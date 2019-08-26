Dha istanbul bülten -1

26.08.2019 09:09

KATLİAMI YAPAN KİŞİNİN BALKONDAN ATLAMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Murat KORKMAZ/İstanbul DHA

Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal (26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti. Annesi ile ağabeyi evde ölürken, hastaneye kaldırılan babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. En küçük kardeş ise katliam evinden kurtulmayı başardı.

Namık Kemal Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartışmaya başladı. Cinnet getirdiği iddia edilen Emre Yaşar Hayal, evde bulunan silahı alarak ilk olarak babasını vurdu.



ANNESİ'NE VE AĞABEYİNE DE ACIMADI

Babasını vurduktan sonra, ağabeyi 31 yaşındaki Haluk Hayal'i de vuran Emre Yaşar Hayal, ardından annesi İncilay Hayal'in peşine düştü. Kendisini odaya kilitleyerek kurtulmak isteyen annesini hedef alan Emre Yaşar Hayal, odanın kapısını kırıp içeri girerek 55 yaşındaki İncilay Hayal'i de kafasından vurdu.



SİLAH TUTUKLUK YAPINCA HAYATTA KALDI

Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başardı.



SİLAH TUTUKLUK YAPINCA 5. KATTAN ATLADI

Emre Yaşar Hayal, daha sonra 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne İncilay Hayal, ağabeyi Haluk Hayal'in ile 5'inci kattan kedisini atan Emre Yaşar Hayal'in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralı olan baba İlyas Hüseyin Hayal ise hastaneye kaldırıldı.

BALKONDAN ATLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olayların çıktığı anda karşı tarafta bulunan apartmandaki bir kişi, olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, evin içinden sesler gelirken, Emre Yaşar Hayal'in 5'inci katın balkonundan aşağı kendini attığı görülüyor. Daha sonra mahallelinin sokağa toplandığı, bir süre sonra sağlık ekipleri ile polisin geldiği görüyor.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Ümraniye'de şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal'in silahla öldürdüğü annesi İncilay Hayal ve abisi Haluk Hayal'in cenazeleri ile 5 kattan atlayıp yaşamına son veren Emre Yaşar Hayal'in cenazesi incelemeler sonrası morga kaldırıldı.

BABANIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olayda Emre Yaşar Hayal tarafından silahla vurularak ağır yaralanan babası İlyas Hüseyin Hayal'in yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Olay anında evden sesler gelmesi

-Katliamı yapan kişinin kendini balkondan atması

-Mahallelinin sokağa çıkması

-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenazenin kaldırılması

-Detaylar

-Emre Yaşar Hayal'in cenazesinin kaldırılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Cenazelerin çıkarılması

-Cenazenin araca alınması

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

25.08.2019 - 23.42 Haber Kodu : 190825176

26.08.2019 -01.01 Haber Kodu : 190826006

26.08.2019 - 01.04 Haber Kodu : 190826007

26.08.2019 -03.22 Haber Kodu : 190826016

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- GÜNGÖREN'DE TARTIŞTIĞI KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL

Güngören'de Hülya Ö., kocası Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bir apartmanın giriş katında dün saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 1 yıldır Kadir Ö.(36) ile evli olan Hülya Ö.(43), eşiyle sürekli şiddetli geçimsizlik sebebiyle kavga ediyordu. İddiaya göre gece birlikte alkol alan ikili, alkolün de etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma gündüz saatlerinde de devam etti.



KOCASINI BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde tartışmanın büyümesi üzerine Hülya Ö., eline geçirdiği bıçakla kocası Kadir Ö.'yü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri üzerine Kadir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kadir Ö.'nün öldüğünü belirlendi.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis kocasını öldüren ve sinir krizi geçiren Hülya Ö.'yü gözaltına aldı. Polis otosuna bindirilen Hülya Ö., polis merkezine götürüldü. Hülya Ö., aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşiyle birlikte alkol aldıklarını ve birbirleriyle tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Kadir Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Sokaktan detaylar

-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar

-Cenazenin çıkarılması

-Araca konulup götürülmesi

-Sokakta yaşanan hareketlilik



25.08.2019 -20.06 Haber Kodu : 190825155

25.08.2019 - 20.43 Haber Kodu : 190825160

25.08.2019 - 22.18 Haber Kodu : 190825167

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ESENYURT'TA YASADIŞI SANAL BAHİS OYNATILAN YERLER MÜHÜRLENDİ

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,

Esenyurt'ta yasadışı sanal bahis operasyonunda bahis oynatılan yerler mühürlendi. Gözaltına alınan Mehmet A. ve Şahin Ö. hakkında işlem başlatılırken 5 bin lira ile 25 bin lira arasında para cezası kesileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta cumartesi günü yasadışı sanal bahis oynatılan bir internet kafenin bodrum katına operasyon yapıldı. Operasyonda bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynamak için sıra bekleyen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinin ardından kumar oynattığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Yasadışı kumar oynattığı belirlenen Mehmet A. ile Şahin Ö.'nün üzerlerinde çıkan bin 380 liraya da el konuldu. Kumar oynatılan bodrum kat ve internet kafe polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mehmet A. ile Şahin Ö. ve operasyon sırasında bahis oynamak için bekleyen iki kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Haklarında idari işlem başlatılan Mehmet A. ile Şahin Ö.'ye 5 bin lira ile 25 bin lira arasında para cezası kesileceği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen ve bahis oynatılan bilgisayar kasalarına da el konulurken, ekiplerin bilgisayar kasalarını inceleme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-operasyon anı (cumartesi günü çekilen görüntüler)

Kaynak: DHA