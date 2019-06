DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE FABRİKA YANGINI: 4 ÖLÜ (Geniş haber)

BÜYÜKÇEKMECE'de tekstil ve plastik malzemelerinin imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile yaralanan yabancı uyruklu 2 işçi de hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği tarafından, olayla ilgili bir açıklama yapılarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada saat 03.00 sıralarında çıktı. Bin 500 metrekarelik alana sahip tekstil ve plastik malzemeleri üreten 4 katlı fabrikanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Yangın nedeniyle gece vardiyasında olup büyük korku yaşayan işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine Beylikdüzü, Beykent, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar itfaiye ekipleri ile çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın çatısında bulunan işçileri merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 2 işçi ile 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrasında fabrikaya giren itfaiye personeli ise 4 işçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis tarafından yapılan inceleme sonucu 4 işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulan ve kaçak oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 15 işçi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

2- ERDOĞAN: BİNALİ BEY İLE BU KİŞİ MUKAYESE EDİLEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanları ile bir araya geldi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve sanatçılar eşlik etti.

"17 BİN KM BÖLÜNMÜŞ YOL İLAVE ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta Beylikdüzü'nün belediye başkanıydı şimdi CHP'nin adayı şu anda. Binali Yıldırım Bey ile bu kişi mukayese edilebilir mi? Binali Bey benimle beraber İDO genel müdürü olarak görev yapmıştır. Başbakan oldum, milletvekili olarak benimle beraber Ankara'ya geldi ve Ulaştırma Bakanı. Kendisine görevini verdim ve Ulaştırma Bakanı olarak devam etti. Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 km bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede bunun üzerine biz 17 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bunu da yöneten Binali Yıldırım Bey oldu." dedi.

"İSTANBUL'U YÖNETMEK İÇİN KİMİN HAZIRLIĞI, PROJESİ, BİRİKİMİ OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Erdoğan, "Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş insanları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler İstanbul'u yönetmek için kimin hazırlığı, projesi, birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin sorumluluğunun, İstanbul'un emanetini layıkıyla taşıyabileceği aday bellidir. Bu noktada ben sizin basiretine ve ferasetine güveniyorum. İstanbul'un geleceği en isabetli kararı, özellikle geleceğine yönelik vereceğine yürekten inanıyorum. Sizlerden ricam çevrenizde CHP'ye, İYİ Partiye, Saadet Partisine veya diğerlerine oy veren vatandaşlarımız varsa İstanbul'un istikbaliyle ilgili kanaatlerinizi onlarla da paylaşmanızdır." diye konuştu.

3- ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.

4- KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN EYÜPSULTAN'DA ORTAK MİTİNG

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer ve Eyüpsultan'da miting yaptı. Eyüpsultan mitinginde İmamoğlu'na eşlik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 23 'ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı temelinden sarsacak. Çünkü biz demokrasi istiyoruz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Sarıyer Meydanı'nda miting yaptı. İmamoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Meydanda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Millet adına sorumluluk üstlendik. Seçimi kazanmak sadece bir başlangıç. Esas olan hizmet üretmek. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Hepimizin büyük sorumlulukları var bütün belediye başkanları olarak çok güzel işler başaracağız. Göreceksiniz yerel yönetimde yeni nesil anlayışla kızlarımıza, oğullarımıza, gençlerimize pırıl pırıl bir gelecek hazırlayacağız. Bu toplumda bağıranlara çağıranlara son artık, millete haddini bildirenlere son artık. Milleti kucaklamaya, barıştırmaya, kucaklaştırmaya geliyoruz. Biz milli iradenin en güzel neticesini elde edeceğiz ve bu süreci başlatacağız. Sizden istediğim herkese gülen yüzle selamımı iletin" dedi.

"KALDI ÖNÜMÜZDE SADECE 1 GÜN"

Ekrem İmamoğlu, Sarıyer programının ardından Eyüpsultan'a geçti. İlçe meydanında yapılan mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Mitingde ilk sözü alan Ekrem İmamoğlu, "Güzel insanlar, derin bir felsefenin, derin bir şehrin, binlerce yıllık tarihin göbeğindeyiz. Bu şehir kolay var olmadı. Bu şehrin maneviyatı, bu şehrin inançları, bu şehrin insanları, biriktirdikleri kolay var olmadı. İşte bu ahlakla bu şehri yöneteceğiz. Tarihine olan sorumluluğu ile geleceğine doğasına, suyuna olan sorumluluğumuzla yöneteceğiz. Kaldı önümüzde sadece 1 gün. Yarın son gün, herkes çevresinde kim varsa, çevresindeki insanları arayıp tatilden dönmüş mü, sandığa gitmiş mi kontrol edecek" ifadelerini kullandı.

