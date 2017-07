Dha İstanbul - Adalet Yürüşünde 23. Gün Tuzla'da Sona Erdi

CHPLİ ÖZEL, İBRAHİM KALIN'I YÜRÜYÜŞE DAVET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününde 19 kilometre yol kat etti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,



"Az önce polis helikopterinin 90 bin kişi olarak söylediği bir karşılama..."



"Ben çağrı yapıyorum sayın Cumhurbaşkanına yarın İbrahim Kalın'ı misafir edebilirim, CHP grup başkanvekili olarak. Herhangi bir Genel Sekreter yardımcısı olur, her hangi bir danışman olur. Gelsin bizimle birlikte yürüsün.



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününü tamamladı. Kılıçdaroğlu, bugün 19 kilometre yol kat etti.



İstanbul'a girdikten sonra Tuzla Şifa mahallesinde öğle molası veren Kılıçdaroğlu, 3,5 km daha yürüyüp Tuzla Stadyumu'ndaki kamp alanına ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün bugünkü bölümü böylece sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, karavanında dinlenmeye çekildi.



"YARIN İBRAHİM KALIN'I MİSAFİR EDEBİLİRİM"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya yolunda sarf ettiği kamu düzenini bozuyorlar sözüne tepki gösterdi. Özel, Adalet Yürüyüşü'nün bugünkü etabının bitiminde konuştu. Özel,"Ben çağrı yapıyorum sayın Cumhurbaşkanına. Yarın İbrahim Kalın'ı misafir edebilirim, CHP grup başkanvekili olarak. Herhangi bir genel sekreter yardımcısı olur, her hangi bir danışman olur. Gelsin bizimle birlikte yürüsün. ya da anons aracımızla önde yürüsün. Her 10 araçtan 9'unun desteğini görsün. İstanbul Kemal beyi öyle bağrına bastı ki, ne kamu düzeninin bozulduğu var ne trafiğin aksadığı var. İstanbul'da müthiş bir coşku var"dedi.



ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR



Gandi'nin yürüyüş rekorunu kilometre olarak kırdıklarını hatırlatan Özel,"Yarın da gün olarak rekorunu kıracağız. Gandi ile yarışıyor değiliz. Gandi bizim ilham kaynağımız. Gandi'nin bu hem çok aktif, hem çok pasif bu eylemi, CHP genel başkanına ilham kaynağı oldu. Önemli olan şu ki; hergün yeni yollarla tanıştıkları ayaklarımız. Yeni ağızlar eklenmeye başladı ağızlarımıza. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerimiz. ve yeni kabuklar çatlıyor. Yol boyunca koşup gelip 'referandumda 'evetçi'ydim ama şimdi sizinle beraberim' diyenlerin sayısı azımsanmayacak miktarda" diye konuştu.



90 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ



İstanbul'da kendilerine muhteşem bir karşılama yapıldığını söyleyen Özel,"Yola sığmayan 4-5 km uzunluğunda, 42 bin kişiyle başlayan, az önce polis helikopterinin 90 bin kişi olarak söylediği bir karşılama" dedi.



SİVAS MİLLETVEKİLİ AKYILDIZ: DURUMUM İYİ



Bu arada sosyal medyada hakkında kalp krizi geçirdiği şeklinde haberler yayılan CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız,"Sıkıntı yok. Sizlerin aracılığıyla dostlara duyuruyorum, gayet iyiyim. Kriz falan geçirmedik. Sapasağlam mücadeleye devam" diye konuştu.



YARIN SAHİL YOLUNA İNECEK



Yarın Tuzla Stadyumundan başlayacak yürüyüşte Kılıçdaroğlu, Kaynarca'dan sahil yoluna inecek. Yürüyüş, Kartal Dragos'ta sona erecek.



