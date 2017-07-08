Dha İstanbul -  Başbakan Yıldırım: Yollarda Adalet Aramak Olabilir. Ama Önce Adil Olacağız (1)

Başbakan Binali Yıldırım,



"Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız. Milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değil. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan salmanın anlamı yok"



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA



Başbakan Binali Yıldırım Pendik'te, Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Emekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine katıldı.



Burada konuşan Başbakan Yıldırım, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi.



Yıldırım, "Yollarda adalet aramak olabilir. Ama önce adil olacağız. Milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değil. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan salmanın anlamı yok. Ülkemizin bir yandan terörle mücadelesi amansız şekilde sürerken diğer yandan da büyüme, kalkınma, büyük hedefleri gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi.



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