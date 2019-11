DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

12.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:06

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Alper KORKMAZ- Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Narkotik ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda adreslerde uzun süre aramalar yapıldı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri, sokak başlarında önlem aldı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara özel harekat polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

12.11.2019 - 07.15

2- KADIN SÜRÜCÜLERİN TRAFİKTEKİ KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de iki kadın sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgası karakolda bitti. Polis merkezinde her iki taraf ta birbirlerinden şikayetçi oldu.Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda iddialara göre, Arzu Erturan caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada caddede aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise Erturan'a yol vermedi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce Erturan'ın otomobiline tekme attı sonra da Erturan'a saldırdı. Olay sonrası, darp edildiğini iddia eden Erturan, Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu. Erturan'ın ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki kadın sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi oldu. Ekipler, olay yerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

"BUGÜN BİR BAYANIN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIM"Olayla ilgili DHA'ya konuşan Arzu Erturan, "Trafikte sadece erkekler şiddet göstermiyormuş. Hep erkeklerin şiddetini görüyoruz ama ben bugün bir bayanın şiddetine maruz kaldım. Her zamanki gibi kullandığım banka şubelerinden birinden para çekmek üzere buraya park ettim. Buradaki sistem şudur. Park eden araçlara, yoldan geçen araçlar her zaman yol verir. Fakat bir kadın sürücü bana yol vermek yerine, yol vermediği gibi hakaretler yağdırarak "Komiser eşiyim, seni süründüreceğim. Sen bana yol vermek zorundasın. Ben sana yol vermek zorunda değilim" gibi saçma sapan cümlelerle bana yol vermediği gibi, darp etmek üzere aracını park edip, arabama tekmeler vurdu. Kolumu çekti, camım açık olduğu için bundan faydalandı saçımı çekti. Gerçekten bir kadına yakışmayacak şiddette bulundu. ve gerçekten sudan sebepten bulundu. Şunu bilin sadece erkekler değil kadınların da iğrenç tarafları gerçekten varmış. Ben bugün bunu gördüm trafikte. ve böyle kadınlara fırsat vermeyelim, kadın diye mağdur diye savunmayalım. Komiser eşiyim diye cümle sarf ederek kendini şiddeti hak görmesin bu insanlar. Şikayetçi oldum, darp raporumu da aldım. Umarım adil yargı sistemimiz kadını cezalandıracaktır" dedi.

"BEN ARABADAN İNİNCE 'GELSENE GELSENE' YAPTI"Olay sonrası Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne ifade vermeye davet edilen B.B. ise şunları söyledi: "Arka koltukta oğlum, komşum, komşumun çocuğu... Marketten alışveriş yaptık. Dönerken kırmızı ışıkta duruyordum. Yan cepte içinde sarışın bir bayanın bulunduğu araba vardı. Kırmızı ışıktayım, arkamda araba var, önümde araba var. Kadın çıkmaya çalışıyor. Diyorum ki, çıkamazsın arkam dolu geri geri gidemem, önüm dolu kırmızı ışık. Bu sefer camı açtı. "Kes sesini geri zekalı" diye bağırdı bana. Bunu duymazdan geldim, arabada çocuk var diye. En son namusuma şerefime çok ağır bir küfür etti. Bu küfrün karşılığında 'Ne diyorsun sen' deyip arabadan indim. Ben arabadan inince "Gelsene gelsene" yaptı. Çünkü arabasına gidersem haneye tecavüz gibi sayılacaktı galiba. Ondan sonra bana "Benim babam eski polis, bak şimdi seni evinden nasıl aldırıyorum" dedi. Ben de dalga geçmek babında benimki de baş komiser dedim. Tamamen bu. Ondan sonra arabasının kapısına tekme attım. Çünkü namusuma küfür ettiği için, kendi hırsımı almak için. Ben arabasının kapısına tekme atınca bu kapıyı açıp benim kollarıma saldırdı. Ben de kendimi korumak için kollarını tuttum. Gidip darp raporu almış haklı gibi. Hem benim arabama vuracak gibi kırmızı ışıkta geri geri gidiyor. Hem namusuma şerefime küfür ediyor. Arabada çocuk var diyorum. "Bana ne senin çocuğundan" diyor. Bu ülkede babası polis olan, anası savcı olan, önüne gelen vatandaşın şerefine namusuna laf edecekse yandık yani" diye konuştu.

