DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

10.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:47

AVCILAR'DA OTOMOBİL RESTORAN BAHÇESİNE UÇTU: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

Avcılar, D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolu ayıran beton bariyere çarparak taklalar atıp bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı kavşağı Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 34 VM 409 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp yolu ayıran beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Restoranın güvenlik kulübesi ve merdivenleri parçalandı. O anda kulübede olmayarak kazadan kurtulan güvenlik görevlisi durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, önlem alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: --------------------------Kazanın meydana geldiği yerKazaya karışan aracın görüntüsüPolisten görüntüRestoranın bahçesinden görüntüParçalanan kulübeden görüntüGüvenlik görevlisi ile röpAracın kaldırılmasıGenel ve detaylar

10.11.2019 - 06.39 - Haber Kodu : 191110004===============

2- SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBULSarıyer'de otomobille kafa kafaya çarpışan minibüs devrilirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Sarıyer Katar Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde Osman M.'nin kullandığı 34 VGF 84 plakalı minibüs ile Bülent T.'nin kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken Bülent T. ile Osman M. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan iki yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle polis cadde üzerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü: ------------Kazadan detaylar-Yaralıdan detaylar-Araçlardan detaylarGenel ve detaylar

10.11.2019 - 02.48 - Haber Kodu : 191110003_

======================== 3- SULTANGAZİ'DE MEVLİT PİLAVINDAN 40 KİŞİ ZEHİRLENDİ İDDİASI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, Sultangazi'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ----------Cep telefonu kamerasından -Hastanede tedavi altına alınan hastalar-Hastaneden detaylar

09.11.2019 - 22.40 - Haber Kodu : 191109207===========

4- MOTOSİKLETÇİLER ATATÜRK'Ü ANMAK İÇİN KONVOY YAPTI

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kadıköy'de toplanan bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak içi konvoy yaptı. Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

Görüntü Dökümü ------------Toplanan üyeler-Motosikletlerden detaylar-Konvoy halinde gitmeleri-Genel ve detaylar

10.11.2019 - 07.42 - Haber Kodu : 191110005=========================

5- KILIÇDAROĞLU: CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe örgütleri voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ödül töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final maçı oynandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde oynanan final maçına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve sporseverler katıldı. Mücadele başlamadan önce Sultangaziyle Beylikdüzü ilçe örgütü takım oyuncuları maça LÖSEMİ haftasına dikkat çekmek adına yüz maskeleri ile çıktı. Turnuvanın şampiyonluğu Sultangazi İlçe Örgütü oldu.

"YEREL YÖNETİMLERDE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK"Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini takdim etmek için kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, "İstanbul örgütüyle gurur duyuyorum. Onlar çok önemli başarılara imza attılar. İstanbul örgütüyle gurur duyuyoruz ama İstanbullularla da gurur duyuyoruz. Onlar bize büyük bir başarıyı tattırdılar. Şimdi çok önemli bir gelişmenin daha altına imza attık. Örgütlerimiz demokraside verdiği örneğin bir benzerini sporda da verdiler. Bir araya geldiler. Yarıştılar, birincisi de oldu sonuncusu da oldu. Dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, sporla da büyük bir başarı elde ettik. Şimdi o başarıyı ve çıtayı yukarıya taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.Dereceye girenlere madalyalarını ve imzalı voleybol topunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi.

Görüntü Dökümü: ----------------------Saygı duruşundan detaylarOyuncuların selamlamasından detaylarAtatürk konulu pankartın açılmasıMaçtan detaylarKılıçdaroğlunun konuşmasıÖdül takdimi

09.11.2019 - 19.37 - Haber Kodu : 191109193

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6- İSTANBUL'DA "GÜVEN HUZUR-6" DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat KORKMAZ Türkiye geneli "Türkiye Güven Huzur-6" asayiş denetimleri kapsamında İstanbul'da denetim yapıldı."Türkiye Güven Huzur-6" denetimleri kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalarda denetimler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimler, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 17.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği asayiş denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak, didik didik arandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDUArama noktalarından birisi de Ümraniye Balkan Caddesi oldu. Buradaki, denetimlerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünde 108 promil alkol çıktı. Hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki denetime katılan narkotik köpeği bazı araçlarda arama yaptı. Cadde üzerinde durdurulan bazı araçların sürücüleri ve yolcuların üst araması yapılıp, GBT kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü----------------------(ŞİŞLİ)-Polis kontrol noktasından genel ve yakın detaylar-Polis ekiplerinden detay görüntü-Polisin şüpheli görülen araçları durdurması-Araçlarda aramalar yapılması-Kişilerin üst araması yapılması ve gbt kontrolü yapılması-Narkotik köpeğinden detay görüntü-Polis helikopterinden detay görüntü-Genel ve detaylar (ÜMRANİYE)-Polis kontrol noktası-Polis ekiplerinden görüntü-Polisin şüpheli görülen araçları durdurması-Araçlarda aramalar yapılması-Kişilerin üst araması yapılması ve gbt kontrolü yapılması-Alkollü çıkan sürücü-Ceza kesilmesiGenel ve detaylar

09.11.2019 - 18.42 - Haber Kodu : 19110918109.11.2019 - 18.44 - Haber Kodu : 191109182

