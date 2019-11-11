DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

11.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:57

ÇAPA'DA KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ

Serdal ALTINTEPE-Mustafa BAKIRHAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Fatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.40 sıralarında Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kafesinde meydana geldi. Kafede masada oturan Uygur Türkü Saimait Aierken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Aierken, ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Aierken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken ilk belirlemelere göre, öldürülen Saimait Aierken'in, gümrükleme işleriyle uğraşan bir işadamı olduğu, maddi sıkıntılar içinde bulunduğu belirlendi. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan lüks cip'in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Görüntü Dökümü: ----------Olay yerinden görüntüler. -Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralının kaldırılması-Ambulansa alınması-Polis ekipleri-Olay yeri incelemeDetaylar

10.11.2019 - 21.04 - Haber Kodu : 19111025111.11.2019 - 00.06 - Haber Kodu : 191111001

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2- ÖFKELİ KARDEŞ; ABLASINI, ENİŞTESİNİ VE YEĞENİNİ SİLAHLA VURDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - KARTAL'da aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen ablası ile tartışan Cem Y., silahla ablasına, eniştesine ve yeğenine kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Olay, Orhantepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ablası ile aralarında anlaşmazlık bulunan Cem Y., konuşmak için ablasının evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki silahı ateşleyen Cem Y., ablası Burçin G.'yi kafa ve göğsünden vurdu. Cem Y., daha sonra eniştesi Serkan G. ile ablasının ilk eşinden olan yeğeni Sedef Adanur O.'yu yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Burçin G. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serkan G. ve Sedef Adanur O. ise Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDUÖte yandan, ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla yaralayan Cem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Y., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Olayın yaşandığı binanın görüntüsü-Polis ekiplerinin çalışması-Sağlık ekiplerinin çalışması-Yaralının binadan çıkarılması -Yaralının ambulansa alınması -Polise teslim olan Cem Y.'nin ekip otosu içerisindeki görüntüsü -Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler

11.11.2019 - 04.08 - Haber Kodu : 191111002

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3- BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU Kılıç Ali Paşa Cami yanında orta yaşlarda bir erkek cesedi bulundu. Yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmaları sürerken, ölüm nedeni ise araştırılıyor.Olay, Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında saat 05.30 sıralarında yaşandı. Cami görevlileri, caminin yan tarafında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken; cesedin yüzünde kesici alet yarası, elleri ve ayaklarının ise kırık olduğu tespit edildi. Ceset ilk incelemeler sonrası otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesetle ilgili, kimlik belirleme çalışmaları sürerken ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Görüntü dökümü: ------------------------------Olay yerinden detaylar-Polisten inceleme detayları-Cesetten detaylar-Genel ve detaylar

11.11.2019 - 07.41 - Haber Kodu : 191111005

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4- KAMYONA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - ESENLER Otogar - TEM Bağlantı Yolu'nda önündeki kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Otogar - TEM Bağlantı Yolu Metris Cezaevi Kavşağı'nda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Bağlantı yolundan TEM Otoyolu istikametine giden Mert Karabacak idaresindeki 17 KH 941 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona takılı kalan kamyonet bir süre kamyon ile birlikte sürüklendi. Kazanın ardından duran kamyon sürücüsü Cansel Seçkin, Mert Karabacak'ın kamyonette sıkıştığı fark ederek, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışarak ağır yaralanan Mert Karabacak'ı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabacak, ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü: ---------------------Kurtarma çalışmaları-Yaralıdan detaylar-Olay yerinden detaylar -Genel ve detaylar

11.11.2019 - 05.23 - Haber Kodu : 191111003==================

5- BEYLİKDÜZÜ D-100'DE OTOMOBİL YANDI, TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHABeylikdüzü D - 100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Ankara istikametinde bir süre trafik durdu.Yangın, saat 21.45 sıralarında, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak, kaputu açarak kontrol etmek istedi. Bu sırada motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü: --------------Cep telefonu kamerası-Otomobili saran alevler-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

