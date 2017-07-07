Dha İstanbul- Beyoğlu'nda Otel İnşaatında İş Kazası





Beyoğlu-Kasımpaşa'da bir otel inşaatında, havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı. Olay, Çatma Mescit Mahallesi, Hayratçı Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Dengesini kaybederek zemine düşen işçi Cevat Lafçı'nın yardımına, çevredeki iş arkadaşları koştu. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri koştu.



Paravanla kapatılmış inşaat sahasından çıkarılan işçi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve kolundan yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Görüntü dökümü



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Olay yeri,



İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri,



Paravanla çevrilmiş inşaat sahası,



Çevredeki işçiler - İstanbul