkına bile varmıyor, mola yerlerinde de yolcularımız tarafından kontrol edilebiliyor. Uyutularak taşınacak ama ister istemez onun belirli bir süresi var ve bu sürüden sonra ses çıkarmaya başladığında diğer yolcularımız onun sesinden rahatsız olabilecek. Bu da huzursuzluğa sebep olacak. Hiçbir firmanın da kabul edeceğini sanmıyorum. Şu koltukta mesela hayvan seyahat edebilecek ama bir sonraki durakta o yolcu indikten sonra başka bir yolcu bindiğinde yolcu, kıl veya tüy gördüğünde olmaz dedi. Şehirlerarası otobüs şoförü Hayati Çakır ise, 'Bu mümkün değil bence. Alerjisi olan yolcularımız var, hayvan bu sonuçta ses çıkartabilir, tuvalet ihtiyacını yapabilir. Uyutulduğu zaman daha önce bagajda götürüyorduk. Bu uygulamayı henüz yapmadığımız için ne olur, nasıl şekilde gider bilemiyorum. Denemek lazım diye konuştu.

ONLARIN DA BU DÜNYADA CAN OLDUKLARINI BİLMEMİZ LAZIMOtobüsle seyahat etmek için otogara gelen Ulaş Yavuz ise, 'Böyle olması gerekiyor. Zaten hayvanlar Türkiye'de, hatta dünyada yeteri kadar değerini göremiyor. Hayvanlara, insanoğlu doğal veya illegal yolla baya bir eziyet çektiriyor. Bakanlığımızın bu gibi öngörüleri bizi çok memnun ediyor. Onların da bu dünyada can olduklarını hissetmemiz ve bilmemiz lazım. Benim gençlikten de, Türkiye'den de, dünyadan da var. Bu hayvanların artık sesini duyacağız diye düşünüyorum şeklinde konuştu.

UYGULANMADIĞI ZAMAN CEZAİ YAPTIRIMININ DA OLMASI GEREKİYORKendisinin de köpeğinin olduğunu söyleyen yolculardan Ayşe Keser ise yeni karar için, 'Çok güzel bir uygulama. Ben de bir hayvanseverim, benim de bir köpeğim vardı. Ben köpeğimle hiçbir yere gidemedim. Ancak özel araçla gidebiliyordum. İnsanlarda bir hayvan düşmanlığı var. Yalnızca bizim insanların bu dünya sanıyorlar, aslında öyle bir şey yok. Çok iyi olmuş ama bir de bunun cezai yaptırımının olması lazım. Ben geldim buraya araca bineceğim, almıyor. Ne yapacağım, şikayet edeceğim. O zamanda bir cezai yaptırımının olması gerekiyor. Bagaja koyuyorlar, orada hayvan havasızlıktan ölüyor. İnşallah uygulama hayata geçer, herkes de uygular ifadelerini kullandı. Diğer yolcu Sedanur Çapan ise, 'Hayvanseverler ve hayvan sahibi olanlar için iyi bir şey, fakat yolcular içerisinde alerjisi olanlar, korkanlar, çekinenler olabilir. Hayvanlar için iyi bir durum ama uzun yolculuklarda yolcular için ve şoförle muavin için kötü olabilir. Şoförün dikkatini dağıtabileceğini düşünüyorum ama onun dışında iyi bir uygulama olabilir dedi.Yeni uygulamanın hayvanlar için daha sağlıklı olacağını belirten yolcu Furkan Okumuş ise, 'Ben hayvanların bagajda gidip sallanmasındansa sahibinin kucağında daha sağlıklı bir şekilde gidebileceklerini düşünüyorum. Hem hayvanlar için daha yararlı olacağını düşünüyorum hem de sahibinin hayvanda aklı kalmaz hayvanda diye düşünüyorum dedi. Görüntü dökümü-----------------------Otogardan görüntü-Yazıhane sorunlusu Serkan Aydın ile röportaj-Şoför Hayati Çakır ile röportaj-Yolcu Ulaş Yavuz ile röportaj-Yolcu Aşye Keser ile röportaj-Yolcu Sedanur Çapan ile röportaj-Yolcu Furkan Okumuş ile röportaj-Bagajdan ve yolculardan genel ve detay görüntüler

10.01.2020 - 21: 33 Haber Kodu : 200110267

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9- TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Ümraniye'de motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili emniyet şeridinde duran minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki medikal ürün uzmanı Çağan Çokcan ile eşi Dilek Dereli Çokcan öldü. Minibüsün sürücüsü Mehmet Budak, "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturmada kamera incelemesi sonucunda kazada kusuru bulunmayan otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği belirlenen minibüs şoförü ise gözaltınra alındı. Minibüs sürücüsünün yarın adliyeye sevkedileceği öğrenildi.Görüntü dökümü: --------Kazayla ilgili kamera görüntüleri

10.01.2020 - 18: 49 Haber Kodu : 200110252====================================

10- KAĞITHANE'DE KAVGADA ARAYA GİREN KOMŞU KADIN SİLAH KABZASIYLA YARALANDI

Haber-Kamera Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,- Kağıthane'de Recep G. elindeki silahla yeğeni Mustafa G.'nin dükkanını bastı. Dükkanda çıkan kavgada araya giren komşu Hatice S., silahın kabzasıyla başından yaralanırken, saldırgan Mustafa G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun suredir husumet bulunan Recep G., elindeki silahla yeğeni Mustafa G.'nin dükkanını bastı. Mustafa G.'nin dükkanda olmaması üzerine Recep G., yeğeni Mustafa G.'nin eşi Nurcan G.'ye, Mustafa G.,'nin nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine istediği cevabı alamayan Recep G., Nurcan G.'ye saldırdı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan mahalle sakini Hatice S., ayırmak için araya girdi. Recep G., elindeki silahın kabzasıyla araya giren Hatice S.'yi başına vurarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hatice S.,'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganı olay sırada yoldan geçen emekli bir polis yakalayıp silahına el koydu. Daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep G., polis merkezine götürüldü.Görüntü dökümü--------Olay yeri-Polis ekipleri-Olayın yaşandığı dükkan-Sokakta toplanan kalabalık-Genel ve detay görüntüler10.01.2020 - 18: 50 Haber Kodu : 200110251

Kaynak: DHA