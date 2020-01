DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

03.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:03

ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tekrar karakola götürüldü.

2-ŞEHİDİN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL, - IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi, İstanbul Küçükçekmece'de oturan baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEKŞehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'ın Cihet Kasabası'na gönderilecek.

ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞŞehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Şehidin evinden görüntüEvinin balkonuna asılan Türk bayrağıEvin önünde toplanan kalabalıkGenel ve detay görüntüler

3- ÜSKÜDAR'DA KAMYON AĞACA TAKILDI, CADDE ULAŞIMA KAPANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ Üsküdar'da ağacın dallarına takılan kamyon nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı parçalayıp, kesmesiyle kamyon kurtulurken, cadde trafiğe açıldı. Üsküdar Tophanelioğlu caddesinde saat 06.50 sıralarında seyir halindeki 64 FG 978 plakalı kamyon, ağacın dallarına çarparak, takılı kaldı. İhbar üzerine kamyonu kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de caddeyi ulaşıma kapatarak, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. İtfaiye ekipleri kamyonun takıldığı ağacın dallarını keserek, parçaladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahalede ağaç parçalar halinde kesilerek kamyon yoldan çekildi. Kamyonun ayrılmasından sonra cadde trafiğe açıldı.Kazayı gören bir kişi, "Sesi duyduk, dışarıya çıktık. Bir baktık ağaca vurmuş. Ağaçta üzerine devrilince kaldı orada. Biz direkt ağaca çarptı sandık ama ağaç üzerine düştü" dedi. Başka bir görgü tanığı ise, "Sese çıktık. Dışarıya çıktığımızda ağaç üzerine devrilmişti. Biz dışarıya çıktığımızda kamyon sürücüsü inmişti aşağıya. Herhangi bir yaralı yoktu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------------------------itfaiye ekiplerinden görüntü-polis ekiplerinden görüntü-caddenin kapatılma görüntüsü-itfaiye ekiplerinin ağacı kesme görüntüsü-görgü tanıkları ile röp.

4- ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 6 işçi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 18.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Aslan Demirel'in kullandığı 34 LZU 424 plakalı işçi servis minibüsü, kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki yeşillik alana yan devrilen minibüsün içindeki 6 kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: -------------Olay yerinden görüntüler-Devrilen minibüs-Polis ekipleri-Detaylar

5- TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI, KAZA ANI KAMERADA

Taylan Ergün/ Arnavutköy'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından da tabelalara çarparak takla attı. Yolda ters dönerek duran otomobildeki sürücü, çevredekilerin yardımıyla burnu bile kanamadan çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Avcı'nın kullandığı 06 ADF 81 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, önce kaldırıma, ardından da tabelalara çarparak takla atıp, ters döndü. Otomobildeki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü Eren Avcı, şans eseri burnu bile kanamadan kurtarıldı.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil önce kaldırıma, ardından da tabelalara çarparak ters döndüğü görülüyor. Kazanın ardından çevredekilerin koşarak, ters dönen otomobildeki sürücüyü kurtardıkları kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü: -----------------GÜVENLİK KAMERASI -Takla atan aracın görüntüsü-Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlarSürücünün yürüyerek ayrılması(01.27 dk. takım elbiseli)-Ambulansın gelişiAKTÜEL-Vatandaşla röp.-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

6-BAĞCILAR'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

-Şüpheli çalışan ve 2 arkadaşının daha önce de 2 kez iş yerinden kumaş çaldığı görüntüler de ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, BAĞCILAR'da çalıştığı tekstil atölyesinden 2 kez kumaş çalan çalışan üçüncü girişiminde suçüstü yakalandı. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kumaş çalıp sattığı iddia edilen şüphelilerin kumaşları çıkarıp yükleme anları kameraya yansıdı.Olay, 6 Aralık 2019 tarihinde Bağcılar'da erkek tişörtü imalatı yapan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Necati Duran'ın eleman ilanı için başvuruda bulunan Nevzat A.'nın, işe başladıktan kısa süre sonra işverenin atölyede olmadığı zamanlarda sağlam olan kumaşları atık kumaş gibi çuvallara doldurarak atölyeden çıkarıp değerinin altında satmaya başladığı iddia edildi. Yılmaz E. ve Yalçın E. isimli iki kardeş ile birlikte yapılan hırsızlık olayı iki kez gerçekleşti.

