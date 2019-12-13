DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

13.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:49

APARTMANIN ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN: MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE Esenkent Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sonucu binanın içerisine dolan yoğun dumandan 6'sı çocuk 14 kişi etkilendi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Berrak sokaktaki 12 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sonucu yükselen dumanlar kısa sürede binanın içerisini kapladı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Ümraniye, Ünalan ve Kadıköy itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6'sı küçük yaşlarda toplam 14 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Bu sırada polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 14 kişi ile bir kediye ambulanslarda oksijen verilerek müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve dumandan etkilenenleri kurtarması sırasında bazı vatandaşlar sıcak anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"BİR ANDA KOKU VE DUMAN SARDI"Apartman sakinlerinden Eyüp Özcan da yangınla ilgili, "Yangın sonucu binayı bir anda koku ve duman sardı. Dairede habersiz yakalandım. Çoğu aileler evde kaldı, ben kendimi zor dışarı attım. Hala aileler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Binada yoğun duman kokusu var. Binada 52 daire ve çoluk çocuk yaklaşık 80 kişi var. Bu saatten sonra herkes seferber oldu, ben de bina sakiniyim. Telefonumdan komşulara ulaşmaya çalışıyorum, ulaştıklarıma evin penceresini acın, temiz hava almaya çalışın diyorum. Binada sadece duman söz konusu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Binanın üst katlarındaki dumanlarİtfaiye ekiplerinin çalışması Mahsur kalanların kişilerin kurtarılmasıBebeklerin ve vatandaşların ambulansta tedavisi Binadan detaylarVatandaş röp.Ambulansa evcil hayvanı alınması Genel ve detaylar

13.12.2019 - 03.42 - Haber Kodu : 191213006_

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2- YOL BAKIM ÇALIŞMASINI FARK ETMEYEN SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI: 4 YARALI

Haber-Kamera: ALİ KEREM BENGİ/ İSTANBUL DHA - KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yol bakım çalışmasını ve levhaları görmeyen sürücü panelvan aracıyla bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza yapan panelvanda sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken 4 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır Mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Özcan Kabaklısoyalı 34 PBM 93 plakalı panelvan aracıyla Ankara istikametine ilerlerken Uzunçayır mevkiinde yol bakım çalışmaları ve levhaları görmeyerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panelvanda sıkışan Özcan Kabaklısoyalı ve Zekeriya Çakmak'ı uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Trafik ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası devrilen araç bariyerlerin üzerinden kaldırılarak yol kenarına konuldu. Araç daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Kaza yeri-Yaralılardan detaylar-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları-Sağlık ekiplerin yaralılara müdahalesi-Yol bakımları ve uyarıcı levhalardan detaylar-Genel ve detaylar

13.12.2019 - 03.44 - Haber Kodu : 191213007

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3- MALTEPE'DE REZİDANSTA BAVULDA CESEDİ BULUNAN KADININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

-PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHAMaltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü isimli kadını öldürüp bavulun içine koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Maltepe'de lüks bir rezidansta Didem Mengü'yü (30) öldürüp bavula koyduktan iki gün sonra kendisini polise ihbar eden müteahhit Abdüsselam G., (29), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRMÜŞEmniyette susma hakkını kullanan şüpheli Abdüsselam G., savcılık sorgusunda Didem G. ile 10 yıldır birlikte olduğunu söyleyerek, "O gün evde biraz dertleştik. Eşimle ayrılma noktasına geldiğimi söyledim. 70 gündür çocuklarımı görmediğimi söyledim. Bana hakaret içeren kelimeler ile karşılık verince aramızda tartışma başladı. Kapıyı sabitlemede kullandığım parke taşını Didem'in elinde görünce bana vuracakmış zannettim. O anda kendimi kaybetmişim. Didem'e nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra öldüğünü fark ettim. O anki panik ve korku ile cesedi evde bulunan bavulun içine koydum. İki gün eve uğramadım. Daha sonra vicdan azabı çektiğimden kendimi polise ihbar ettim. Yaptığımdan şimdi çok pişmanım" dedi. Abdüsselam G., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"DİDEM MENGÜ'YÜ BEN ÖLDÜRDÜM"Mahkemedeki sorgusunda olaydan önce dışarıda biraz alkol aldıktan sonra eve gittiğini söyleyen Abdüsselam G., "Didem Mengü'yü en öldürdüm. Kendisi ile aramızda bir tartışma yaşandı. Bu tartışma esnasında birden benim gözüme saldırdı. Ayrıca elinde parke taşı bulunmaktaydı. Ben elinden parke taşını aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Çok pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi. Mahkeme Abdüsselam G.)nin, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü--------------Şüphelinin adliyeye sevki-Olayın gerçekleştiği rezidans-Abdulselam G.'nin fotoğrafı-Kadının fotoğrafları-Kadının görüntüsü

12.12.2019 - 12.33 Haber Kodu : 19121209812.12.2019 - 13.28 Haber Kodu : 191212129

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4- REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN KADININ ESKİ NİŞANLISI KONUŞTU

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DhaMaltepe'deki lüks rezidansta bavulun içinde cesedi bulunan ve Abdulselam G. tarafından başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü iddia edilen kadının eski nişanlısı konuştu. Maltepe'de bulunan lüks rezidansta Didem Mengü, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldükten sonra cesedi bavul içine konulmuş olarak bulundu. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G.(29), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Genç kadının eski nişanlısı Cihan Aktulum, olaya ilişkin konuştu.

