Dha İstanbul - Beyoğlu'nda Otelde Yangın (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında SPA merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanın nedeniyle otel müşterileri dışarıya çıkarıldı. Yangının çıktığı katta yoğun duman olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kapıda bekleyen müşteriler

-İtfaiye ekipleri

Kaynak: DHA