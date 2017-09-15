Dha İstanbul - Beyoğlu'nda Kilisede Hırsızlık (1)

Tablo ile haçı yol kenarına bırakıp kaçtılar



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne hırsız girdi. Kiliseden bazı eserleri çalan hırsızlar büyük bir tablo ile haçı, bir araca koymak isterken çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan hırsızlar bazı eserler ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Yol kenarındaki tablo ile haç



-Polisin incelemesi



-Görgü tanığı ile röp.



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