"SABAHA KADAR BEKLEDİM"Cihan Aktulum, "Didem'in eski nişanlısıyım. Üzüntülüyüz, acımızı yaşıyoruz. Olmaması gereken bir ölümdü, oldu. Gece 3'te ben evdeydim. Arkadaşlarım internetten yazdı. Ben de aradım öğrendim. Hastaneye gittim. Hastanede dostları vardı. Ailesi perişan durumdaydı. Gelemezlerdi, bırakıp gittiler çünkü çok kötü durumdalardı. Ben sabaha kadar bekledim zaten. Sonra adli tıp İçin karşıya götürdük cenazemizi. Aldık şimdi, Üsküdar'da ikindide defnedeceğiz. Bizim 3 yıllık bir beraberliğimiz vardı. 5-6 aydır ayrıyız. Biz dolu dolu geçirdik bu 3 yılı. O süreçte televizyonda ünlü bir yarışma programına da katıldık. Biz çok iyiydik. Üzücü yani bu yaşanmamalıydı. Bir tahminim yok. Bize adli raporlardan sonra bir şeyler söyleyecekler. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Başına ağır bir cisimle vurulduğunu biliyorum ama neden ve nasıl olduğunu inanın ki, bilmiyorum. Ayrı olduğumuz süreçte bir iletişimimiz yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------- -Cihan Aktulum ile röp-Didem Mengü'nün eski nişanlısıyla videosu-genel ve detay

=========== 5- HADIMKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KURYENİN FECİ ÖLÜMÜ

Haber-Kamera: Veysel TİMDU - Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Hadımköy'de aldığı siparişi götürmeye çalışan motosikletli kurye, TIR ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza, dün saat 18.30 sularında TEM Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. Aldığı siparişi adresine ulaştırmak için Büyükçekmece'den Hadımköy istikametinde motosikletiyle ilerleyen Vural Topkara, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen 34 ER 2367 plakalı TIR ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kaldı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden Vural Topkara TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Hadımköy yönünde trafik tamamen durdu. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan araçları kaldırdı. Kuryenin cansız bedeni yapılan incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: -------------------------------Kaza yeri-Kazada ölen kurye-Kazaya karışan TIR-Kaza yapan motosiklet-Cenazenin kaldırılması-Polis ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler

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6- ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.Olay, Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe dün 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan Sanat Erkek Kuaföründe, müşterilerden Fatih K., tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun duvarı delerek, yan odada bulunan Hamdi B.Ç.(16)'in sağ kolunu yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hamdi B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastığı belirtilen Fatih K. kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü---------------------Kuaförden detay görüntü-Kuaför çalışanlarından detay görüntü-Caddeden detay görüntü-Polis araçlarından detay görüntü-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

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7- İBB HİZMETLERİNE YÜZDE 15'E VARAN ZAM GELDİ

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.

YÜZDE 15'E VARAN ZAM ORANLARIMeclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI TARTIŞMASIToplantıda AK Parti ile CHP grupları arasında kişisel verilerin güvenliği tartışması yaşandı. İBB ile iştirakler arasında yapılması istenen veri paylaşımına AK Parti grubu tepki gösterdi.

"KANUNA AYKIRIDIR"Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar "İSKİ'de abone olmuş isem bazı verileri almış ise paylaşmaması gerekir. Hepsi İBB nezdinde bütün kurumlardan toplanıp bu veriler ne yapılacak. Bu verilerin paylaşılması ve bir yerde toplanması kanuna aykırıdır" diye konuştu. Hukuk Komisyonunun CHP'li üyesi Ülkü Sakalar ise "Burada bahsedilen verilerin ifşa edilmesi değil. Protokoller BELBİM ve İBB, İSPARK ile İBB, İGDAŞ ile İBB arasında. Sadece verilen hizmetin gereği için gerektiği kadar kullanılmak üzere" yanıtını verdi. Yapılan konuşmaların ardından komisyonlardan gelen rapor AK Parti grubu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na sorulmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne geri gönderildi. Görüntü Dökümü: -Meclis toplantısı-Oylamadan görüntü

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Kaynak: DHA