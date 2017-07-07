Dha İstanbul- Atatürk Havalimanı'na Vücut Tarayıcı Cihaz Kuruldu

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN /İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali pasaport kontrolü sonrası arama noktalarında vücut tarayıcı 2 cihaz hazır hale getirildi. Montajları tamamlanan tarayıcıların kısa bir sürede hizmete girmesi bekleniyor. ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılması sürecinde Atatürk Havalimanı'na getirilen cihazlar yolcunun üzerini tarayarak yoğunluk tespiti yapacak. Elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren cihazlardan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı'na konulmak üzere 10 tane aldı. Diğer cihazlar gelecek günlerde başta iç hatlarda olmak üzere diğer havalimanlarına da konacak.



Görüntü Dökümü:



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-Vücut tarayıcı cihazlardan görüntü



-Arama noktalarından görüntü



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