"AYIN 23'ÜNDE BİR DESTAN YAZACAĞIZ"

Ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirinceye kadar her zaman her ortamda, her türlü mücadeleyi yapacağız. Beraber ayın 23 'ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı temelinden sarsacak. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. Çünkü biz hak istiyoruz, çünkü biz hukuk istiyoruz, çünkü biz adalet istiyoruz. Geçen seçimlerde Ekrem başkana oy vermeyen veya sandığa gitmeyen bir kişiyi bulacaksınız." ifadelerini kullandı.

5-İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ŞİLE'DE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şile'de açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener, Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener daha sonra burada açıklama yaptı. Akşener, "Şileliler bugünü saymıyorum. Yarından sonra İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını, elinden mazbatası hukuksuzlukla, adaletsiz bir şekilde alınan İBB başkanımızı yeniden seçmek için Pazar günü sandığa gideceğiz. Sandıkları öyle bir patlatacağız ki çamura yatanlar mızıkçılık yapamayacak. Büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu kardeşimi yani ikinci kez tekrar seçeceğiz inşallah." dedi.

Akşener, "Bugün karşınızda İYİ Parti Genel Başkanı kimliğimle bulunmuyorum. Üsküdar'da ikamet eden, İstanbul'da oy kullanan ve zarfa koyduğu 4 evrakın 3'ü kabul görmüş birisi Ekrem İmamoğlu'nu seçtiğim için kabul görmemiş bir seçmen olarak hakkımı ve hakkımızı aramak için karşınızdayım. Dolayısı ile 39 ilçeye sadece Meral Akşener kimliğimle kimi demokrasi çadırlarımızı ziyaret edip bu şekilde hemşerilerimizle bir araya gelmek kaydıyla, kimi zaman esnaf kardeşlerimizle el sıkışarak, kimi zamansa apartman zili çalarak bu seçimde hakkımı arıyorum. Ekrem İmamoğlu kardeşim 31 Mart seçimlerine giderken sadece Millet İttifakı'nın adayıydı. Yeniden İBB başkanı seçilecektir" ifadelerini kullandı.

6- OTOGARDA SEÇİM HAZIRLIKLARI

Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi, oy kullanmak için İstanbul'a dönüşler başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşması beklenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin 23 Haziran'da otogara ortalama 2 bin 500 otobüsün giriş, çıkış yapacağını söyledi.

Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için şehir dışında olanların, İstanbul'a dönüşleri başladı. Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşması beklenirken, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin otogardaki durumla ilgili bilgi verdi. İlgin, "Bayram dönüşü İstanbul'a gelişlerde büyük bir yoğunluk yaşanacağını önceden bildiğimiz için daha önce Ulaştırma Bakanlığı bize ek seferler için, 'mahalle ve sokak aralarında tekniği belirsiz araçlar kullanılmasın' diye Ulaştırma Bakanlığı'nın izin verdiği teknik özelliklere sahip D2 belgeli araçların izinli olarak 30 Mayıs- 11 Haziran tarihleri arasında kullanılmasının izni verilmişti. Seçimin yenilenmesiyle birlikte bakanlığa 11 hazirandan itibaren geçerli olmak kaydıyla 26 haziran tarihine kadar bu iznin uzatılması talebinde bulunduk. Ulaştırma Bakanlığı'ndan, turizm araçlarındaki teknik özelliği tamam olan ve Ulaştırma Bakanlığı'nca taşıma yetki belgesi verilen otobüslerin, tarifeli seferlerde de kullanılmasının iznini istedik. Bu izin bize Ulaştırma Bakanlığı tarafından verildi." dedi.

"2 BİN 500 OTOBÜS İSTANBUL OTOGARINA GİRECEK VE ÇIKACAK"

İlgin şöyle devam etti:

"İstanbul'a gelişlerde bütün seferler, dolu. İstanbul'dan tatil yörelerine gidişlerde otobüsler boş. Otogarlarda tabelası asılı bulunan, yazıhanesi olan firmalara yönelin. Çünkü bu yoğunluktan fırsat bulup teknik özelliği yetersiz, taşıma yetki belgesi olmayan, otogarlardan kalmayan, mahalle ve sokak aralarında özellikle hemşeri gruplarının olduğu yerlerde korsan ve ucuza bir takım taşımalar yapılıyor. Bunlar 'seyyar bomba' gibi. Ne zaman nerede hangi dağda devrileceği, kaç kişi öleceği belli değil. 20-25 gün önce Ulaştırma Bakanlığına 11 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında bizim 8 bin 500 civarı kayıtlı aracımız var. Bunların yetmeyeceğini bildirdik. Yaklaşık 10-15 bin daha araca izin verilmesini istedik. 23 Haziran'da ortalama 2 bin 500 otobüs İstanbul Otogarına girecek ve çıkacak. Normal zamanlarda 1500-1700 arasıdır."

7- ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAZA: 2 YARALI

Esenyurt TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Esenyurt Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt TEM bağlantı yolu Esenyurt Gişeler istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ACS 216 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan 34 KG 3696 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sağ şeritteki 34 FC 4119 plakalı panelvan minibüse çarptı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Esenyurt Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