Nevzat A., Yılmaz E. ve Yalçın E. üçüncü kez hırsızlık için geldikleri atölyede yine aynı yöntemle sağlam olan kumaşları atık kumaş gibi çuvallara doldurarak kamyonete yüklemeye başladı. Olayı fark eden Suriyeli bir çalışan telefonla Necati Duran'a haber verdi. Necati Duran da atölyeye ait aracın kamyonetin önüne park edilmesini ve otomatik olan kepenklerin kapatılarak şüphelilerin içeride kilitli bırakılması talimatını verdi.Ancak kepenklerin kapatıldığını anlayan 3 şüpheli, hızla merdivenleri çıkarak kapanan kepengin altından kaçmaya çalıştı. Yakayı ele veren şüpheliler için, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nevzat A. olay yerinden kaçarken Yılmaz E. ve Yalçın E. yakalandı. Daha sonra telefonla aranan Nevzat A. da olay yerine gelerek hırsızlık işini ilk kez yaptığını söyleyip özür dileyince Necati Duran şikayetçi olmadı. Önceki kamera kayıtlarına göz atan Necati Duran hırsızlık olayının iki kez daha gerçekleştiğini fark edince Nevzat A., Yılmaz E. ve Yalçın E.'den şikayetçi oldu.

"BU TÜR İNSANLARA İTİBAR ETMESİNLER"Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Necati Duran, "Bunlar bir şebeke. Uygun maaş fiyatı teklif ederek işe giriyor. İşveren yokken dışarıdaki arkadaşlarıyla kilosu 45 liralık olan kumaşı 13-14 liraya sattıklarını öğrendik. Bunu iki defa yapmışlar. Her seferinde 500-600 kilo. Üçüncü defa yaparken 746 kilosunu yakalayabildik. Toplamda 2 tona yakın kumaş satmış. Her gittiği yerde bir ay gibi çalışıp her fırsatta ne kadar çalıp satabilirlerse onu kendilerine kar biliyorlar. Tekstil firmalarına hitap ediyorum, bu tür insanlara itibar etmesinler. Biz ciddi bir zarar gördük." dedi.Şüphelilerin, kumaşı dışarı çıkarıp kamyonete yükleme anları ve kepengin kapatılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü: ----------Şüphelilerin çuvalları taşımasıÇuvalları kamyonete yüklemesiKaçış anlarıNecati Duran röpDiğer görüntüler

7- OTOBÜS VE KAMYONLARDA SAYISAL TAKOGRAF ZORUNLULUĞU

Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 31 Aralık 2019'dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu oldu. Sürücü verilerinin analiz edildiği bu sistemle kazaların da önüne geçilmesi planlanıyor. Bu verilerin sistem üzerinden aktarılmasıyla şoförlerin sürüş saatleri ve hız aşımları analiz edilebilecek. Bu sistem sayesinde sürüş saatlerinde bir esneme olması önlenecek ve şoförler hız limitlerine uymak zorunda kalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan çalışmada, sayısal takograflar, kamyon ve otobüslerde kara kutu görevi görürken, sürücü ve yolcuların da kendilerini güvende hissetmeleri amaçlanıyor.

YENİ SİSTEM SAYESİNDE KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEKTakograf üzerinden sayısal analiz yapılmasını sağlayan sistemin geliştiricisi olan firmanın Genel Müdürü Fırat Yılanlı, " Sayısal takograflar esasında ticari araçların birer kara kutusu niteliğinde. Sayısal takograflar üzerindeki aracın sürüş sürelerini, sürüş hızını, yapılan ihlalleri kaydeden bir elektronik cihazdır. Aracın belirli sensörleri ile entegre edilmiş bir cihaz, bu cihaz bu sensörlerden aldığı verileri kendi üzerine kaydediyor, bu kaydetmiş olduğu verileri de belirli sistemler aracılığıyla dışarıya verebiliyor. Bu sayısal takograflardan veri indirme ve bu verileri saklama hali hazırdaki yönetmeliklerimizde zorunlu olan bir şey ama bu indirilen verilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sistemlerine gönderilmesi 01.01.2020 tarihinde başladı,. Bu verilerin bakanlığın sistemine gönderilmesiyle birlikte bu verilerden analizler yapılabilecek. " dedi.

