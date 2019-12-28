DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

28.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:07

FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU

-Arkadaşını vurup intihar eden bekçi öldü.

Şahin BOZKURT -Ali ABLAY-Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih'te açıktaki bir bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Mehmet Akif A. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ekrem Y.'nin tedavi altına alındı.

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile Ekrem Y. adlı iki bekçi kafede buluştu. Bir süre sonra Mehmet Akif A. belinden kaptığı silahla önce arkadaşı Ekrem Y.'yi ardından kendini vurdu. Her iki bekçi de yere yığılarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanmış olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Akif A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Y.'nin ise tedavisinin Samatya Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Mehmet Akif A.'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri de olayın yaşandığı kafe, çevresi ve hastanede olay yeri incelemesi yaparak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------Olay yerinden görüntüler-Polisin güvenlik şeridi-Polis ekiplerinin çalışmaları-DetaylarEK GÖRÜNTÜ//Olay yerinde çalışma yapan polislerDelil torbalarından görüntüPolislerin hastanelerde ki olay yeri çalışmasıGenel ve detaylar

27.12.2019 - 23.22 Haber Kodu : 19122729628.12.2019 - 00.17 Haber Kodu : 19122800728.12.2019 - 03.00 Haber Kodu : 191228015

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2- İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Güven USTA/ İSTANBUL DHAİstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Görüntü Dökümü: ----------Kara yağışıyla beyaza bürünen otomobiller -Yerdeki kar

27.12.2019 - 19.36 Haber Kodu : 191227277

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3- İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SULU KAR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU-Serdar Altıntepe/ İSTANBUL, İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.

Görüntü Dökümü: Basın ekspres yoluSulu kardan görüntüTrafikten ve insanlardan görüntüCevizlibağ'da yağmurYenibosna'da yağmur Diğer detaylar

28.12.2019 - 08.41 Haber Kodu : 191228023

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4-SULTANGAZİ'DE BAŞIBOŞ KÖPEKLER YOLDA YÜRÜYEN GENÇ KIZA SALDIRIP ISIRDI

-Köpeklerin saldırısına uğrayan Arzu Kılınç, " Gittim ama köpekler bana kinliymiş gibi bir anda saldırdı. Bir adım dahi atamadım, kaçamadım.""Niye ben? Onu da anlamadım. Köpekleri çok severim. Tiksinmem bile. Sokak köpeklerini öperim, yüzümü yalarlar. Asla itekleyip, itmem. "

-Genç kıza saldıran köpeklerin barınağa götürüldüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de bir AVM'nin önünde başıboş köpekler, 20 yaşındaki genç kıza saldırarak ayağından ısırdı. Çevredekiler tarafından köpeklerin arasından kurtarılan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kız, "O insanlar karşıma çıkmasaydı belki o 5-6 köpek beni midelerine alırlardı. Çok korkunç bir şeydi" dedi.Olay, Çarşamba gecesi saat 23.00'de Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM'deki işyerinden ayrılarak Esentepe Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Arzu Kılınç(20), yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan Arzu Kılınç'ın yardımına yoldan geçen bir aile ve Burak Yıldız adlı genç koştu. Kılınç, kendisine yardım edenlerin uğraşları sonucu köpeklerin arasından çıkarılarak kurtarıldı. Sağ ayağından ısırılan Kılınç, Burak Yıldız'ın yardımıyla olay yerinin hemen yakınındaki Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. "ÇOK KORKUNÇ BİRŞEYDİ"Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu Kılınç, "Akşam AVM'nin kapısından çıktım. Köpekleri gördüm, korktum. Çünkü kimse yok, karanlık. Köşeden gitmeyi tercih ettim. Gittim ama köpekler bana kinliymiş gibi bir anda saldırdı. Bir adım dahi atamadım, kaçamadım. Peşimden gelmesinler diye yavaş gidiyordum. Neyse ki, bir aile ve bir genç gelip beni kurtardı. Hastaneye götürdüler. O insanlar karşıma çıkmasaydı belki o 5-6 köpek beni midelerine alırlardı. Çok korkunç bir şeydi" dedi.

