DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

10.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:08

KURUYEMİŞÇİNİN DEPOSUNDAN ÇELİK KASA ÇALAN HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA- BEYLİKDÜZÜ'nde bir kuruyemişçinin deposuna giren yüzleri maskeli 4 kişi, kepenklerini levyeyle kırdıkları işyerine girerek burada bulunan çelik kasayı çaldı. Hırsızlık alanı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Soygun, Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi üzerinde 02.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir kuruyemiş deposuna beyaz bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini levye ile kırdı. Kepengin parçalarını tek tek yerinden söken hırsızlardan 2'si içeri girdi. Deponun ofis bölümüne yönelen şüpheliler içeride bulunan çelik kasayı yerinden alarak dışarı taşıdı. Bu sırada hırsızlardan bir kişi dışarıda gözcülük yaparken 1'i ise otomobilde bekledi.

SİTE BEKÇİSİ ALARMIN SESİNE GELDİ

Hırsızların içeri girmesiyle iş yerinin alarmı çaldı. Bu sırada sitenin gece bekçisi iş yerine doğru gidince hırsızlar ile karşı karşıya kaldı. Gece bekçisini gören hırsızlardan birisi silah doğrultarak görevliyi etkisiz hale getirdi. İçeriden çelik kasayı otomobile taşıyan diğer iki hırsız kasayı otomobilin bagajına koydu. Olay yerinde 1 el havaya ateş eden hırsızlar geldikleri otomobille binerek olay yerinden kaçtı.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTIGece bekçisi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sitenin bekçisinden aldığı bilgiler ile şüphelilerin kaçtığı otomobili yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekipleri iş yerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri iş yerinin kepenginde ve ofiste parmak izi aradığı görüldü. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi Turan Ün, öAlarmın sesini duydum. Geldim, müdahale etti. Kasayı aldılar gittiler. Silah ile havaya ateş ettiler. Bir şey yapamadım" dedi.

HIRSIZLAR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA Kasa hırsızlarının soygun anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de hırsızların 02.40 da iş yerinin önüne beyaz bir otomobille geldikleri görülüyor. Bir süre kepengi kırmaya çalışan yüzleri maskeli hırsızlar içeri giriyor. Görüntülerin devamında ise iş yerine giren hırsızlar direk olarak ofise yöneliyor. Hırsızlardan iki kişi ofiste ki çelik kasayı dışarıya taşıyor. Kasayı araca yükleyen hırsızlardan birisi arca binerken elindeki silahla havaya ateş ediyor. Hırsızların geldikleri araç hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polis ekipleri yaşanan kasa hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ---------------------Olayın meydana geldiği yer-Polisin olay yeri çalışması-Site gece bekçisi ile röp-Kırılan kepenkten görüntü-Hırsızların kullandığı levye-Genel ve detaylar -İş yerinin güvenlik kamera görüntüsü-Hırsızların geldiği araç ve içeri girmeleri-Kasayı taşımaları-Genel ve detaylar

10.01.2020 - 05: 45 Haber Kodu : 200110005

=================================

2- MARMARA DENİZİ'NDE YAPILAN DENETİMLERDE 53 TON BALIĞA EL KONULDU

Haber- Kamera, İdris TİFTİKÇİMarmara Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin evraklarını inceledi, yasal boyutun altında olan 53 ton balığa el konuldu. Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti. CEZALAR ARTTIDenetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Evrak kontrollerinde yeşil ruhsat dediğimiz ruhsatlarına bakıyoruz. Balıkçı teknelerinin geçerlilik süresi var mı yok mu ona bakıyoruz. Su ürünleri faaliyetlerinde bulunanların sarı ruhsat dediğimiz profesyonel balıkçılık yaptıklarına dair onlara bakıyoruz. Evraklarının geçerlilik sürelerine bakıyoruz. Bir de elektronik seyir defterlerine baktık. Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri de kendi denetimlerini gerçekleştirdi. Yeni su ürünleri kanunuyla birlikte bundan sonra el konulan balıklara piyasaya arz edilmiyor. Yem fabrikalarına satılamazsa hayır kurumlarına bağışlanıyor. Sürdürebilir balıkçılığı sağlamak için geçmişte bin 635 lira ile 5 bin lira arasında olan cezalar 5 bin ile 50 bin lira arasına çıkartıldı" dedi. 53 TON BALIĞA EL KONULDUDenetimlerde, 3750 kasa istavrit, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, 21 kasa lüfer, 30 kilogram köpek balığı ve 1 tane vatoz balığı olmak üzere toplamda 53 ton balığa el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Denetimlerden detaylar-İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca açıklama-Balık ölçümleri-Genel ve detaylar