FİRMALARA PUANLAMA SİSTEMİ GELİYOR"Firmalara, Bakanlık tarafından belirli puanlar verilecek, bu analizlerin sonucunda ortaya çıkacak bu puanlamalar. Bunların belirli metotları var tamamıyla bakanlığa özgü metotlar. " diyen Yılanlı, şöyle konuştu: "Burada firmaların en kritik noktası, bundan sonra hız limitlerine dikkat etmeleri, sürücülerin çalışma saatlerine dikkat etmeleri konuları çok kritikleşecek. Bunun bir de toplumsal boyutu var, hızlı bir kullanımın olmadığı daha güvenli yollarımız, yorgun olmayan ticari vasıta sürücülerinin olmadığı yollarımıza doğru gideceğine inandığımız bir proje oluyor. Takografın hafızasında birden fazla veri tutuluyor, veriler farklı şekilde sınıflandırılıyor, öncelikle takografı süren kişinin bir kimliği alınıyor, toplumda dijital ehliyet diye tabir edilen bir kart ile gerçekleşiyor, ilk veri burada oluşuyor. Sayısal takograftaki sürücünün kim olduğunu hatta yedek sürücünün kim olduğunu, öncelikle takograf bunu kendi hafızasına alıyor. Daha sonra sürüş başlamadan önce manuel olarak siz araç başında herhangi bir çalışma yapıyorsanız bu verileri kaydediyor, otomatik olarak araçın belirli sensörleriyle entegre olduğu için hızlanma başladığında artık çalışma bilgilerini kaydediyor. Bu çalışma bilgileriyle birlikte eğer bir hız aşımı varsa bunu kaydediyor, takografa bir manipülasyon varsa onu kaydediyor, bu verileri belirli bir süre hafızasında tutabiliyor, bu kaydetmiş olduğu verilerin ilgili sürücünün verisini de sürücü kartının üzerindeki cipe kopyalıyor. Genel anlamda en değerli bilgiler bu aracı kim kaç saat sürdü, ne zaman hız sınırlarının üstüne çıktı. Puanlama sistemiyle birlikte yollarımızın nasıl kullanıldığı, nerelerde nasıl bir hızlanmanın olduğunu tespit edecek bu sistem, bu bakanlığımız için çok önemli bir yapı. Diğer bir hususta firmalarımız acısından sayısal takograf verilerinin araçtaki kaydedilmiş bütün verilerinin bir yere gönderilmesi firmalar için otokontrol sistemi oluşturacak. "

"BİR ŞOFÖR 24 SAATTE 9 SAAT ARAÇ KULLANABİLİR"Uzun zamandır otobüs şoförlüğü yapan Hasan Geniş ise yeni sistemle ilgili olarak şunları söyledi: "2020 yılında yürürlüğe giren olan takograflar şoförün yaptığı hızı, kaç saat sürdüğünü, kaç saat dinlenmiş bunu gösteren bir raporlama sistemi olacak. Trafik polisleri bu raporlara baktıkları zaman her şeyimizi görebiliyorlar. Haftalık tatilimiz, hız limitleri, kullanım saatleri, hepsi yazıyor. Biz otogardan çıkarken tutanak tanzim ediyoruz, isim yazıp imzalıyor ve Trafik polisleri de bu araç yola gidebilir diyerek mühürlüyor bizim yolculuk yapabilmemize izin veriyorlar. Bu takograflar eski takograflara ve kartlara benzemiyor, dijital diye geçiyor, bunlar bilgileri bir yıl saklayabiliyor. Otobüsler duble yollarda 98 Kilometre hız yapabiliyor, otobanda 108 Kilometre hız yapabiliyor, bunu aşamayız. Aştığımız zaman trafik kontrol noktasında polisler bu raporları incelediğinde ceza kesebiliyor, o yüzden otobüsler bilinçsiz şekilde hız yapamaz. Takografa kartımı taktığım zaman dört buçuk saat sürebiliyorum, dört buçuk saat sonra diğer şoför arkadaş gelip direksiyona geçiyor ve kartını takıyor. Bir şoför 24 saatte 9 saat araç sürebilir. Bu cihazlarda da 1 dakika fazla süremezsin. Bütün araçlarda bu cihazdan kullanılacak artık. bu cihaz ne kadar sürmemize izin verirse o kadar sürebiliyoruz, yola göre yedek şoförler de artıyor. Sistemin faydası oldu, diğer sistemde oynamalar olabiliyordu ama bunda oynama yapılamıyor. " şeklinde konuştu.

