Dha İstanbul - Arnavutköy'de Can Pazarı Kamerada (1)
Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı.
Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman yan binaya dolunca çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar binaya yanaştırılan bir kamyonetin üstüne geçerek tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Yaşanan panik kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Mahsur kalanların kurtarılması
-Yaşanan panik
-Detaylar
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