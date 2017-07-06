Dha İstanbul -(Aktüel Görüntelerle) Kılıçdaroğlu, Çayırova'dan İstanbul'a Girecek, Kaynarca'dan...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul ayağı belli oldu. Kılıçdaroğlu, yarın saat 11: 00 sularında İzmit İstanbul sınırında, Çayırova'daki İstanbul tabelasının önünde olacak. CHP İstanbul girişinde mola verecek. CHP Lideri, Tuzla ve Pendik teşkilatları tarafından karşılanacak. Tabela önünde basın mensuplarına poz verecek olan Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul'a giriş yapacak. E-5 boyunca yürüyecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Pendik Şifa Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında mola verecek. CHP Genelbaşkanı Tuzlaspor Stadyumu'na yakın bir bölgede yarınki yürüyüşünü tamamlayacak ve istirahate çekilecek.



KAYNARCA'DAN SAHİL YOLUNA İNECEK



Cumartesi sabah burada basın toplantısı düzenleyecek olan CHP lideri ardından Kaynarca'ya kadar yürüyüp sahip yoluna inecek. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat sahil yolunun tercih edilmesinin sebebini İstanbul trafiğini olumsuz etkilememek olarak açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını İl Başkanı Cemal Canpolat açıkladı. Hem yürüyüş hem de Pazar günü Maltepe Miting alanında gerçekleştirilecek Adalet Buluşması için bilgi veren Canpolat hazırlıkları yerinde inceledi.



DRAGOSTAN MİTİNG ALANINA SON 3 KM



Canpolat Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü Pendik Batı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nin yanında bulunan alanda öğle yemeği molası vereceğini, 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirecek yürüyüşün Kartal Dragos sahilinde sona ereceğini açıkladı. Cumartesi günü burada konaklayacak olan CHP Lideri Pazar günü son 3 km'lik yolu yürüyüp Maltepe Miting alanına ulaşacak.







FARKLI GÖRÜŞLERİ DAVET ETTİK



" Genel Başkanımız Maltepe Sahili'nde kendisini bekleyen milyonlarla buluşacak"diyen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat," Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, 25 gün önce herkes için adalet talebiyle başlattığı dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak şu ana kadar 10 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davet gönderdik. Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip sağdan sola adalet isteyen birçok siyasi parti burada olacağını teyit etti. DİSK, KESK, TMOOB ve TTB'ye bağlı yüzlerce yapı katılacak. Öte yandan ÖDP'den Saadet Partisi'ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak"şeklinde konuştu. Canpolat davet edilen grupların kendi bayrak ve flamalarını açmasına izin verilmeyeceğini alanda tek bir logonun olacağını bunda da Adalet yazılı olacağını da açıkladı.



DENİZDEN DE ULAŞIM OLACAK



İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldıracaklarını söyleyen Canpolat," Ulaşımla ilgili hiç kimse problem yaşamayacak.9 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğimiz Adalet Buluşması için bu alanda en az 1,5 milyon kişi olacak.Alana girişler saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde güvenlik amacıyla sıkı bir çalışma yapıyoruz.Genel Başkanımızın tarihi konuşmasını gerçekleştireceği sahne bu görmüş olduğunuz alanda kurulacak"dedi.



İSTANBULLULAR GEREKİRSE BURAYA YÜRÜYECEKTİR



Toplu ulaşım için talepte bulunmalarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendilerine olumlu yanıt vermediğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 69 yaşında Genel Başkanımız 25 gündür yürüyerek İstanbul'a geldiğini bütün İstanbullular biliyor. Gerektiğinde İstanbullular buraya yürümeyi tercih edecektir"dedi.



EMNİYETE TEŞEKKÜR



Güvenlikle ilgili Emniyetle koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen CHP İl Başkanı, Emniyet Müdürleri, Ankara'da Emniyet Müdür Yardımcımız son derece titiz bir şekilde, yol güzergahlarını birlikte organize ettiğimizi belirtmek istiyorum"dedi. Canpolat emniyet mensuplarına özellikle teşekkür etti. Canpolat, "Hiçbir provokasyonun yaratılmasına izin vermeyecek biçimde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güvenlik önlemleri hem emniyetin titiz çalışması hem de partililerimiz tarafından en geniş şekilde alınacak. Pazar günü 5 bine yakın partilimiz alanda görevli olacak. Buradan bir kez daha "Hayır" bloğunda yer alan; bu ülkede hak, hukuk, adalet isteyen herkesi Pazar günkü büyük buluşmaya davet ediyorum"diye konuştu.







RAKAMLARLA ADALET BULUŞMASI



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Maltepe Miting Alanında gerçekleşecek Adalet Buluşmasıyla ilgili hazırlıklar hakkında da bilgi verdi. Canpolat şunları söyledi: Sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 adet dev LED ekran ile ADALET yazılı bir pano olacak. Yarın geceden itibaren sahne kurulumu başlayacak. Buraya gelecek yurttaşlarımızın sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın muhtelif noktalarında 6 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi yer alacak.Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak.3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak. Alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak. Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan tisört, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak.1 milyon su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet TIR alanın çevresinde hazır bulunacak. Basın mensupları için şu görmüş olduğunuz alanda 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü yer alacak.



Görüntü Dökümü:



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Alandaki hazırlıklardan detay



Canpolat'ın açıklamaları



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