"HERŞEYİMİZ KARTTA OLACAK"Otobüs şoförü olan Vehbi Şahin de şöyle konuştu: "Bunun tek güzel tarafı bir önceki gün gittiğin yolun verilerini 1 sene sonra da görebiliyorsun. Eski takografta bilgiler kaybolabiliyordu kağıt olduğu için ama bunda öyle bir ihtimal yok. Bunun bir özelliği, biz raporlar almak zorunda kalmayacağız, bize ilk çıktığında anlatılan, biz kartımızı Polis Trafik Şube denetlemeye gireceğiz kartımızı vereceğiz, onlar bizim bilgilerimizi oradan öğrenecekler. Kaç saat sürmüşüm, hafta tatili yapmış mıyım, kaç gün istirahat etmişim, kaç saat araba sürmüşüm her şeyimiz kartta. Bunda kartsız sürüş yaptığınız zaman zaten polis görüyor, kartsız sürüş yapmışsın 5 dakika 10 dakika bile olsa polis 'niye kartsız sürdün' diye soruyor. Bunlarda kartsız sürüş yapamıyoruz, mola süresi geldiğinde kendisi ikaz uyarısını veriyor, hafta tatilini bildiriyor, aktivasyon dediğimiz bir şey var, şoförün öz bilgisini alıyoruz. Minimum 6 gün araç kullanıp, 24 saat istirahat edip 7.gün arabamıza binmemiz gerekiyor ve biz bütün kuralları mecburen uyguluyoruz. Hız yapma şansımız yok, bütün trafik kurallarına uymak zorundayız, istirahatlerimizi de yapıyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü------------------Geliştirici olan firmanın Genel Müdürü Fırat Yılanlı röp Otobüs Şoförü Hasan Geniş röp Otobüs Şoförü Vehbi Şahin röp Takometre detayKamyon/ Otobüs detayGenel ve detay

8- ELEKTRİKLİ ISITICILARA DİKKAT... Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, HAVALARIN soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcı kullanımı da artıyor. Evinde, dükkanında ya da iş yerinde elektrikli ısıtıcı kullananların, olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.Ankara'da yılbaşı gecesi açık unuttukları elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesi, elektrikli ısıtıcıları yarattığı olası yangın riskini gündeme getirdi. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar elektrikli ısıtıcılara yöneliyor. Elektrikli ısıtıcı satışı yapanlar ise, belli bir ısıya ulaştığında ya da devrildiğinde kendini kapatma teknolojisine sahip olmayan ısıtıcıların, yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca evde kullanılacak ısıtıcıların 3 bin watt'ın üzerinde olmaması, kablo ve prizlerin ise yangın tehlikesine karşı kaliteli olması gerekiyor.

"BELLİ BİR ISIYA ULAŞINCA YA DA DEVRİLİNCE KENDİNİ KAPATAN ISITICILARI TERCİH EDİN"Karaköy'de bir elektrik dükkanı olan ve elektrikli ısıtıcılar da satan Ahmet Söğüt, şunları söyledi: "Infared ısıtıcı kullanmaları onlar için daha mantıklı, sağlıklı oluyor. Bir de tanıdık markalar almalılar. Her ısıtıcıyı almamaları gerekiyor. Yer sobalarının altında emniyet mandalları vardır. Devrildiği zaman otomatikman altındaki düğme boşta kalır ve ısıtıcı kendisini otomatik olarak kapatır. O, onun emniyet kilididir. Aynısı duvardaki ısıtıcılar için de geçerlidir. Onda da belirli bir ısıya geldiği zaman kendini kapatan bir sistem vardır. Onları kullanmaları gerekir. Fiyatı uygun olduğu için insanlar bu teknolojilere sahip olmayan ürünlere yöneliyor ama onları da çok kontrollü kullanmak gerekiyor. Yeniden ek bir anahtar ya da bir düğme ile kapatmaları gerekiyor belirli bir ısıya geldiği zaman. Onu da kapatmayı unuttukları zaman kablo ısınıyor ya da kullandıkları kablo düşük enerji çeken bir kablo oluyor o yüzden yanıyor."

"KULLANILAN KABLOLARIN İNCE OLMASI DA YANGINA NEDEN OLABİLİR"Isıtıcıların kalitesinin yanı sıra kullanılan ara kablo ve takılacak olan prizin de önemini vurgulayan Söğüt, şöyle devam etti: "Biz genelde infrared ısıtıcılar satıyoruz. Onlar belli bir sıcaklığa ulaşınca kendiliğinden kapanan ısıtıcılar. Emniyetli ısıtıcılar. 30 liradan başlayıp, 300 liraya kadar olan ısıtıcılar var. Kullanılan tesisat kablosunun ince olması da yangınlara sebep olabilir. Sonuçta ısıtıcı dediğimiz ürün 2 bin watt bir güç çekiyor. Sobanın çekmiş olduğu enerjideki prizin kablosu inceyse, oradaki tesisatı komple yakar. Isıtıcıya göre tesisatın da uygun olması gerekiyor. ya da ara kablo yaptıracaklarsa hazır almamaları gerekiyor. Daha kalın kesit bir kablo ile kullanmalılar. Saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, kızartma makinesi ve ısıtıcılar çok elektrik çeken malzemeler. Bunların normal hazır grup prizlerle kullanamazlar. Onlar için priz yaptırmaları gerekiyor. İnsanlar bunlara dikkat ederse, böyle kazalar çıkmaz."

