Dha İstanbul- Ataşehir'de Plazada Yangın (3)

Dha İstanbul- Ataşehir'de Plazada Yangın (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHAAtaşehir'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandıAtaşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.

Dha İstanbul- Ataşehir'de Plazada Yangın (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Ataşehir'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı

Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.

Binanın dış cephesi alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği plazada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

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