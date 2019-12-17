DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

17.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:59

Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey konser salonunda Kazakistan 'ın 28. Bağımsızlık yıldönümü nedeniyle 'Tarihten Esintiler' adlı program düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı siyasetçiler ile kazak vatandaşları katıldı. Kılıçdaroğlu konserde yaptığı konuşmasında, "İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan Türkiye'nin Uzak Doğuya uzanan ulaşım yollarında önemli bir geçiş köprüsü. Türkiye de aynı şekilde Kazakistan'ın Batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 28. Bağımsızlık Yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Tarihten Esintiler" etkinliğine katıldı. Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte Kazak vatandaşları yer aldı. Kazak ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly yaptı. 16 JELTOKSAN OLAYLARICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, "Kazakistan'ın bağımsızlığını, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla elde ettiği doğrudur. Ancak, Kazaklar'daki özgürlük ve bağımsızlık ateşi, bu tarihten daha eskiye dayanır. 16 Aralık 1982 tarihinde, Moskova'nın Kazakistan'ın yönetimine ve iç işlerine yapılan bir müdahale karşısında, Almatı şehrinde, tepkilerini dile getiren Kazaklar'ın eylemleri kısa zamanda yayılır ve büyür. Bu bağımsızlık arayışı sürecinde, o dönemdeki Sovyet yönetiminin askeri müdahalesiyle tam 174 kişi kısa zamanda hayatını kaybeder, yüzlercesi de yaralanır. Kazak dilinde Aralık ayının adı, Jeltoksan'dır. Nitekim bu olaylar da Kazakistan'ın yakın tarihine, '16 Jeltoksan olayları' olarak geçmiştir. 5 yıl Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız bir devlet olunca, yeni devletin Başkan'ı olan Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın bağımsızlık günü olarak 16 Aralık'ı kabul eder. Dolayısıyla Kazakistan'da, 16 Aralık bağımsızlık günü hem bağımsızlık günüdür hem de bağımsızlık ateşinin yandığı bir gün olarak kabul edilir" İfadelerini kullandı. "KAZAKİSTAN 28 YILDA OLAĞAN ÜSTÜ GELİŞMELER KAYDETMİŞTİR"Kılıçdaroğlu, "Kazakistan bağımsızlık sürecinde geride bıraktığı 28 yılda olağan üstü gelişmeler kaydetmiştir. 1911 yılında İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını üstlendi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı toplantısını düzenledi, Asya da İşbirliği Güven ve Arttırıcı Önlemler konferansının kurumsallaşmasına katkı verdi. Kazakistan'ın bu başarıları elbette bizleri de memnun etmekte, gururlandırmaktadır. İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan Türkiye'nin Uzak Doğuya uzanan ulaşım yollarında önemli bir geçiş köprüsü. Türkiye de aynı şekilde Kazakistan'ın Batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" diye konuştu. "BAĞIMSIZLIĞINIZIN 28'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmasında, "Kazakistanlı hemşerilerimize 16 milyon İstanbullunun en kalbi duygularını, en sıcak duygularını iletmeyi bir borç biliyorum. Sizlerin bağımsızlığının 28'nci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Nice yıllar, nice yüz yıllar bu kutlamaların en sıcak şekliyle devam etmesini diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na geleneksel Kazakistan halk çalgıları hediye etti. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 28. Bağımsızlık Yıldönümü nedeniyle pastayı da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Saparbekuly birlikte kesti. Tören, Kazakistan Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi. Görüntü Dökümü: ----------Protokolün salona girişleri-Protokol konuşmaları-Dinleyici detayları-Konserden detaylar

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3- ŞİŞLİ'DE YANGINDAN KENDİLERİYLE BİRLİKTE KÖPEKLERİNİ DE KURTARDILAR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İstanbul DHAŞişli'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yağında evde bulunan 5 kişi, yanlarına 3 köpeklerini de alarak son anda dışarı çıkıp canlarını kurtardı. Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Koranti Sokak'ta bulunan gecekondu da çıktı. 5 kişinin yaşadığı evde bulunan elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLERİNİ KURTARDILARÇıkan yangının ardından evde bulunanlar kendilerini sokağa attılar. Kısa sürede alevlerin sardığı gecekonduda bulunan 3 köpekte sahipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dışarı çıkarak yangından kurtulan evin sahipleri çalışmalarını yakından takip etti. Yangının ardından mahalle sakinleri de olay yerine akın ederek, İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlediler. İTFAİYE EKİPLERİ DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDIYangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve yanlış park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandılar. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Gecekondunun alev alev yanması(amatör kamera)-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması-Toplanan vatandaşlar-Evde yaşayanlar ve kurtardıkları köpekler-İtfaiye araçlarının dar sokaklarda ilerlemekte zorlanması-Genel ve detay görüntüler

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4- KARTAL SAHİLİNDE MOTOSİKLET KAZASI

Haber-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKartal sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kartal istikametinde meydana geldi. Eren Yiğit Ertürk'ün kullandığı 06 KA 1871 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen 34 KZ 3048 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdıktan sonra sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Ertürk, ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklette ve motosikletin çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü--- --- --- --- --- ---- --- -Yerde yatan motosiklet sürücüsü-Sürücünün başında toplanan vatandaşlar-Vatandaşların sürücüyü sakinleştirmeye çalışması-Motosikletin çarptığı otomobil-Sürüklenen motosiklet-Olay yerine gelen ambulans-Sürücünün ambulansa bindirilmesi-Genel ve detay ============

5- BAŞAKŞEHİR'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHABaşakşehir'de, henüz belirlenemeyen nedenle bir minibüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın, bu akşam Başakşehir 5.Etap'ta bir minibüste çıktı. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, motor kısmından dumanların çıktığını fark ettiği aracını durdurdu. Sürücü, yardım istediği çevredeki esnaf ile birlikte kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda yükselerek minibüsü sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü: ----------Dumanların sardığı minibüs-Kovayla söndürmeye çalıştıkları anda alevlerin yükselmesi-İtfaiye ekiplerinin müdahalesiDetaylar

İSTANBUL - SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Silivri sahilinden görüntüler-İlçe Merkezinden görüntüler-Binalardan görüntüler-D100 Karayolu'ndan detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul