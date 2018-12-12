Dha İstanbul - Beylikdüzü'nü Beyaza Bürüyen Kar Havadan Görüntülendi -1

Dha İstanbul - Beylikdüzü'nü Beyaza Bürüyen Kar Havadan Görüntülendi -1

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı etkili oluyorSıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı.

Dha İstanbul - Beylikdüzü'nü Beyaza Bürüyen Kar Havadan Görüntülendi -1

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı bölümlerinde kar yağışı başladı. Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü;:

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-Havadan beyaza bürünen alanlar

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