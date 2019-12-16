DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

16.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:01

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 103 GÖZALTI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ozan URAL- Ertan KILIÇ (İSTANBUL) DHA

Narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu, Bağcılar ve Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Vatan Caddesi ve Bayrampaşa'da bulunan emniyet yerleşkelerinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi.

115 ADRESTE 103 GÖZALTIOperasyon kapsamında Bağcılar, Beyoğlu, Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki kapıları levye ve koçbaşıyla açan polis, girdikleri yerlerde uzun süre arama yaptı. Aramalar esnasında özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 103 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

POLİS KÖPEĞİ DE ARAMA YAPTI Operasyon kapsamında polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Kağıthane Telsiz Mahallesi Taşkaya Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu oldu. Gecekondunun çelik kapısını levye yardımıyla açan özel harekat timleri, narkotik polisi ile birlikte evde arama yaptı. Kimsenin olmadığı evde arama yapan polislere narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan aramalar sonrasında polis adresten ayrıldı.

Görüntü dökümü-----------------------Polisin operasyona girişi-Özel harekat timlerinin sokağa girişi-Kapının açılması çalışmaları -Polisin eve girmesi-Evde aramalar -Polis köpeğinin aramalara katılması-Özel harekat polislerinin sokak başlarında elleri tetikte beklemesi-Genel ve detaylar

16.12.2019 - 08.15 - Haber Kodu : 19121601316.12.2019 - 08.07 - Haber Kodu : 19121601216.12.2019 - 06.06 - Haber Kodu : 191216010

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2- "GÜRÜLTÜ YAPMAYIN UYUYAMIYORUM" MESAJI İÇİN KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU GÖZALTINDA

Haber: Halil YILMAZ/ İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı.Olay, Bakırköy'de 12 Aralık tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de alt kattan yukarı çıkan 3 kişi Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

SALDIRGAN 3 KİŞİ SERBEST KALDISaldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşu ile iki oğlunu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşu ile iki oğlu serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAROlayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün tekrar gözaltına alındı. 3 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Görüntü dökümü: ---------------(Güvenlik Kamerası)-Kapıya gelenler-Kapının yumruklanması ve tekmelenmesi-Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açması-Kapı önündekilerin saldırıp içeri girmesi-Kapı eşiğinde yaşanan arbede-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Genel ve detaylar

15.12.2019 - 22.54 - Haber Kodu : 191215140

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3- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, ŞÜPHELİLERİ KOVALAYAN POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - FATİH'te otomobille gezmeye çıkan 3 üniversite öğrencisi, denetimden kaçtığı öğrenilen şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, 10. Yıl Caddesi Topkapı istikametinde saat 02.15 sıralarında yaşandı. Yedikule bölgesinde denetim yapan Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin uyarılarını dikkate almayarak kaçan şüpheliler ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, Yedikule'den 10. Yıl Caddesi'ne çıktığı sırada Zeytinburnu Sahil Yolu'ndan 10. Yıl Caddesi'ne giren Osman E. idaresindeki 34 HT 1693 plakalı otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken polis aracı yol kenarındaki demir dubalara vurdu. Bu sırada polislerin kovaladığı şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Kazada takla atan otomobilde bulunan 3 üniversitesi öğrencisinden sürücü Osman E. ile Ali P. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 gencin, özel bir üniversitede okudukları ve gece saatlerinde gezmeye çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, takla atan otomobil ve polis aracı çekiciyle otoparka kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Kazadan detaylar-Polis otosundan detaylar-Yaralı bir genç detaylar-Takla atan otomobil detayları-Genel ve detaylar

16.12.2019 - 03.54 - Haber Kodu : 191216009==================

4- SULTANBEYLİ'DE KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İSTANBUL DHASultanbeyli'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Ahmet Yasevi Mahallesi Camlık Caddesi üzerinde 12 Aralık günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 araca çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıları çevredeki hastaneler kaldırdı.

