Dha İstanbul - Başbuğ'dan TBMM'ye Çağrı

"TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur"



İstanbul DHA



Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklama yaptı. Başbuğ, twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamada, "TBMM en kısa zamanda IKYB'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumuna karşı bir karar almalıdır. Aksi, tarihi bir hata olur" dedi.