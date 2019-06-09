DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BEŞİKTAŞ'TA KORKUNÇ KAZA: 3'Ü ÇOCUK 4 ÖLÜ; ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Hüseyin COŞKUN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Beşiktaş TEM Otoyolunda, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün, önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Makas atarak kazaya yol açtıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yardım ettikleri belirlenen 2 kişi olmak üzere 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Polis bu kişileri arıyor.

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edildi. Seyhan Akçil Özçelik ile 2 çocuğunun cenazelerinin Muş'a, Yusuf Eray'ın cenazesinin ise Bitlis'e götürüleceği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdülsamet T. olduklarını tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.

EVDE KANLI TİŞÖRT BULUNDU

Şüphelilerin kazanın ardından Bahçeşehir'de bulunan bir eve gittikleri ortaya çıkarıldı. Bu eve yapılan baskında şüphelilerin arkadaşları olduğu belirlenen Fatih İ. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 1 tabanca, 26 fişek ve PTS görüntülerinde şüphelinin olay anında üzerinde olan kanlı tişörtü ele geçirildi.

MAKAS ATAN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ DE SABIKALI

4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, ruhsatsız silah, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs suçlarından kaydı poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Nitelikli yağma suçundan aranması bulunan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdülsamet T.'nin de, nitelikli yağma, yağma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, ruhsatsız silah, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama suçlarından kaydı polis kaydı olduğu anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK görüntü:

-Şüphelilerin fotoğrafları

ÖNCE GEÇİLENLER

-Kazadaki yaralılardan görüntüler

-Yerde yatan yaralılardan detaylar

-Yaralanan çocuklardan detaylar

-Vatandaşlardan polis ve sağlık görevlilerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Cenazelerin Adli Tıp'tan çıkarılışları

-Genel ve detaylar

08.06.2019 - 05.18 - Haber Kodu : 190608018

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2- LÜLEBURGAZ'DA GAZDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.

Lüleburgaz'da kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı, kendi imkanları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geldi. Zehirlenenlere müdahale eden doktor da zehirlendi. Bunun üzerine hastanenin acil servisi karantinaya alındı. Olayın ardından 2 hurdacı ve 1 doktor, gecenin ilerleyen saatlerinde özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri eşliğinde ambulansla Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karantina Merkezi'ne getirildi. 3 kişi burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanslardan detaylar

-Zehirlenen hastadan detaylar

-Özel kıyafetli görevlilerden detaylar

-Genel ve detaylar

09.06.2019 - 03.38 - Haber Kodu : 190609015

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3- JANDARMADAN İSTANBUL TRAFİĞİNE HAVADAN DENETİM

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram tatili dönüşü kent trafiğini havadan denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bayram dönüşünde çalışmalarını sürdürdü. Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile Çekmeköy Riva'da yapılan Jandarma asayiş uygulama noktası ve genel kent trafiği havadan denetlendi. Jandarma trafik timleri, jandarma asayiş timleri ile motorlu asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemli araç drone, takbul gözlük, karekod cihazı ve jandarma köpek unsurları görev aldı.

Görüntü dökümü

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-Helikopterin gelişi

-Helikopterin havalanışı

-Helikopter içinden genel ve detaylar

-Helikopterden yapılan denetim çekimleri

08.06.2019 - 18.15 - Haber Kodu : 190608141

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4- ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI KAVGA KAMERADA

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bir otomobil ile minibüsün karıştığı kaza sonrası iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada bir kişinin sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında İstanbul Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki minibüs ile otomobil arasında hasarlı kaza oldu. Kaza üzerine her iki araçtaki kişiler, birbirleriyle tartışıp kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişinin karşı gruba sopayla saldırdığı görüldü.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı o sırada oradan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapısı açık minibüsün içindekiler ile dışındakiler arasındaki kavga görülüyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve bir kişinin karşı gruba sopayla saldırdığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüsü

-Kapıları açık minibüsteki kavga

-Tekme ve yumrukların havada uçuşması

-Bir kişinin sopayla saldırması

Detaylar



08.06.2019 - 21.28 - Haber Kodu : 190608168

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5- BEYKOZ'DA RESTORAN YANGINI SONRASI İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Beykoz Riva Yolu üzerinde bulunan 2 katlı et mangal restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken restoranın sahibi ile kardeşi arasında kavga çıktı. Kavgada iki kardeş yumruk yumruğa birbirlerine girerken sürekli küfürler savurdu. Önce vatandaşlar ardından polisin müdahale ettiği kavga kameraya yansıdı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Ali Bahadır Köyü Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı et mangal restoranının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Bozhane itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında restoran sahibi Ömer S. ile kardeşi Mahmut S. arasında kavga çıktı. İddiaya göre; Mahmut S. yangının ardından olay yerine gelerek ağabeyi Ömer S.'ye restoranda hakkı olduğunu söyledi. Restoranın kendisine ait olduğunu ve tapusunun kendi adına olduğunu belirten Ömer S. ile kardeşi Mahmut S. arasında kavga çıktı. Kavgada iki kardeş yumruk yumruğa birbirlerine girerken sürekli küfürler savurdu. Önce vatandaşlar ardından polisin müdahale ettiği kavga kameraya yansıdı. Ekiplerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Restorandan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Kavgadan görüntü

-birbirlerine yumruklar savurmaları

-Vatandaşların araya girmeye çalışması

-Yaşanan itişmeler

-Polis ekiplerinin gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

08.06.2019 - 18.17 - Haber Kodu : 190608142

Kaynak: DHA