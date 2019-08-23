DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

23.08.2019 09:29

Denize giren sahildekiler kaybolan genci arama çalışmalarına katıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize giren Bayram Demir (20) boğuldu. Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

Olay Beşiktaş İskelesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bayram Demir, biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte iskelede oturdu. Demir, bir süre sonra erkek arkadaşıyla denize girdi. Bayram Demir, boğazın sularında gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların arama ve kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yaklaşık 4 saat boyunca Demir'i aradı. Aramalar sonucu Demir'in cansız bedeni denize girdiği Beşiktaş İskelesi'nin yaklaşık 5 metre açığında bulundu. Dalgıç polisler tarafından saat 06.00 sıralarında denizden çıkarılan Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, birlikte yüzdükleri sırada Demir'in kaybolması üzerine arkadaşının kaybolduğunu haber veren kişi Demir'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Olay yerindeki ambulansa alınan kişi ambulanstaki müdahalenin ardından yeniden ayağa kalkarak çalışmaları takip etti.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın görgü tanıkları yaşananları anlatırken, 2 kişinin denize girdiğini, bir kişinin sudan çıktığını ancak diğerinin çıkamadığını söyledi. Görgü tanığı İsmail Yüce, "Biz burada oturuyorduk. 2 kişi denize girdi. Biri boğuluyordu. 'Boğuluyorum' falan dedi. Arkadaşı gitti kurtarmaya. Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Su da karanlık gözükmüyor. Biraz daldım bulamadım. Battı gitti yani" dedi. Salih Kaya da, "Biri kız üç erkek, burada üzerlerini çıkarıyorlardı. Biz de bankta oturuyorduk. İkisi denize girdi. Biraz açıldıktan sonra diğer kişi geldi. Arkadaşım içeride kaldı, ayağımı tutmaya çalıştı dedi. 3-4 dakika sonra insanlar denize girdi. " diye konuştu. Burak Deniz Akyol ise, "Bankta arkadaşlarla oturuyorduk. İki kişi denize atladı. Normal açıldılar. Dönerken biri hızlı ilerledi. Diğeri kulaç atmaya çalıştı. Arkadaşı döndü onu kurtarmaya çalıştı. Alamadı çocuk dibe battı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA