Dha istanbul bülten - 1

12.10.2019 08:57

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZE SAĞDAN SOLDAN ŞU ANDA TEHDİTLER GELİYOR

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Erdoğan, "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir. Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk" diye konuştu.

"KALKINMA OLMADAN HUZUR VE REFAH OLMAZErdoğan, "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır. Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz" dedi.

"MÜCADELEMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLEDİR"Erdoğan, "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir. Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor." şeklinde konuştu.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz. Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız"

Görüntü Dökümü: --------------Erdoğan'ın konuşmaları

11.10.2019 - 23.01 Haber Kodu : 19101128111.10.2019 - 23.05 Haber Kodu : 191011282

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2 - MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN ASİSTAN DOKTOR TUTUKLANDI

Haber- Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHASarıyer, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen doktor Yavuz Sümter çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yavuz Sümter, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yavuz Sümter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Sümter'in tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sümter, "kişiyi yerine geçirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "canarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı. Pişman olduğunu söyleyen Sümter'in ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü---------------------Yavuz Sümter getirilirken-Genel ve detaylar

11.10.2019 - 17.07 Haber Kodu : 191011197

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3- EYÜPSULTAN'DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ Eyüpsultan'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Takla atarak çamura saplanan otomobil hurdaya dönerken kazada 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü girişinde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre Ağaçlı Köyü istikametine giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 BFL 274 plakalı otomobil, köy girişine yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Defalarca takla attıktan sonra çamura saplanan otomobildeki 2 kişi araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç ise hurdaya döndü.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kaza bölgesinden çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri araçta bir kişi daha bulunma ihtimaline karşı otluk ve çalılık alanda uzun süre arama yaptı. Yapılan aramada başka bir yaralıya rastlanmadı. Hurdaya dönen otomobil de çekiciyle çamurdan çıkarılarak otoparka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Ambulanslardan detaylar-Otomobilden detaylar-Otomobilin uçtuğu yerden detaylar-Jandarmanın yaralı araması-İtfaiyeden detaylar -Genel ve detaylar

12.10.2019 - 02.27 Haber Kodu : 191012010

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4 - İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019/18' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi.18'inci 'Yeditepe Huzur' denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beşiktaş'ta kurulan arama noktasında 20.00'dan itibaren gerçekleşen denetimde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Çalışmalar 22.00'a kadar sürdürülecek.Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Denetimler sırasında muayenesi eksik olan bir araç, çekici yardımıyla yedi emin otoparkına götürüldü.

Görüntü Dökümü--------------BEŞİKTAŞ-Denetim yapılan caddeden detay görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Şüpheli görülen araçların durdurulması-Araçlardaki kişilerin üst araması ve GBT kontrolü yapılması-Araçların aranması-Güvenlik önlemi alan polislerden detay görüntü MALTEPE-Polis ekiplerinin araçları durdurması-Polis ekiplerinin araçları araması-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması -Polislerin kişilerin üst aramaları yapması -Denetime katılan özel harekat polisleri -Denetime katılan polis köpeğinin arama yapması -genel ve detay

11.10.2019 - 21.43 Haber Kodu : 19101127511.10.2019 - 21.47 Haber Kodu : 191011276

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5- BEYKOZ'DA SAĞLIK OCAĞINDA DEHŞET SAÇAN KİŞİ TUTUKLANDI

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA Beykoz'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldıran kişi tutuklandı.Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen A.M.S. (41), yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreterin bunun yasal olmadığını söylemesi sinirlenen A.M.S., önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Kadının yardımına yaşlı bir hasta koştu. Ancak saldırganı engellemek isteyen yaşlı adam da yumrukların hedefi oldu. Saldırgan yaşlı adamı da yumruk atarak yere düşürdü. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle saldırgan durduruldu. A.M.S. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen A.M.S. "Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü: --------Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü

11.10.2019 - 18.06 Haber Kodu : 191011223

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6 - İSTANBUL BAROSU PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLAN AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAİstanbul Barosu, kendi avukatlık deneyimi üzerine sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapması nedeniyle gündeme gelen avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında soruşturma başlattı.Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri alan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Yönetim Kurulu, avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın konuyla ilgili savunmasını aldıktan sonra Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verecek. Avukat Kaçmaz'a ceza verilip verilmeyeceğine Disiplin Kurulu karar verecek. Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesine göre, avukatların reklam yasağı bulunuyor. Yasak kapsamı ise Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "reklam yasağı yönetmeliğiyle" belirleniyor. Avukatın paylaşım yaptığı videoda ise adliyeye gelişi, mahkeme koridorlarına çalışması, duruşma sonrası yaptığı konuşması ve lüks aracıyla adliyeden ayrılışı yer alıyor.