10.11.2019 - 20.59 - Haber Kodu : 191110269==============

6- FUAT OKTAY TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, basın açıklaması yaptı. Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in katılımıyla, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantının ardından Oktay ve Mamin basın açıklamasında bulundu. Açıklama öncesinde, İşbirliği imza töreni gerçekleşti. Oktay, "Ticaretten yatırıma, ulaştırmada eğitime, tarımdan kültür alanına kadar geniş bir yelpazede, ticaret ve yatırım alanında 14, ulaştırma alanında 6, kültür ve turizm alanında 11, eğitim alanında 5, sağlık alanında 4, sanayi, bilim, teknoloji alanında 8, tarım alanında 7, çalışma ve sosyal güvenlik alanında 3, çevre ve şehircilik alanında 4, bankacılık ve finans alanında 2, gençlik alanında 1 olmak üzere, toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir Eylem Planını nihaileştirerek huzurlarınızda imza altına almış bulunuyoruz. Söz konusu Eylem Planı ile ikili ilişkilerimizde kaydedilen somut gelişmelerin takibini kolaylaştırmayı ve çözüm odaklı adımlar atabilmeyi hedefliyoruz" dedi. "TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İKİLİ TİCARETİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"Türkiye-Kazakistan ikili ticaret ilişkilerine çok önem verdiğini dile getiren Oktay, "Orta Asya'daki en büyük ticari ortaklarımızdan birisi olan Kazakistan'la var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi ekonomik temellerle sağlamlaştırma gayesiyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sayın Başbakan Askar Mamin ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde gelinen son durumu heyetlerimiz ile birlikte istişare ederek mevcut ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye-Kazakistan ikili ticaretine çok önem veriyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 10 milyar dolar hedefini düşündüğümüzde. Bu konuda Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 10 milyar Dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için daha çok gayret göstermeliyiz" dedi.Oktay, bugün gerçekleştirilen İş Forumunda 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal işbirliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalandığını dile getirdi.

ORTAK ŞİRKET VE LOJİSTİK MERKEZLERİİki ülke arasında, ticarette maliyet ve zaman kaybını önleyecek ortak projelerin eylem planının ise, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalanacağını dile getiren Oktay, "Teknik Toplantılar neticesinde; Kara Ulaştırma Karma Komisyonu'nun iki ülke arasındaki işbirliği konularını değerlendirmek üzere, 2020 yılının Nisan ayında toplanması, Hazar Denizi geçişi ve Orta Koridor projeleri çerçevesinde iki ülkenin ortak şirketler ve lojistik merkezleri kurması, tersanecilik alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Türkiye ve Kazakistan arasındaki taşımalarda daha etkin bir şekilde kullanılması amacıyla ortak bir çalışma yapılması, İki ülke arasındaki ticarette başta gümrükler alanında işbirliği olmak üzere maliyet ve zaman kaybını önleyecek ortak projelerin hızlandırılması, Helal akreditasyon, kombine yük taşımacılığı ve yeni sinerji ortak ekonomi programı eylem planı da yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında imzalanacak anlaşmalarımız" şeklinde konuştu.

"20 ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ise konuşmasında, "İki cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantıya, bu toplantı büyük katkı sağlayacaktır. Bizler burada işbirliği protokollerini imzaladık ve birçok konuda kararlar aldık. Bizler, bugün maksatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu taşıyoruz. Günümüzde 4 bin 200'den fazla Türk iş sahasının ülkemizde olduğunu belirtmek istiyorum ve bunlar günümüzde başarılı çalışmalara imza atıyor. İlk yarıyılı değerlendirecek olursak, iş adamlarının 2018 senesiyle karşılaştırdığımızda, her yıl katlanarak ticari hacmimizin büyüdüğünü görüyoruz. Bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz toplantı kararlarıyla daha önce alınan kararların gerçekleştiğini görüyoruz. Bundan sonra daha da güzel olacağına inanıyoruz. Türkistan şehri, ruhani başkentimiz olarak daha çok gelişime ihtiyacı olan bir şehrimizdir ve bununla ilgili olarak da iş adamlarımızı burada yatırıma davet etmek istiyoruz. Birçok iş alanlarının yatırımcılara uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin önde gelen iş adamları, iş çevreleri bizler için gerekli tüm şartların sağlandığı 20 anlaşmaya imza attığımıza şahit oldular. İki ülke arasındaki iş birliği ve ticari hacmi, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz ve buna inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------- -İmza Töreni-Basın açıklaması

10.11.2019 - 21.07 - Haber Kodu : 19111025410.11.2019 - 21.10 - Haber Kodu : 191110255

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(Havadan görüntülerle) 7- TÜYAP KİTAP FUARI'NDA SON GÜN KALABALIĞI

İhsan Dörtkardeş- Halil YILMAZ – Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, İSTANBUL TÜYAP'ta düzenlenen 38'inci Uluslarası Kitap Fuarı'na son günde de ilgi yoğundu. Fuarda akşam saatlerinde büyük kalabalık oluştu.Ulaşım için özellikle metrobüsü seçenler, bölgede yapılan ikinci üst geçiti de kullandı, aşırı yoğunluk oluşmadı. Hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olan fuara özel otomobilleri ile gelenler D-100 karayolunda girişte sıkıntı çekti. Otoparkın zaman zaman yetersiz kaldığı ziyaretçi akınında akşam saatlerinde İETT metrobüs seferlerini arttırdı, izdiham yaşanmadı.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTUBinlerce kişinin katıldığı fuarda, kitapseverler yazarlarla buluştu ve kitap alışverişi yaptı. Fuara çocuklarıyla birlikte katılan iki öğretmen Gürcan Eleser ve Duygu Eleser, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nden çıkıp fuara geldiklerini belirterek, fuarın beklediklerinden daha kalabalık olduğunu ve fuardan memnun olduklarını kaydetti.

