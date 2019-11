DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

22.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:52

Halit Akçatepe, kızı Ebru Bolatlı ve sevenleri tarafından adına ithaf edilen sergiyle anıldı.Avusturya Konsolosluğu Kültür Forumu'nda Kızı Ebru Bolatlı'nın organizasyonu ve "New York-Viyana-İstanbul" adıyla açılan sergi, Halit Akçatepe'ye ithaf edildi. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 1973 yapımı bir Türk dram filmi olan 'Canım Kardeşim' filminin afişinin tuvale aktarıldığı tablo sergide ilgi odağı oldu. Usta tiyatrocuyu anmaya Metin Akpınar, kızı Ebru Bolatlı, tiyatro sanatçısı Cem Davran gibi sanat camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Organizasyonda Halit Akçatepe'nin resimlerinin olduğu pasta Akçatepe'nin rol arkadaşı Metin Akpınar tarafından kesildi."DOSTUM, ARKADAŞIM, KARDEŞİMDİ"Metin Akpınar, "Benim için çok özel bir gün, bugün. Halit benim hem sahne arkadaşım, hem turnelerde oda arkadaşım, hem dostum, kardeşimdi. Ebru elimizde büyüdü. Onun ısrarıyla geldim. Sanata verilen her emek benim için kutsaldır. Çünkü düşüncenin en soylu biçimi sanattır. Halit'in doğum gününü kutlayacağız. Yaşasaydı kaç yaşına basacaktı onu kutlayacağız. Biz Halit'le çok doğum günü kutladık ama bu da inşallah onlardan bir tanesi olur. Ruhu şad olsun. Hem sevinç hem de buruk bir gün. Emel Sayın ve ben. O ekipten bir tek biz sağ kaldık. Herkes rahmetli oldu" dedi. "80'İNCİ YAŞINI KUTLAYACAĞIM DİYE SÖZ VERMİŞTİM"Usta Oyuncunun kızı Ebru Bolatlı, "Bu sergiyi babamla kararlaştırmıştık. 80'inci yaşını kutlayacağım diye söz vermiştim ona o da bana söz vermişti. Beraber yapacağız, göreceksin 20 yaşında gibi gözükeceğim demişti. 80 yaşında olduğu sadece sayılarla geçerli ama ruhum ve fiziğim hiçbir zaman geçerli olmayacak demişti. Ona söz verdiğim için bu sergiyi düzenlemek istedim. Allah bana ömür verdiği sürece onun bütün yaşlarını kutlamak istiyorum. Eşim Şinasi Bozatlı onun bu 'Canım Kardeşim' ile ölümsüzleşen bu tablosunu yaparak babamı, sevgili Tarık abiyi, dedem Sıtkı Akçatepeyi, Münir Özkul'u hepsini bir daha yad ediyoruz. Bu sergiyi ona ithaf ediyoruz" diye konuştu. "HALİT ABİYLE KARARLAŞTIRMIŞTIK…"Sergideki resimleri yapan ressam Şinasi Bolatlı, "Halit abiyle kararlaştırmıştık. Dileklerimiz iletmiştik. 80'inci yaş gününü birlikte kutlayacağız diye. Kafamızda güzel projelerimiz vardı ama ne yazık ki olmadı. Eşim onu her yıl anıyor zaten. İstedik ki, böyle bir sergiyle onun 80'inci yaş gününü kutlayalım. En baştaki tablo zaten ona atfedildi 'Canım Kardeşim'. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın kült filmlerinden bir tanesi. Onunla onu andık. Diğer yapıtlarda benim son 5 yılda yaptığım retorspektif gibi 30'a yakın eser var" şeklinde konuştu. "TABLOYU GÖRMEK ÇOK DUYGULANDIRDI"'Canım Kardeşim' filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin rol arkadaşı Kahraman Kınalı, "Bugünün özelliği farklı tabi. Halit ağabeyle ve kızı Ebru'yla beraber böyle bir şeyi paylaşmak duygulandırdı açıkçası. Tabloyu da görünce, tablo olarak ilk görüyorum zaten. Hep afişlerde ve ufak fotoğraflarda gördüğümüz bir kare. Burada bunu görmek çok duygulandırdı. Şinasi beyin eline sağlık" ifadelerini kullandı. "İYİ TANIDIĞIM BİR AĞABEYİMDİ"Tiyatro sanatçısı Cem Davran, "En son işinde baba-oğul oynadık. Koca bir buçuk iki sezon. İyi tanıdığım bir ağabeyimdi. Nur içinde yatsın. Çok kıymetli de bir oyuncuydu. Özellikli bir oyuncuydu. Böyle bir resim sergisinde kaldı ki, arkada da onların bulunduğu 'Canım Kardeşim' filminden de bir çalışma var. O da heyecanlandırdı, görüce fotoğraflarını çektim. Resmi çok seviyorum. Halit ağabeyle bir resim sergisi, onu anmak böyle heyecan verici bir şey oldu doğrusu" dedi. Görüntü Dökümü: -----------Sergideki tablolardan detaylar-Sergiyi gezenlerden detaylar-Metin Akpınar röportaj-Ebru Bolatlı röportaj-Şinasi Bolatlı röportaj-Sergide fotoğraf çekilenlerden detaylar-Canım Kardeşim tablosu-Kahraman Kanlı röportaj-Halit Akçatepe 80'inci doğum günü pastası-Metin Akpınar'ın pasta kesişi-Pastadan detaylar-Cem Davran röportaj 21.11.2019 - 23.33 Haber Kodu : 191121263==========

3- TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI

Haber-Kamera: Ersan SAN -Özgür EREN Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak götürüldüTaksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek bugün saat 16.30 sıralarında bir kadını ısırdı. Sibel Akbayrak (29) adlı kadın, sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı. Kadın ısırılması üzerinde Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Sibel Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AYNI KÖPEK 2 YIL ÖNCE DE KAPTIĞI ÇANTAYI BIRAKMAMIŞTIAynı köpek 2017 yılında bir gencin çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.

KÖPEK BARINAĞA KONULACAKBeyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği iğneyle etkisiz hale getirdikten sonra bir araca koyarak götürdü. Köpeğin, klinikte yapılacak olan muayenesinin ardından barınağa konulacağı öğrenildi. Bazı vatandaşların, ekiplerin köpeğe olan müdahalesine tepki gösterdikleri görüldü.