EVDE KULLANMAYA UYGUN WATTLI ISITICILAR TERCİH EDİLMELİElektrikli ısıtıcı satın alırken önce evde kullanmaya uygun watt'lı olmasına dikkat etmek gerektiğini anlatan elektrikçi İlyas Özmen de, "Elektrikli ısıtıcı alırken önce watt'ına dikkat edilmeli. Hangi watt'lar evde, hangi watt'lar sanayide kullanılır buna bakmak lazım. Sonra kalitesine dikkat etmeli. Birkaç kalite var bunlarda. Bir sürü de marka var. Kablosuna dikkat etmeliler, kendi kullandığı priz enerjiyi kaldırabilir mi, diye dikkat etmeli. Önce marka ile başlıyor zaten, kalite markada saklı. Evdeki prizler 3 bin watt'a kadar çeker. Hatta 2 bin 500 olursa daha doğru olur. Çünkü evdeki elektrik belli. Aksi takdirde elektrik çekmez, kablolar ısınır yangın çıkar. ya da kaçak akımı varsa kaçak akımı tutmaz zaten atar, kullanamaz. Evde kullanılacak ısıtıcılar termostatlı olmalı, devamlı yananlar açık alanlarda kullanılabilir. Evde termostatsız kullanımı önermiyoruz. Termostat belli bir ısıyı bulunca kendini kapatır, açar. Ama devamlı yanarsa sıkıntı, kablosu ısınır ve sıkıntı çıkarır" şeklinde konuştu.

ISITICIYI TAŞIYAMAYAN BASİT AYAKLAR YANGINA SEBEBİYET VERİYORIsıtıcıları basit ve ucuz ayaklarla kullanmanın sakıncalı olduğunu söyleyen Özmen, "Bunlarda iki çeşit ayak var. Ayaklı alıp kullanacakken en basit, en ucuz ayak osun mantığıyla gidiyorlar. En ucuzu olması değil, kaliteli olması önemli. Müşteri önce kaliteye, sonra kabloya bakacak, kendinin elektriği kaldırır mı onu öğrenecek, sonra da ayaklara bakacak. Basit ayaklar ısıtıcıyı taşıyamıyor. Isıtıcıyı taşıyamadığı için de düşüyor, yangın çıkıyor. Bunlara dikkat ettiğin zaman sorun çözülüyor" dedi.

"ISITMASI BİZİM İÇİN YETERLİ OLUYOR"Dükkanında ısınmak için elektrikli soba kullanan Emircan Kılıç da "Elimizden geldiğince markalı ürünler ve elimizden geldiğince CE belgeli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bir de genellikle özelliklerine bakmıyoruz da, ısıtması bizim için yeterli oluyorö ifadelerini kullandı. Isıtıcı alırken özelliklerini incelemediğini ifade eden vatandaş İlhami Görmez ise, "Ben hiçbir özelliğini sormadan alıp geldim. Kendi kendine ısısına göre otomatik olarak kapanıyor. Ama bu özelliğine dikkat etmemiştim alırken, akşam giderken fişini çekerim, ona dikkat ederim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------Isıtıcı satıcılarıyla röp.-Isıtıcı görüntüleri-Satıcıların nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaları-Vatandaş ile röp. -ısıtıcı başında ısınan insanlar-Genel ve detay

9- BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAFatih, Balat'ta 15 Aralık'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli Halil P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Halil P. hakkında "Cinsel saldırı" sucundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanmıştı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli Halil P. takip etmişti. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etmişti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koşmuştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P. yakalanarak gözaltına alınmıştı. 20 Aralık'ta İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Halil P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde işyerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan, şahsın da beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim" dedi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİSavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Halil P'nin emniyette verdiği ifadesinde olay günü çok sayıda bira içtiğini, küçük tuvaletini yapmak için cinsel organını çıkardığı sırada önünden geçen müştekiye sarılarak bir kere öptüğünü, daha sonra kaçarak eve gittiğini, sarhoş olduğunu kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

21 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKSavcılık, Şüpheli Halil P. Hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli Halil P., İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü: -------ARŞİV

10- NAKLİYECİLER KAMYONLARIYLA TEM'İ KAPATTI

Murat KORKMAZ/ - Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı. TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü. Yeterli park alanlarının bulunmaması ve dijital takograf zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten nakliyeciler yetkililerden çözüm yolu bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü: --------------------Yolu kapatan nakliyeciler-Korna çalmaları-Polisin grubu dağıtması-Nakliyecilerin yollarına devam etmeleri-Nakliyeci ile röp-Genel ve detaylar

