DHA İSTANBUL BÜLTEN -1
Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey konser salonunda Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle 'Tarihten Esintiler' adlı program düzenlendi.
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3- ŞİŞLİ'DE YANGINDAN KENDİLERİYLE BİRLİKTE KÖPEKLERİNİ DE KURTARDILAR
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İstanbul DHAŞişli'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yağında evde bulunan 5 kişi, yanlarına 3 köpeklerini de alarak son anda dışarı çıkıp canlarını kurtardı. Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Koranti Sokak'ta bulunan gecekondu da çıktı. 5 kişinin yaşadığı evde bulunan elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLERİNİ KURTARDILARÇıkan yangının ardından evde bulunanlar kendilerini sokağa attılar. Kısa sürede alevlerin sardığı gecekonduda bulunan 3 köpekte sahipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dışarı çıkarak yangından kurtulan evin sahipleri çalışmalarını yakından takip etti. Yangının ardından mahalle sakinleri de olay yerine akın ederek, İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlediler. İTFAİYE EKİPLERİ DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDIYangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve yanlış park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandılar. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Gecekondunun alev alev yanması(amatör kamera)-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması-Toplanan vatandaşlar-Evde yaşayanlar ve kurtardıkları köpekler-İtfaiye araçlarının dar sokaklarda ilerlemekte zorlanması-Genel ve detay görüntüler
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4- KARTAL SAHİLİNDE MOTOSİKLET KAZASI
Haber-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKartal sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kartal istikametinde meydana geldi. Eren Yiğit Ertürk'ün kullandığı 06 KA 1871 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen 34 KZ 3048 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdıktan sonra sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Ertürk, ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklette ve motosikletin çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- ---- --- -Yerde yatan motosiklet sürücüsü-Sürücünün başında toplanan vatandaşlar-Vatandaşların sürücüyü sakinleştirmeye çalışması-Motosikletin çarptığı otomobil-Sürüklenen motosiklet-Olay yerine gelen ambulans-Sürücünün ambulansa bindirilmesi-Genel ve detay ============
5- BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHABaşakşehir'de, henüz belirlenemeyen nedenle bir minibüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın, bu akşam Başakşehir 5.Etap'ta bir minibüste çıktı. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, motor kısmından dumanların çıktığını fark ettiği aracını durdurdu. Sürücü, yardım istediği çevredeki esnaf ile birlikte kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda yükselerek minibüsü sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Görüntü Dökümü: ----------Dumanların sardığı minibüs-Kovayla söndürmeye çalıştıkları anda alevlerin yükselmesi-İtfaiye ekiplerinin müdahalesiDetaylar
İSTANBUL - SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLDU
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Silivri sahilinden görüntüler-İlçe Merkezinden görüntüler-Binalardan görüntüler-D100 Karayolu'ndan detaylar
- İstanbul