12.11.2019 - 08.09

3 - SULTANBEYLİ'DE GECEKONDU YANGINI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ'de 2 kişinin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi, Ersoy Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Satı A. ve kızı Havva A.'nın birlikte kaldığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek gecekonduyu saran alevleri fark eden anne ve kızı, son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen Satı A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, bazı eşyaları alevlerin arasından dışarı çıkarırken yapılan müdahaleler sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek. KOMŞUSU YAŞANANLARI ANLATTIEvi yanan ailenin bir komşusu yangınla ilgili, "Gece 03.00 sıralarında oldu. Kızı, yatak odasından çıktığını söyledi. Biz de ondan öğrendik, yardıma koştuk. Anne hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenmeden dolayı. Kızın durumu iyi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------İtfaiyenin söndürme çalışması-Sağlık ekipleri-Polis ekipleri-Mahalle sakinleri-Röportaj-Yangından kurtarılan malzemeler-Genel ve detay görüntüler

12.11.2019 - 05.16

4 - ESENYURT'TA İKİ ÇATI YANGINI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHAEsneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir süre sonra aynı mahallede 4 katlı binanın yine çatısı yandı.Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

YARIM SAAT SONRA AYNI MAHALLEDE YİNE ÇATI YANGINIAynı mahallede bu sefer saat 18.30 sıralarında 1033. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin her iki yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

11.11.2019 - 19.07
11.11.2019 - 23.48

5- ÜMRANİYE'DE KOZMETİK İMALATHANESİNDE YANGIN

11.11.2019 - 23.58

6- AGD ÜYELERİ BANGLADEŞ'TEKİ İDAM KARARLARINI PROTESTO ETTİ

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK-İSTANBUL DHAAnadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Bangladeş'teki idam kararlarını protesto etti.Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğunun Üsküdar Beylerbeyi'ndeki binası önünde toplanan AGD üyesi yaklaşık 300 kişi, Bangladeş Cemaati İslami Genel Sekreteri Azharul İslam'a verilen idam cezasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan Üsküdar AGD Başkanı Kazım Cihat Kılıçarslan, idam kararlarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bağımsız ve tarafsız olduğu söylenemeyecek yargının verdiği idam kararları yeni hukuksuzluklara, haksızlıklara yol açmaktadır. Bangladeş'te yüksek mahkeme 31 Ekim'de Azharul İslam hakkında idam kararı almıştır. Bu karar ile birlikte İslam idam edilecek Bu zulüm kabul edilemez."Polisin konsolosluk önünde aldığı geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto eylemi, basın açıklamasının ardından sona erdi.

12.11.2019 - 00.46

7- İBB MECLİSİ'NDE SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ TARTIŞMASI

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Mecliste gruplar adına konuşmalar yapıldı.

"ŞAKA ZANNETTİM"Ak Parti grubu adına Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuştu. Konuşmasında iptal edilerek "temel atmama töreni" yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi'ne değinen Göksu "Daha önce belirttim. Bu kenti yönetmek gerçekten bir ciddiyet ister gerçekten sorumluluk ister. Herhalde her birimiz zaman zaman tarihin sayfalarında zaman zaman yönetici hatıralarını okumuşuzdur. ya da yönetim felsefesini okumuştur. Herhalde dünya tarihinde temel atmama töreni gibi bir tören yapıldığını görmemişsinizdir. Bu temel atmama törenini duyduğum zaman şaka zannettim. Şaka olmadığını görünce CHP adına üzüldüm. İstanbul gibi bir şehre başkan olan birisinin, hem de 'israfı yok edeceğim' diyen birisinin israfla yapmayacağı, iptal ettiği bir temel töreni yaparak kayıtlara geçeceği bir ciddiyetsizliği ortaya koyması CHP açısından da üzücü bir şeydir. Temel atmama töreni şunu gösteriyor: Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim bunu da PR'a dönüştürelim anlamına geliyor. Sayın Başkan her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi seviyor sizin iletişimcileriniz de her türlü konuyu PR'a dönüştürmeyi çok seviyor olabilir. Hele hele temel atmama gibi Türkiye'de bir ilk olan uygulamayı yaptığınızla övünmeniz doğru olabilir. Ama bilin ki, bazen ilk yapılan işler doğru olmaya bilir ve siz temel atmama törenine büyük bir iştahla halkı çağırdınız sonunda halk oraya gelmediği için o güzelim ağaçların yapraklarının alkışlarına sığındınız. ve bakınız öylesine bir vahim olay var ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz çünkü 6 aydır temel atacağınız bir temel olmadı. Atacağınız bir temel olmadığı gibi bu konuda söyleyeceğiniz bu anlamada sözünüz de yoktur" ifadelerini kullandı. "HANGİSİNİ DÜZELTEYİM BİLMİYORUM"İBB'den turizm platformu kurulduğuna dair SMS aldığını belirten Göksu, "Şimdi soruyorum size ileri biyolojik arıtma tesisinin iptal edildiği bir şehirde hangi turizm potansiyelini yükselteceksiniz siz? Şimdi Sayın Başkanın söylediklerinden hangisini düzelteyim bilmiyorum. Projenin maliyeti 1 buçuk milyar TL dedi. Maliyeti 632 milyon TL bu bir. Bu proje ağaçları kesilerek yapılacak bir alan değil spor alanı üzerine ve yerin altına yapılıyor üstü de vatandaşa açık yeşil alan olacaktı. Üçüncüsü bu proje ileri biyolojik arıtma olarak Türkiye'de ilk Avrupa'nın da en büyüğü olacaktı. Su savaşlarının konuşulduğu bir dönemde İstanbul gibi bir kentte en önemli bir yatırımı iptal etmek bu şehrin kalbine indirilmiş bir hançerdir. Bu karardan vazgeçmenizi bekliyoruz. Ama diyorsanız biz nasıl olsa AK Parti İstanbul'a bütün yatırımları yaptı, biz işin eğlencesindeyiz, PR'ındayız, konserlerinde festivallerindeyiz diyorsanız İstanbul halkı buna günü geldiğinde gereken cevabı verecektir" şeklinde konuştu.