Okurlarıyla buluşmak için stantta bekleyen yazar Ebubekir Subaşı ise, TÜYAP Kitap Fuarı'nın diğer fuarlardan daha çok ilgi çektiğini söyledi. Her sene fuara katıldığını belirten 12 yaşındaki Ahmet Ünal ise "Çok seviyorum bu fuarı. Burası benim favori fuarım." dedi. Ünal, en fazla korku türündeki romanları okuduğunu dile getirirken favori yazarının Stephen King olduğunu ekledi.

Yıllardır TÜYAP kitap fuarına kitap satıcısı olarak katıldığını bildiren emekli okul müdürü Erdal Mıhçı da "Öğrencilerde şunu gördüm ki korku kitaplarına karşı zaafları var. Genelde orta düzeyde olanlar da roman alıyorlar. Kafka'nın kitaplarını daha çok alıyorlar. Kişisel gelişim kitaplarını alanların da sayısı çok.ö dedi. Yayınevlerini gezen başka bir kitapsever Ceylin Şahin ise fuarın bir yılda birden çok kez olmasını istediğini dile getirerek, korku ve bilimkurgu kitaplarını tercih ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü: --------------------Havadan görüntüler-Üstgeçitler-Fuar alanın görüntüsü--Metrobüs Tüyap durağındaki kalabalıktan görüntüler-Kitap fuarına gelip-dönenlerden görüntüler-Metrobüsten inenler ve binenler-TÜYAP ziyaretçileri-Kitaplar-Kitapseverler-Vatandaşla Röp-Kitapçılarla Röp-Genel ve detay görüntüler

10.11.2019 - 20.37 - Haber Kodu : 19111024810.11.2019 - 17.19 - Haber Kodu : 19111022110.11.2019 - 17.33 - Haber Kodu : 191110228_===================== 8- 80 USTA GAZETECİ MESLEKTEKİ ANILARINI TEK KİTAPTA TOPLADI

Haber- Kamere: Halil YILMAZ - Mertcan ÖZTÜRK İstanbul, DHAYıllarını mesleğe adamış 80 gazeteci, bir araya gelerek meslekteki anılarını "Önce biz yaşadık, gazetecilerin anıları" kitabında anlattı.Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği(UYGAD) usta gazetecilerin deneyimlerini ve anılarını, "Önce biz yaşadık-Gazeteci anıları" isimli kitapta topladı. Kitapta gazetecilerin habere ulaşma ve haberi yapma sürecindeki yaşadıkları ilginç ve heyecanlı maceralar anlatıldı. Yediveren Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinin, birbirinden ilginç anıları yer alıyor. Merakla beklenen anı kitabında 80 gazetecinin, birbirinden ilginç 120 anısı bulunuyor. 38'inci Uluslararası Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan usta gazeteciler, yazdıkları kitap hakkında bilgi verdi. GAZETECİNİN BİRİ CUMHURBAŞKANI'NA GELEN PİDEYİ YEMİŞUYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel ise çalışmanın 6 ay sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "80 gazeteci anılarını anlatıyor bu kitapta. Çok ilginç şeyler var. Kimisi apartmana tırmanmış, kimisi kılık değiştirmiş kimisi de ölümden dönmüş. Gazetecilerden birisi Cumhurbaşkanı'na gelen pideyi yemiş. Yapılan haberlerin perde arkası var. Gazetecilerin anıları kaybolmasın diye bu kitabı bastık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."UYGAD Genel Sekreteri Güngör Yavuzarslan, Yediveren Yayınları'na teşekkür ederek, "Biz yaşadıklarımızla birçok tecrübe ve hikaye edindik. Hem yeni kuşağa hem de mesleğe yeni başlayanlara ve iletişim fakültesindeki öğrencilere rehber hazırlamak istedik" dedi.Yediveren Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Alperen Bayrak ise okuyucular tarafından gelen tepkilerin çok güzel olduğunu ifade etti. Görüntü Dökümü.---------------------------TÜYAP ziyaretçileriUYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel ile röp.UYGAD Genel Sekreteri Güngör Yavuzarslan ile röp.Yediveren Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Alperen Bayrak ile röp.Gazeteci Filiz Akgün'le röp gazetecilik anısıGazeteci Nermin Ceri ile röp. gazetecilik anısıGenel ve detay görüntülerMuhabir anonsu (Halil Yılmaz)

10.11.2019 - 19.56 - Haber Kodu : 191110246

Kaynak: DHA