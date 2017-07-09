Dha İstanbul - (Aktüel Görüntülerle) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı..

Dha İstanbul - (Aktüel Görüntülerle) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı..

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi'ne katılmak için son yürüyüşüne başladı.

Dha İstanbul - (Aktüel Görüntülerle) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Son Yürüyüşüne Başladı..

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Mitingi'ne katılmak için son yürüyüşüne başladı. Saat 16: 30'da son kamp yeri Dragos'tan hareket eden Kılıçdaroğlu'na,  milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda gazeteci eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu yürüyüşün bazı bölümlerinde yaptığı gibi yine eline "Adalet" yazılı döviz taşıyor. Yaklaşık 2 km bu şekilde yüreyecek olan Kılıçdaroğlu son bir mola verip miting alanına son 1 km'yi tek başına yürüyecek. 

Görüntü Dökümü:

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Yürüyüşten detaylar

09.07.2017 - 16.54 Haber Kodu : 170709118