"ÖLME RİSKİM ÇOKTU"Birden fazla köpeğin saldırısına uğradığını söyleyen Kılınç, "Niye ben? Onu da anlamadım. Köpekleri çok severim. Tiksinmem bile. Sokak köpeklerini öperim, yüzümü yalarlar. Asla itekleyip, itmem. Hatta yanlarına gidip severim. O gece köşeden gitmemin sebebi yanlarından gitmemem. Çünkü yanlarından gitsem kendimi tutmayıp onları severdim. Yanlarından geçmiş olsaydım çok kötü şeyler olurdu. İyi ki sevmeye kalkmadım. ya elimi kopartırdı veya boynumu, yüzümü ısırırlardı. Ölme riskim çoktu. Çünkü bir tane köpek değil, birden fazlaydı. Şu an çok korkuyorum cidden. Artık küçücük bir köpeğin yanından bile geçemeyeceğim gibi. Bence onların toplanması lazım. Sonuçta ben de hayvan severim ama topladıkları zaman onlara işkence yapmıyorlar sonuçta. İnsanları koruyorlar, ki onları da koruyorlar. Belki ben onu vurabilirdim, vurmadım. Ama başkası saldırdığı için vurabilirdi" diye konuştu.

"BENİ RESMEN SALLADILAR"Daha önce de benzer durumların yaşandığını belirten Kılınç, "Hatta birkaç kişiyi kurtardılar. Bazen çocukların çığlıkları, korkup kaçmaları, ucuz kurtulmaları oldu. Zaten yaklaşamıyoruz köpeklere. Çok saldırganlar. Çok güçlüler. Beni resmen salladılar. Şu an yarayı dikemiyorlar. Yaram ne zaman iyileşir de ayağımın üzerine basabilirsem ancak o zaman çalışabilirim" dedi.

"BACAĞINDA KANAMA VARDI"Arzu Kılınç'ın yardımına koşan Burak Yıldız ise, "O sıra tam iş çıkış saatime denk gelmişti. Havlama seslerini duydum. Baktım o sırada köpekler arkadaşın etrafında, bir ailede yardım etmeye çalışıyordu. Ben de hemen koşarak geldim. Köpekleri dağıttık. Bacağında da kanaması vardı. Kucağıma aldım koşa koşa hastaneye götürdüm. Ertesi gün de Sultangazi Belediyesi bütün köpekleri buradan topladı. Bu sayede biraz daha rahatız" diye konuştu. Öte yandan, Sultangazi Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin genç kıza saldıran köpekleri ve çevredeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğünü açıkladı.

Görüntü dökümü: ----------------Genç kız ile Röp.-Genç kızın ısırılan ayağı-Köpeklerin arasından kurtaranlardan Burak Yıldız röp.

28.12.2019 - 08.44 Haber Kodu : 191228024

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5- KAĞITHANE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLER ALEV ALEV YANDI

-Yanan otomobilin lastikleri büyük bir gürültüyle patlayınca korku ve panik yaşandı.

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, - KAĞITHANE'de park halindeki iki otomobil alev alev yandı. Yanan otomobilleri lastikleri büyük bir gürültü ile patladı. Yangın ve patlama sesiyle paniğe kapılan mahalleli sokağa inerek yanan otomobillerin çevresindeki arabalarını kurtarmak için seferber oldu. Yangın sonucu iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.Olay, saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 BNL 021 plakalı otomobil elektrik tesisatından kaynaklı olarak yanmaya başladı. Otomobilin lastikleri ise büyük bir gürültüyle patladı. Patlama seslerini duyan mahalleli paniğe kapılarak sokağa dökülürken, araç sahipleri yanan otomobilin çevresindeki araçlarını çekti. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevler yanan otomobilin önünde park halindeki 34 VP 1246 plakalı otomobile de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu yanan iki otomobili söndürdü. Otomobiller yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, otomobillerin yanma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.Yangını ilk fark eden ve müdahalede bulunanlardan biri olan Bahtiyar Genç, olayla ilgili, "Bir baktım bir ateş sesi geliyor. Cama çıktım, baktım yangın var. Yarım saattir itfaiye bekliyoruz. Araba patladıkça kendini ileri doğru itmeye başladı. Buradaki araçları kaldırdık. Bekledik kimse gelmedi. Kendimiz müdahale edelim dedik ama yanına yaklaşamadık. Diğer araç ta yanmaya başlayınca kendimizi korumaya aldık" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Hayati Gündoğdu ise, "Evde uzanıyordum, televizyon izliyordum. Bir gümbürtü sesi geldi, dedim herhalde birine araba çarptı ya da arabalar birbirine vurdu. Balkona çıktım dinledim, ses kesildi duman çıktı. Duman çıkınca aşağı indim. Geldim ki burada araba yanıyor. İtfaiyeye haber verdik" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Yanan araçlar cep telefonu görüntüsü-İtfaiyenin söndürme çalışması-Sokağa toplanan vatandaşlar. -Görgü tanıkları ile röportajlar-Genel ve detay görüntüler

