DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI - 1

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Beşiktaş sahilde denizi izlerken bir anda dengesini kaybeden kadının imdanına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kadın, ambulans ile hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin kurtarma çalışması

Kaynak: DHA