DHA İSTANBUL -ALİ TEZEL SERBEST BIRAKILDI
SOSYAL güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı.
SOSYAL güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı.
Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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13.01.2020 - 11.27 Haber Kodu : 200113068