28.12.2019 - 08.02 Haber Kodu : 191228019

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6- BEŞİKTAŞ'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ, LÜKS OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta hafif ticari araç lüks otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil kaldırıma savrularak aydınlatma direğine çarptı, hafif ticari araç ise otomobilin altına girdi. Otomobildeki bir kadının hafif yaralandığı kazadan sonra hafif ticari aracın sürücüsü, yapılan alkol testinde 1.66 promil alkollü çıktı.Kaza, saat 02.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkii Sarıyer yönünde meydana geldi. Mügehan Karadağ yönetimindeki 34 BJH 298 plakalı otomobile S.C.M. yönetimindeki 59 ZT 850 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobil aydınlatma direğine vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi.

1,66 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIAşırı hızlı araç kullandığı iddia edilen S.C.M.'ye ise kaza sonrası polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen S.C.M., 1.66 promil alkollü çıktı.

"ARKADAŞINA SARILARAK AĞLADI"Işıklara yaklaştığı sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulan otomobilin kadın sürücüsü Mügehan Karadağ ise kaza sonrası büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen arkadaşına sarılarak ağlayan Karadağ'ı arkadaşları zor sakinleştirdi.Öte yandan, kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

"EMNİYET KEMERİMİZ TAKILIYDI ÇOK ŞÜKÜR"Hafif ticari aracın çarptığı otomobilin sürücüsü Mügehan Karadağ kazayla ilgili, "Işıklarda trafik durunca bizim durmamızla arkadan hızla vurdu ve savurdu zaten. Direk olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Arabada 2 kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı çok şükür" dedi.

"ARKADAKİ ARABA ÇOK HIZLIYDI"Kaza anında yoldan geçen bir sürücü ise, "Arkadaki araba çok hızlıydı. Öndeki araba da hafif durduğu için arkadan hızlıca vurdu ve araba savruldu. Kazayı gördüm, hemen arkasındaydım. Sonra yardıma koştuk, bayan arkadaşları çıkardık. İki kişi vardı arabada" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Kaza yapan araçlar-Yaralının ambulansa binmesi-Görgü tanığı ile röportaj-Kadın sürücü ile röportaj-Kaza nedeniyle oluşan trafik-Kazaya karışan kadın sürücünün arkadaşına sarılarak ağlaması-Genel ve detay görüntüler

28.12.2019 - 04.28 Haber Kodu : 191228016

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7- BAĞCILAR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÖNCE MOTOSİKLETE SONRA BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da bir otmobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir motosiklete sonra da başka bir otomobile çarptıktan sonra çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlara çarpan otomobil sürücüsünün 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Kaza, Göztepe mahallesinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 34 AN 1540 plakalı aracı kullanan T.K., Batışehir kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarında park halindeki motosiklet ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, çöp konteynerlerine vurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, motosiklet ve otomobillerde hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bir süre inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de sürücü T.K.'yı kontrolden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı ölçümde sürücünün 0.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Olayın meydana geldiği yerKazaya karışan araçlarAracın altındaki motosikletin görüntüsüPolisin çalışmasıİtfaiyeden görüntüAracın çekilmesiGenel ve detaylar

