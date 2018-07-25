Dha İstanbul- Bayrampaşa'da Su Baskını : Araçlar Mahsur Kaldı (1)
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHABayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Mahsur kalan araçları kurtarma çalışması
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