Görüntü Dökümü--------------Avukatın sosyal medyada paylaştığı video

11.10.2019 - 19.45 Haber Kodu : 191011252

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7- BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hüseyin COŞKUN/ Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalle sakinleri paniğe kapılıp, sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Yunus Emre Mahallesi, 1094 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 17.30 sıralarında çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bağcılar ve Kocasinan itfaiyesine bağlı ekipler, alevlere merdiven aracı yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinlerinin evlerinden çıkarak sokakta itfaiyenin çalışmalarını izlediği görüldü. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü: ---------------Vatandaş cep telefonu kamerası-Olay yeri-Ekiplerin müdahalesi-Sokağa dökülen vatandaşlarGenel ve detaylar

11.10.2019 - 20.59 Haber Kodu : 191011264

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8-KARTAL'DA REFÜJE ÇARPAN KAMYONET YAN YATTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarparak, devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, D-100 Karayolu Pendik istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.Kaza Kartal, D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pendik istikametinde seyreden T.T'nin kullandığı 06 DK 7927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmnesi sonucunda refüje çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü T.T'nin kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik oluştu. Devrilen kamyonet ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü: -------------------Olay yeri-Devrilen kamyonet-Ekiplerin çalışması-Oluşan trafik-Genel ve detaylar

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9- BAKAN ERSOY İSTANBUL HAVALİMANI KÜTÜPHANESİNİ AÇTI İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve İGA iş birliğiyle, yüzlerce Nobel ödüllü kitapların da aralarında bulunduğu 2 bini aşkın esere ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hizmete açıldı. Edebiyattan çocuk oyun alanlarına yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olan kütüphanede bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödülü almış edebiyat eserlerinin bulunduğu toplam 2 bin 550 eser bulunuyor. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş katı Arındırılmış Salon'da kurulan kütüphanenin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu birlikte kestiler. Bu arada Bakan Ersoy kütüphaneye beş adet kitap hediye etti.

YOLCULAR BU KİTAPLARI UÇAKTA OKUYABİLECEKLERAçılışın ardından bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Havalimanını açılışına bir yıl kala havalimanı yönetim kurulu ve CEO'su ile birlikte bir çok proje hayal ettik ve tasarladık. Öncelikli hedefimiz İstanbul'a kadar gelip, İstanbul'a girmeden dünyanın başka bir şehrine devam eden yolculara Türkiye'yi tanıtmaktı. Bu bağlamda havalimanı ilk açıldığı günden itibaren özellikle arındırılmış bölgede Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini, denizi, kumu, güneşi ile ilgili çok yoğun bir tanıtıma başladık. Bunu iç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada ilk kez uygulanan kütüphane konsepti ile devam ediyoruz. Yolcular kitaplarını burada okuyup bırakabiliyor ya da buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye'de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz. Uçakta da sıkılmadan kitabınızı sonuna kadar okuma fırsatı vermiş oluyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN HAVALİMANINA MÜZE KURULUYOR İstanbul Havalimanı ile ilgili bakanlık olarak yeni bir projenin protokolünü tamamladıklarını ifade eden Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "Pasaportu geçtikten sonra arındırılmış sahada bin metrekarelik bir müze hayata geçiriyoruz. Bunun da yatırım ihalesini bir ay içerisinde gerçekleştireceğiz ve 2020 sezonunda hizmete sunacağız. Türkiye'ye özellikle gelip içeri girmeden yolcuları da orada kazanmak istiyoruz. İçeriğini her 6 ayda bir değiştireceğiz ve Anadolu'nun bütün değerlerinin yansıtıldığı bir konsept olacak. Havalimanın diğer mekanlarının da camekan alanlarla içinde Türkiye'nin tarihi varlıkları olan noktalar haline getireceğiz. İstanbul Havalimanına yabancı misafirlerimiz adım attığı andan tekrar çıkış yaptığı ana kadar Türkiye'nin tarihi eserleri, arkeolojisi konusunda bilgilenerek havalimanı içerisinde yürüyecekler. Bu Türkiye için önemli bir tanıtım noktası olacak"

BAKAN ERSOY'A ANLAMLI KİTAP Açılışın ardından Antalya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a, trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun'un kaleme aldığı 'Osmanlı Coğrafyası'na yolculuk' adlı kitabı takdim edildi. Bunun üzerine Bakan Ersoy, "Talihsiz bir kaza ile kaybetmiştik. Onun kitabini burada görmek beni çok mutlu etti, keyifle okuyacağım. Onun yapmak istediği bir çok proje vardı. Bakanlık olarak bunu da biz aksatmadan özellikle Doğu ve Güneydoğu ile ilgili projelerini hepsini sonuna kadar getireceğiz. Keyif ile okuyacağım" diye konuştu.

BAKANLIK PERSONELİ DE BU KÜTÜPHANEDE BULUNACAK Yurt içi uçuşlarda yolcular, üyelik koşulu ile kütüphaneden kitap ödünç alabiliyor. Okurlar ilk etapta İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü çıkışına konulacak Kitap İade Kutusuna bu kitapları bırakabilecekleri gibi, isteyenler de Türkiye'deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim etme imkanına sahip olacak. İGA tarafından yer tahsisi ile altyapının sağlandığı, 06.30 ile 23.30 saatleri arasında hizmet sunacak kütüphanede 6 Bakanlık personeli bulunacak. Görüntü Dökümü: ------------Kütüphaneden görüntüler-Açılıştan görüntüler-Bakan'ın kütüphaneyi gezmesi-Bakan Ersoy'un açıklamaları-Bakan'a kitap takdim edilmesi-detay görüntüler

11.10.2019 - 21.05 Haber Kodu : 191011265

Kaynak: DHA