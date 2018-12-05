Dha İstanbul -  Bahçeşehir'deki Servis Aracı Kazası Güvenlik Kamerasında

Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. İlk belirlemelere göre kaldırıma çıkıp takla atan araçtaki 14 kişi yararalandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerasından kaza anı

-Olay yerinden görüntüler