DHA İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM OYUNU KULLANDI (Geniş haber)

Yıldırım açıklamasında, "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek ona İstanbullular karar vermiş olacaklar. İstanbul Halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum. Biz 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşerilerimizle buluştuk. Projelerimizi anlattık. vaadlerimizi anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Eminim ki bugün konuşma sırası seçmenindir. İstanbul hemşerilerimizindir. ve onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat, rabbim İstanbulumuz için, ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın." dedi.

"BİR İSTANBULLU KARDEŞİMİZE RAKİPLERİMİZE BİR YANLIŞ YAPTIYSAK HAKSIZLIK YAPTIYSAK HELALLİK İSTİYORUM"

"Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabili" diyen Yıldırım, "Rakipler arasında da olabilir. veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize rakiplerimize bir yanlış yaptıysak haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun"

TORUNLAR AHSEN VE ERHAN İLE GELDİ

Geçen seçime torunu Elif ve Ali ile geldiği hatırlatılan Yıldırım, "Torun çok bizde. 6 torun var. Bugün Ahsen ve Erhan geldi. Diğerlerinin haberi yok. Onları atlattık. Onlar çizgi filme daldılar" dedi.

"ANADOLUDAN GELEN VATANDAŞLARIMIZA DA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu seçimde sadece İstanbul seçmeni değil Anadolu'nun her tarafından vatandaşlarımız İstanbulla ilgilendiler. Çünkü İstanbul'da tanıdıkları var akrabaları var. Onlar da bu kampanyada aktif olarak görev aldılar. Ben bu vesileyle seçimler boyunca kampanyada görev alan kampanyaya görevli katılan bütün Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. Seçimi İstanbul AK Parti İl Başkanlığı'nda takip edeceğini belirten Yıldırım, "Teşkilatlarımız, kadın kollarımız gençlerimiz kollarımız çok yoğun bir çalışma ortaya koydular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın eşi ile oy kullanması

-Torunlarının görüntüsü

-Açıklamaları

-Dışarıdaki kalabalık

-Genel ve detaylar



Kaynak: DHA

- İstanbul