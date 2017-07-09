Dha İstanbul - Bostancı'da Toplananlar Maltepe'ye Yürüyüşe Geçti

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



Bostancı'da toplanan gruplar saat 14.30'da Maltepe Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.



Ellerinde 'Adalet' yazılı pankartlar bulunan, 'Adalet' yazılı tişört giyen gruplar saat 13.00'den itibaren Bostancı'da toplanmaya başladı. Kalabalık burada bir süre 'Hak, hukuk, adalet' şeklinde slogan atıp marşlar söyledi. Saat 14.30'da yaklaşık 2 bin kişi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün mitingle 'son bulacağı Maltepe Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.



Görüntü Dökümü:



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-Deniz yoluyla Bostancı'ya gelenler



-'Adalet' yazılı tişört ve pankartlar



-Kalabalığın marş söylemesi



-Kalabalığın slogan atması



-Kalabalığın yürüyüşe geçmesi



-Genel ve detaylar