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7- AKTİVİST BURAK ÖZGÜNER'İN CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ/Kadıköy'de arkadaşının evinde hayatını kaybeden aktivist Burak Özgüner'in cenazesi adli tıptan alındı. Özgüner'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Burak Özgüner gece saatlerinde Kadıköy'de arkadaşının evinde hayatını kaybetti. Uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen Özgüner'in cenazesi, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"KISA YAŞAMINA BİR MÜCADELE SIĞDIRDI"Ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önünde Burak Özgüner'in cenazesinin çıkmasını uzun süre bekledi. Özgüner'le birlikte bir derneğin yönetim kurulunda görev yapan 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur vefat haberini üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Burak Özgüner'in iyi bir vatandaş olduğunu ifade eden Onur, "Çok üzgünüz, çok yakın arkadaşımızdı. Özellikle hayvan, çevre, insan hakları konusunda çalışan bir aktivistti. İyi bir vatandaştı, hakkını hukukunu bilen. Çok seveni vardı, kısa yaşamına bence bir mücadele sığdırdı. Görev insanıydı, çok çalışırdı. Yeni bir dernek kurduk beraber çalışıyorduk. Deneye Hayır Derneği'ni kurmuştuk. Beraber yönetim kurulu üyeliğini yapıyorduk. Gece uykusunda vefat etmiş." dedi.Ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Burak Özgüner'in cenazesi 10 Kasım Pazar Büyükdere Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMelda Onur röportajAdli tıp önünde bekleyen aile ve yakınlarıcenazenin çıkarılmasıDiğer görüntüler

09.11.2019 - 19.14 - Haber Kodu : 191109192_===========

8- BEYLİKDÜZÜ'NDE KİTAP FUARI YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHABu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle Beylikdüzü metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar metrobüse binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.TÜYAP'ta düzenlenen 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap fuarı sebebiyle metrobüs yoğunluğu yaşandı. Fuardan çıkanlar metrobüse binebilmek için turnikelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağına giden üst geçitlerde yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, özellikle yaşlı vatandaşların merdivenleri zorlanarak çıktıkları görüldü.Fuara katılan ve dönüş için metrobüs sırası bekleyen Abdullah Severengiz "Bence ek seferlerle rahatlatılabilirdi. Üstelik yarın fuarın son günü. İçeriye baktığınızda genel kitlenin gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Öğrenen kesim çok fazla. Bu dikkate alınmalıydı. Gelirken de aynı sorunlar yaşandı. Şimdi çıkış saati görüntü belli. Metrobüs harici belediye otobüsleri ile buraya takviye yapılabilirdi. O da yok. Bu sıkıntıyı hep beraber çekeceğiz. Geç gidiyoruz, ayakta gidiyoruz." diye konuştu.Yoğunluğu çok olduğunu belirten Ömer Özkul, "Dönüş çok dolu olacak. Bilmiyorum binebilecek miyiz? Belki 6'ncı 7'nci metrobüse anca bineriz" derken, Cemal İnan ise "Zaten bu her zaman böyle oluyor. Bu bugünün işi değil yılların işi. Ben İstanbul'a geldiğimde 1-2 milyondu İstanbul'un nüfusu. Şimdi ne kadar oldu belli değil. Yollar aynı yollar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-Köprülerdeki yoğunluk-Çalışmayan yürüyen merdivenden inenler-Vatandaş röportajı-Turnikelerdeki yoğunluk-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

09.11.2019 - 19.05 - Haber Kodu : 191109189==========

9- BAKIRKÖY'DE DAVULLU ZURNALI "SAHA" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -/ İSTANBUL, Bakırköy'de Zuharatbaba top sahasının belediye tarafından otopark yapılması kararına karşı çıkan mahalle sakinleri protesto gösterisi düzenledi.Zuharatbaba Mahallesi'nde bulunan Zuharatbaba top sahası olarak bilinen yeşil alanın Bakırköy Belediyesi tarafından yeraltı otoparkı ve ticari alan yapılması kararı alındı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri alanın top sahası ve deprem toplanma alanı olarak kalması talebiyle eylem yaptı. Top sahasında toplanan çok sayıda çok sayıda mahalle sakininin katıldığı davullu zurnalı eylemde, tepkilerini dile getiren sloganlar attı. "Deprem Toplanma Alanı Otopark Olamaz" yazılı pankart açan mahalle sakinleri burada kısa bir basın açıklaması da yaptı. Alanın kent belleğinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ümran Serhan, "Eylül ayı belediye meclisi toplantısında alınan kararla Bakırköy Belediye başkanına 29 yıllığına yetki verildi. Altı 4 kat otopark, üstü ticari alanlar ve özel spor alanları yapılması karar verildi. Yani burası tamamen özelleştirilmiş oluyor. Bir kamu malı olmaktan çıkıyor" dedi.Serhan, "Çocukluğumuz burada geçti, anılarımız var. Anılarımızı geçtik burası depremde sığındığımız bir alan. Deprem olunca 100'lerce kişi geliyor burada sığınıyordu. Burası deprem toplanma alanı listesine de alınmadı. Burası neden alınmadığını şimdi anlıyoruz. Mahalleli olarak biz burada imza topladık. Bu alanın deprem toplanma alanı listesine girmesini istiyoruz. Spor alanı olarak ve kamu alanı olarak kalmasını istiyoruz. Bunun için toplandık" diye konuştu. Davul ve zurnaların çalınıp halaylarında çekildiği eylem yapılan açıklamaların ardından son buldu.

Görüntü Dökümü---------------Halaylardan görüntü-Kalabalıktan görüntü-Davul ve zurnalardan görüntü-Pankart ve dövizlerden görüntü-Basın açıklaması ve röportajlar -İmza toplanması

09.11.2019 - 18.05 - Haber Kodu : 191109171

Kaynak: DHA