Dha İstanbul - Bonzai Satıcılarına Yönelik Helikopter Destekli Operasyon: 32 Gözaltı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA



İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bonzai satıcılarına yönelik Fatih'te Mevlanakapı ve Yedikule bölgelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Helikopterle havadan da destek verilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile 2 silah ve 40 mermi ele geçirilirken, 32 kişi de gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te Mevlanakapı ve Yedikule bölgelerinde bonzai satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona özel tim ve helikopter de havadan destek verdi. Operasyona kapsamında polis ekipleri Şehremini Mahallesi Yayla Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi eski eve baskın yaptı. Operasyon sırasında özel tim polisleriyle eve baskın düzenlerken diğer polis memuru ise evinin penceresinden girdi. Evde uzun süre arama yapıldı. Polis ekipleri Mevlanakapı Mahallesi Aynalı Bakkal Sokağı'nda bulunan 4 katlı binanın bodrum katına da operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar esrar ile bonzai ele geçirildi.



EV SAHİBİ VE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Yayla Caddesi bulunan 2 katlı tarihi eski evde polis ekiplerinin aramaları sürerken ev sahibi evde arama yapılmasına tepki gösterdi. Polise ve ev sahibinin arasında yaşanan diyalog ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(YAYLA CADDESİ)



Polisin operasyon yaptığı adres



Özel tim ve narkotik polisinin adrese baskın düzenlemesi



Polis helikopterinden görüntü



Polis ve ev sahibi arasındaki ilginç diyalog (01.17 dk.)Özel tim polisinin önlemi



Genel ve detaylar



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(AYNALI BAKKAL SOKAĞI)



Polisin operasyon yaptığı adres



Özel tim ve narkotik polisinin adrese baskın düzenlemesi



Özel tim polisinin önlemi



Genel ve detaylar