10.01.2020 - 06.17 Haber Kodu : 200110006

========================================

3- HATALI PARK NEDENİYLE İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA- Şişli'de gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için sokağa giren itfaiye araçları, çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yangın saat 01.30 sıralarında Paşa Mahallesi, Civelek Sokak 35 numaralı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, kiracı olarak evde oturan kadın evi ateşe verdikten sonra binadan ayrıldı. Binadan çıkan dumanları gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADISokağa giren itfaiye ekipleri, yanan binaya ulaşmakta zorluk yaşadı. Çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle hareket etmekte zorlanan itfaiye araçlarına polis ekipleri de yardımcı oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. İTFAİYE GÖREVLİSİ HAFİF YARALANDIYangını söndürmek için binaya giren itfaiye görevlisinin, müdahale sırasında parmağında kesik oluştu. Olay yerinde bekleyen ambulansa alınan itfaiye görevlisine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. CANLI YAYIN YAPTILARİtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sırasında toplanan vatandaşlardan bazılar, ekiplerin çalışmalarını cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşların sosyal medyadan canlı yayın yapması da dikkat çekti. EVDE OTURAN KADIN EVİ YAKTI İDDİASIOlayın yaşandığı binada oturanlar yangını evde oturan kadının çıkardığını belirterek, "Kiracı geldi, evini yaktı gitti. Saat 01.00 gibi geldi. Sonra çıktı gitti. Gördük biz. Zaten yeni geldi. Şuanda içeride ne olduğu bilinmiyor. İçeride de olabilir. O gittikten sonra tekrar ses geliyordu. Oğlum gitti kapıya vurdu vurdu açan olmadı" diyerek yaşananları anlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yanan daireden çıkan dumanları-Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi-Olay yerine gelmekte zorlanan itfaiye ekipleri-Ekiplerin yaya olarak binaya gelmesi-İtfaiye araçlarının polislerin yardımıyla binanın önüne gelişi-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi-Sokakta toplanan mahalle sakinleri ve cep telefonu ile çekim yapanları-Röportaj-İtfaiye erine ambulansta müdahale edilmesi-Genel ve detay görüntüler

10.01.2020 - 03: 21 Haber Kodu : 200110004

==================================

4- KARTAL'DA GECEKONDU YANGINI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olay saat 07.10 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kömürlük olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı sokak üzerinde bekledi. Bir mahalle sakini, "İki kişi ısınmak için girmiş çatıya. Orada odun ve talaş vardı,yakmışlar. Çatı katında kalan yok ama alt katlarda yaşayanlar var. Yangın sebebiyle bina boşaltıldı. Ölü ya da yaralı yok." şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü: ---------------------Olay yerinden görüntü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-vatandaşlar ile röp-genel ve detay görüntüler

=============================

5- BAKAN ERSOY'DAN OKÇULAR VAKFI'NA UNESCO ZİYARETİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR/İSTANBUL, DHAGeleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilmesi sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti, Bilal Erdoğan ile ok attı.Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 12 Aralık'ta düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Okçuluk Vakfı'nı Ziyaret etti. Vakıfta düzenlenen toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz katıldı.

"TÜRKİYE UNESCO MİRAS LİSTESİNE EN ÇOK UNSUR KAYDETTİREN 5 ÜLKE SIRASINDA"Toplantıda konuşan Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye UNESCO miras listesine en çok unsur kaydettiren 5 ülke sırasında. Dünya Miras Listesi'nde de 18 varlığımız bulunuyor. Aynı şekilde somut olmayan kültürel miras listesindeki varlık sayımızda 12 Aralık 2019 itibariyle de 18'e de yükselmiş oldu. Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan geleneksel Türk okçuluğu da listedeki yerini bu tarihten itibaren almış oldu. Bu süreçle ilgili çalışmaları titizlikle gerçekleştiren emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi Türk kültürü çok zengin sembollerle, bunların taşıdığı derin ve kadim anlamlarla bezeli. Yay ve ok Oğuz Kağan Destanı ile tüm çocukların ellerinden önce kalplerinde yer alıyor. Tarih boyunca da milletimizin yay ve oka bu denli önem vermesi, onu gerçekten anlamlı bir ilim ve sanat haline getirmesi hem bu köklü değerlerin hem de yaşam koşullarının doğal bir sonucu. Türkiye'nin sahip olduğu kompozit yapı kullanılan malzemeler ve yapım tekniği incelendiğinde arkasında büyük bir deneyimin ve bilginin olduğu da açıkça görülüyor. Boyutları itibariyle at üzerinde kullanmaya olanak sağlayacak kadar küçük olmasına karşın özel yapım sayesinde rakipsiz bir atış gücüne sahip. Tozkoparan İskender'in 846 metrelik rekoru da buna en güzel örnek" dedi.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Okçular vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye'de okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladı. Burası 550 yılı aşkın bir tarihi olan, kültürümüz için, dünyadaki bütün okçuluk sporu için önemli olan bir müessese. Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın vakfının yeninden ihya olması, ilk günkü misyonuna hizmet ediyor olması gerçekten çok anlamlı. Kültürümüz için bunun bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Görüyoruz ki, geçmişim ihyası sadece bir nostaljiden ibaret değil bu mekanın bu vakfın ihyası sayesinde okçuluk sporunda da Türkiye daha büyük başarılar sağladı." diye konuştu.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin geleneksel okçuluğunu UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine başvurması ve bunu UNESCO'nun da bunu olumlu karşılamış olması bir yandan adeta bir ansiklopedik bilgi olarak bu işin değerli bir iş olduğunu, değerli bir kültür ögesi olduğunu tescil etmek demektir. Biz EtnoSpor olarak başka ülkelerin de bu tür başvurularına destek olurken, bir yandan UNESCO ile çok olumlu ilişkiler kurarken istiyoruz ki somut olmayan miras ansiklopedik bilgi olarak kalmasın doğdukları ülkelerde de yaşatılsın. Mangala ile ilgili benzer bir süreci takip ediyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız mangala oynasın, çocuklarımız ok atsın. Somut olmayan miras unsurlarında olduğu gibi bunlar yaşatılsın"Toplantının ardından Mehmet Nuri Ersoy ve Bilal Erdoğan'a okçuların atış yaparken baş parmaklarına taktığı zihgir yüzük ve okçuluk icazetnamesi hediye edildi. Toplantının ardından vakıf bahçesine kurulan platformda Bilal Erdoğan ok atışı yaptı. Bakan Ersoy'a Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ok atışı gösterildi.

Görüntü Dökümü-Toplantıdan detaylar-Mehmet Nuri Ersoy konuşmaları-Bilal Erdoğan konuşmaları-Zihgir takdimi-Ok atışı

-Genel ve detay

Kaynak: DHA