28.12.2019 - 04.55 Haber Kodu : 191228017

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8-ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHAArnavutköy'de, otomobile çarpan motosikletli başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı. Kaza anı otomobilin bagajında bulunan araç kamerasına yansıdı.Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abali, 34 MM 2003 plakalı motosikletiyle yolda ilerlerken Feyzullah Alparslan'ın kullandığı 34 KT 6865 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ahmet Abali, başını otomobilin bagaj camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kaza sonrası Suriyeli Abali, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yüzünde ve başında kesikler oluşan Ahmet Abali, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Abali'nin kaza anında kask kullanmadığı görüldü. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.Abdullah Gül Caddesi'nde seyir halindeyken kasise geldiğinde yavaşladığını söyleyen otomobil sürücüsü Feyzullah Alparslan, "Tümseğe gelince mecburen hızımı kestim, zaten yavaş gidiyordum. Aracımın bagajında bulunan araç kamerasından da görüleceği üzere yavaşladığımı fark etmeyen motosikletli arkadaş arkadan aracıma çarptı. Bagaj camına kafasını vurdu, bagaj camı kırıldı, motosikletli de hafif şekilde yaralandı" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------Araç kamerasından kaza anı AKTÜEL-Yaralı motosiklet sürücüsü-Ambulansın gidişi-Otomobil sürücüsü ile röp.-Genel ve detay görüntüler

28.12.2019 -08.10 Haber Kodu : 191228020

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9-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİNDEN TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Taylan Ergün/ ARNAVUTKÖY'de aynı gece yan yana bulunan 2 farklı iş yerine girerek televizyon, bilgisayar ve kasadaki bozuk paraları çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.Olay Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan 2 farklı iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerini açmaya gelen İsmet D., iş yeri kepenklerinin yarıya kadar kaldırılmış olduğunu gördü. İçeriye girdiğinde iş yerindeki televizyon ve bilgisayarın yanı sıra kasada bulunan bozuk paraların da çalındığını fark eden İsmet D. durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Yıldırım Beyazıt Caddesinde olduğu tespit edilen şüpheli A.Ö, polis ekipleri tarafından bir müddet yaya olarak gizlice takip edildi. Sokak aralarında devam eden takip sonucu şüphelinin metruk bir binaya girdiğini tespit eden ekipler, birkaç saat önce girdiği iş yerinden çaldığı televizyon ve bilgisayarı sakladığı yerden almaya çalışırken yakalandı. Çaldığı elektronik cihazları gün içerisinde satmak üzere metruk bir binada sakladığını itiraf eden A.Ö hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü. Aynı gün içerisinde başka bir iş yeri sahibinin de iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığına dair şikayetçi olması ile birlikte polis ekipleri şüpheli A.Ö'nün ifadesini yeniden aldı. Televizyon ve bilgisayarı çaldığı iş yerinin hemen bitişiğinde bulunan lokantaya da kendisinin girdiğini ve içeride bulunan bozuk paralar ile bahşiş kutusunu çaldığını itiraf eden A.Ö, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.Ö, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren şüpheli kasada bulunan paraları alıyor. Şüpheli daha sonra duvarda asılı televizyonu da yerinden sökmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü: (GÜVENLİK KAMERASI)-Şüphelinin içeride dolaşması-Kasadaki paraları alması-Duvardaki televizyonu sökmeye çalışması

28.12.2019 -08.34 Haber Kodu : 191228022

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10 - ATAŞEHİR'DE YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHAAtaşehir'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.Yangın, saat 18.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 3056 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bina çevresindeki vatandaşları güvenlik amaçlı uzaklaştırdı. Binada yaşayanlar, polis ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hem yerden, hem de merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü: ---------------Binadan görüntü-İtfiayenin müdahalesi-Dışarı çıkan bina sakinleri-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

27.12.2019 - 19.50 Haber Kodu : 19122727827.12.2019 - 20.03 Haber Kodu : 191227279

Kaynak: DHA