Dha İstanbul - Binali Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Yanıtlıyor (1)

"İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak"

"İstanbul'daki trafik sorununu sürdürülebilir çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim"

"Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız"

"Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım"

İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

"MECLİSİN ÖNEMLİ KONUSU İMAR PLAN TADİLATI OLMAYACAK"

Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada" dedi.

"BEN GERÇEKÇİ BİR İNSANIM"

Yıldırım İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili olarak," İstanbul'da birisi dese ki; ben İstanbul trafiğini ulaşım sorununu yüzde yüz çözeceğim. İnanmayın. Böyle bir şey yok. Ben gerçekçi bir insanım. Ben neyi vaad ediyorum. İstanbul'daki trafik sorununu sürdürülebilir çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim. Bir başka değişle trafik akışı devam edecek. Sürekli 80 km olmayacak ama 25 km de olsa sürekli akacak. Durmayacak. Durma zamanını azaltacağız. Şu anda durma zamanı gün boyunca 45 dakika. Bunu 30'un altına ite kalka indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRECEĞİM"

'İstanbul için ilk ne yapacaksınız?" sorusuna Yıldırım, "Bir kere belediye başkanı olursam yapacağım en önemli iş; İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Yani İstanbul'da yaşayanlar İstanbul aidiyetini taşıması lazım. Mesela bunu İzmir yapıyor. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Ama bir buçuk sene sonra ben İzmirliyim diyor. İstanbul'dakiler Zonguldaklıyım diyor, Kastamonuluyum, Suriyeliyim diyor. Tabiki farlklı farklı yerlerden olacağız. Ona bir itirazım yok. İstanbul bizim evimiz bizim geleceğimiz. İki; İstanbul ekonomisine kafa yoracağız. İstanbul'da istihdam imkanlarının arttırılması. İstanbul'da turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Sezonun uzatılması. İstanbul imar meselelerinin karmaşadan kaostan kurtarılması. İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki yerinin daha yukarılara taşınması" şeklinde cevap verdi.

"UBER, TEKNOLOJİNİN BİZE GETİRDİĞİ BİR KONFOR"

Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi. "80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu

"KAYBETMEK İÇİN KİMSE YOLA ÇIKMAZ. KAZANACAĞIM"

Yıldırım, bir soru üzerine "Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım" dedi. Binali Yıldırım, "Kamuoyu araştırmaları mutlaka yapılıyor. 15'inci seçimime giriyorum hiçbir zaman kamuoyu araştırmalarına göre kampanya yapmadım. Bu dönemde de yapmayı düşünmüyorum. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan, en doğru anket olacaktır. Onu bekleyip göreceğiz. 'Yüzde şu kadar alacağım' demeyi oy verecek insanların iradesine saygısızlık olarak görürüm" dedi.

Kaynak: DHA