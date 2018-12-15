Dha İstanbul - Arnavutköy'de Can Pazarı Kamerada (1)

Dha İstanbul - Arnavutköy'de Can Pazarı Kamerada (1)

Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı.

Dha İstanbul - Arnavutköy'de Can Pazarı Kamerada (1)

Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman yan binaya dolunca çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar binaya yanaştırılan bir kamyonetin üstüne geçerek tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yaşanan panik kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalanların kurtarılması

-Yaşanan panik

-Detaylar

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