OLAY ANI KAMERADAOlay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caddede hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü: ----------Güvenlik kamera görüntüleri-Otomobilin hızla ilerlemesi -Araçlara çarparak devrilmesiDeteylar

16.12.2019 - 00.15 - Haber Kodu : 191216003=============

5- KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İstanbul DHAAtaşehir'de siparişlerinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı. O sırada alışveriş yapmaya gelen işitme engelli 1 kişiyi silahla yaraladı. Tekel bayisinin sahibi dehşet anlarını anlatırken olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde 10 gün önce gerçekleşen olayda siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayisini bastı. Tekel bayisi sahibi ile silahlı saldırgan arasında tartışma yaşandığı sırada dükkana alışveriş yapmak için gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer, tekel bayisi sahibinden dili döndüğünce sigara istedi. Bağırarak sigara istemesine sinirlenen silahlı saldırgan, önce tokat attığı Özer'i dükkandan çıktıktan sonra vurarak yaraladı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken olayın yaşandığı tekel bayisinin sahibi konuştu.

"MAĞDURUZ, ŞAHSIN BULUNMASINI İSTİYORUM"Tekel bayisi sahibi Nuri Karagül, "Olay akşamüzeri gerçekleşti. Akşam dükkandayken mahalledeki şahıs geldi dükkanıma. İçki istediği zorla. Ben de vermediğim için silahını çekip sağa sola ateş etti. Müşterim geldi kasada sigara alırken müşterimi darp etti ve dizine sıktı. Mağduruz, şahsın bulunmasını istiyorum. Tedirginiz. Vurulan genç arkadaşımız, anadan doğma engelli duymuyor. Benim de kafamı darp etti, yaralandım. Bu olayın başkalarının başına gelmesini istemiyorum. Biran önce yakalanmasını istiyorum" dedi. ÖNCE TOKAT ATTI ARDINDAN SİLAHLA YARALADITekel bayisinde yaşanan dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, müşteri olarak dükkana gelen kişinin önce tekel bayi sahibiyle el sıkıştığı, daha sonra belinden çıkarttığı silahı doldur boşalt yaparken şarjörünü düşürdüğü ve tekrar silaha taktığı görülüyor. O sırada Gökhan Özer'in dükkana geldiği ve silahlı müşterinin Özer'i itip tokat attığı daha sonra da dışarıda silahla dizinden yaraladığı, saldırganın tekrar içeri girerek tekel bayisi sahibine tokat attığı, ardından yine dışarı çıkıp içeri girerek tezgahın üzerinde bulunan kavanozu alıp tekel bayisi sahibi Nuri Karagül'e fırlattığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü: -----------------------AKTÜEL -Olayın yaşandığı tekel bayi-Tekel bayinin kapısının önü-Tekel bayi sahibi ile röp-Genel ve detay GÜVENLİK KAMERA--- --- --- --- --- --- -- --- --- -- --- --- --- ---Saldırganın tekel bayisine gelmesi-Saldırganın tekel bayisi sahibiyle tokalaşması-Saldırganın tezgahın arkasına geçmesi-Saldırganın silaha doldur boşalt yapması-Saldırganın şarjörü düşürmesi-Şarjörü silaha takması-İşitme engelli kişinin dükkana gelmesi-İşitme engelli kişinin sigara istemesi-Saldırganın engelli kişiyi itip tokat atması-Saldırganın dışarı çıkarak engelli kişiyi vurması-Saldırganın tekrar dükkana gelmesi-Saldırganın tekel bayisi sahibine tokat atması-Saldırganın dışarı çıkması-Saldırganın yine dükkana girmesi-Saldırganın tekel bayisi sahibine kavanoz fırlatması 15.12.2019 - 17.29 - Haber Kodu : 19121509615.12.2019 - 20.51 - Haber Kodu : 191215124_===============

6- BALAT'TA TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,Fatih Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti. Şüphelinin, kadını takip ettiği anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, bugün sabah saatlerinde Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.'nın kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDABalat'ta yaşanan taciz anı sokak üzerinde bulunan bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, S.K'yı takip ettiği ve yavaşça yanına yaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü: (Güvenlik kamerası)Kadının sokak üzerinde yürümesiŞüphelinin S.K.'yı takip etmesi(Aktüel)Olayın yaşandığı sokaktan görüntüGenel ve detay görüntüler

15.12.2019 - 22.00 Haber Kodu : 191215133===============

7- PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Haber- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun tehlikeli yolculukları, yürekleri ağıza getirdi. Trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kameraya el sallamayı ihmal etmedi. Bir süre otobüsün arkasında ilerleyen patenli çocuklar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü: -------Patenli çocukların otobüse tutunarak ilerlemesi-patenli çocukların kameraya el sallaması

15.12.2019 - 21.53 - Haber Kodu : 191215131_

Kaynak: DHA