"PROJENİN YERİ YANLIŞ"İBB Başkanı İmamoğlu, Göksu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Projenin yerinin yanlış olduğu konusunda düşüncesinin devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Yanlış bir proje. Yeri yanlış. Kapsadığı alanı yanlış. Ben Sayın Bakanın ve birkaç kişinin motivasyonun çözebilmiş değilim. Eyüp halkının Kağıthane halkının bizi alkışlayacağını görüyorum. Yapraklar bizi alkışlayacak ironisini anlayamamışsınız. Orada 77 bin metrekarelik ağaçlık alan var. Yanlış bilginiz var. O yeşil alanın tümü heba olacaktı. İGDAŞ binası yıkılacaktı. Yeni İGDAŞ binası yapılacaktı. Hem arazinin değeri, hem kapsadığı alan 1 buçuk katrilyonluk bir israfa sebep olacaktı. Yapmayacağız demiyoruz. Yapacağız. 2 tane yerimiz var. 3 de olabilir" ifadelerini kullandı. Temel atmama töreniyle ilgili eleştirilere de değinen İmamoğlu, "Ben tören yapmadım. Ders olsun diye pano astım. Halkı davet etmedim. Sadece resmi arkadaşlarımla oradayım. İbret olsun diye üzücü bir olayı anlattım. Arkasını bilemem araştırıyoruz. Tümüyle yanlış projedir" dedi. Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Meclis ardından İSKİ genel kurulunu yapmak üzere açıldı. Kurulda İSKİ tarafından getirilen teklifler de görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Meclis Perşembe günü toplanmak üzere sona erdi.

11.11.2019 - 21.05

8- İSTANBUL'DA SU ZAMMINA TEPKİ: İMAMOĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kuruluşlarından İSKİ'nin genel kuruluna sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 oranında zam gelecek. Vatandaşlar ise yeni zam haberine tepki gösterdi.İnci Yazıcıoğlu, "İmamoğlu verdiği sözü tutmalı. Siyasette verilen sözler tutulmalı. Suyu ucuzlatacağını, gençlere iş sahası açacağını söyledi. Verdiği sözlerde durmalı. Yağmur da yağmadı su sıkıntısı var. Allah'ın suyuna bu kadar da zam gelmemesi lazım" diye konuştu.Muhammet Beyazıt da, "Bir yandan su eksiliyor, bir yandan zam geliyor. Ne yapacağız? Susuz mu kalacağız? Allah sonumuz hayır etsin. Ne olacak bu milletin hali düzelecek mi, zamma karşıyız tek cümleyle" dedi.İş yeri sahibi Ömer Karakaş ise, "Her şey zam olmuş. Biz de içeceği bir buçuk liraya sattığımız zaman insanlar 'niye bu kadar zam oldu' diye tepki gösteriyor. Bence biraz düşürsünler fiyatları" ifadelerini kullandı. Yeni çıkarılan bütçe kitapçığına göre su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metre küp fiyatı, 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren 4,80 TL olacak. 11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife de aynı tarihten itibaren 7,20 TL olacak. İşyerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 aralıktan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki işyerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı 3,22 TL'ye çıkartılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat ise 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

11.11.2019 - 18.03

