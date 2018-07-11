Dha İstanbul -  Adnan Oktar Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Sağlık Kontrolünden Geçiriliyor 1

Dha İstanbul -  Adnan Oktar Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Sağlık Kontrolünden Geçiriliyor 1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHAAdnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı.

Dha İstanbul -  Adnan Oktar Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Sağlık Kontrolünden Geçiriliyor 1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından  Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilenler

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