Dha İstanbul - Adalet Mitingine Kucağında Ördeğiyle Gitti...

Dha İstanbul - Adalet Mitingine Kucağında Ördeğiyle Gitti...

ADALET MİTİNGİNE KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ.

Dha İstanbul - Adalet Mitingine Kucağında Ördeğiyle Gitti...

ADALET MİTİNGİNE KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ... 

Mehmet İlkay ÖZER - Hayati KILIÇ / İstanbul DHA

Maltepe'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı. Miting alanına vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek sokuluyor. 

Yanlarında getirdikleri çantaları x-ray cihazlarından geçirilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcıların üstleri aranıyor. Öte yandan bir kadın da miting alanına kucağında ördeğiyle gitti.  

Görüntü Dökümü :

---------------------

-Alana ilerleyenler

-Röportajlar

-Arama noktasından geçenler 

-Kucağında ördekle alana giden kadın 

-Genel ve detaylar