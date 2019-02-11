Dha İstanbul Bülten - 1

(havadan görüntülerle)

1- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIM

Ramazan EĞRİ - Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'na yıkımına başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı 18.45 sıralarında gerçekleştirilmeye başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden yıkımdan görüntüler

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2- KARTAL'DA YIKIMI BAŞLANAN 10 KATLI APARTMAN SAKİNİ KONUŞTU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına başlandı. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra ara verilen yıkımın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Yeşilyurt Apartmanının çökmesinin ardından, çökme tehlikesi olduğu belirlenen 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Apartman sakinlerinin itfaiye asansörüyle çıkıp sadece değerli eşyalarını almalarına izin verilmişti.

Yunus Apartmanı sakinlerinden Şükriye Durmaz "Burada ben 4 yıldır oturuyorum. Binada güvende olduğumu zannediyordum. Meğerse bir bombanın üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yokmuş. Bundan bir ay önce binada toplantı yapılmıştı. Diğer komşular tarafından dille getirildi. Binamızın kolanlarında 'çatlaklar falan var' dediler. Şimdi yan binamız yıkıldığı için bizim binamızın hasarı daha da çok oldu. Belki de bizim binada birlikte yıkılacaktı, daha da bir faciaya olacaktı. Çok üzgünüz yandaki komşularımızdan 21 kişi öldü. Yaralılar var. Çok üzgünüm ben tek başıma yaşıyorum. Burası zaten 3 kat için ruhsat vermişler. Bende 9 katta oturuyordum. Bugüne kadar iyiydik ama Çarşamba günü yaşanan olay hepimizi mahvetti. Şuanda çok üzgünüz binamız yıkılıyor ama biz sadece izliyoruz. İçeriye girip değerli şeylerimizi almak için bir 5 dakika zaman verdiler. Bütün anılarımız resimlerimiz hatıralarımız kaldı. Çok üzgünüz ama tabi diğer apartman çökünce ölenler olunca biz şükür ediyoruz. Bunun için de çok üzgünüz yani diyecek bir şey yok çok üzgünüz"dedi.

Ekiplerin yıkım çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-10 katlı binadan detay

-Şükriye Durmaz ile röp.

-Genel ve detaylar

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3- BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI KAVGA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma Çıktı. İçeride başlayan tartışma dışarıda da bir süre devam etti. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahlar konuştu. Bir kişinin silahla yaralandığı olayın ardından, silahı ateşleyen saldırgan olay yerinden otomobille kaçtı. Yaralanan kişi, özel bir araçla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması

-Olay yerine gelen ambulanslar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Gece kulübünün önündeki kalabalık

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

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4- BAHÇELİEVLER'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de Irak uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında kiracı olarak kalan Irak uyruklu Muhammed Anwer, bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. 3 gün önce komşuların koku şikayeti üzerine ev sahibi ile birlikte eve gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca, Anwer'in babasına ulaştı. Babasının çocuklarının yanında olduğunu belirtmesi üzerine polis evden ayrıldı.

Koku'nun şiddetinin artmasıyla ev sahibi Anwer'in babasını tekrar arayarak, evi gelip kontrol etmesini söyledi. Anwer'in amcası akşam saatlerinde eve geldiğinde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Anwer'in cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"APARTMANDAN KOKU GELİYOR DİYE POLİSE HABER VERDİLER"

Mahallede esnaf olduğunu söyleyen Engin Çalık, "Ölen arkadaşın ailesi burada yoktu, tatilde Irak'a gitmişti. Çocuk evde yalnız kalıyordu. 19 yaşlarında bir çocuktu. 3-4 gün önce apartmandan koku geliyor diye polise haber verdiler. Ev sahibi ile polis kapıyı açmaya çalıştılar, Cumartesi geleceklerini söyledi çocuğun ailesi. Bugün de ailesi Irak'tan gelince, akşam beş sıralarıydı kapıyı açtılar. Bağırış çağırış oldu. Sonra polis geldi, evde ölü bulundu çocuk. Ölüm sebebi nedir kimsenin bilgisi yok şu an. Ben esnafım Tekin Sokak'ta. Kendisini tanıyorum, müşterimizdi. Pek dükkana girip çıkmazdı. Kardeşleri daha çok geliyordu. Taksim'de bir kafeteryada garsonluk yapıyor diye biliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmandan görüntü

-Daireden görüntü

-Röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA