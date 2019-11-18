Dha istanbul bülten -1
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Dha istanbul bülten -1

İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

18.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 08:57
Dha istanbul bülten -1

Ertan KILIÇ/ - İSTANBUL'da saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Dha istanbul bülten -1
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