DHA İSTANBUL -ALİ TEZEL SERBEST BIRAKILDI
Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL -ALİ TEZEL SERBEST BIRAKILDI - Haber

DHA İSTANBUL -ALİ TEZEL SERBEST BIRAKILDI

SOSYAL güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı.

13.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:06
DHA İSTANBUL -ALİ TEZEL SERBEST BIRAKILDI

SOSYAL güvenlik uzmanı serbest bırakıldı. 

Ali Tezel, 'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------Arşiv

13.01.2020 - 11.27 Kodu : 200113068

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler