Dha İstanbul - Adalet Mitingine Kucağında Ördeğiyle Gitti...
ADALET MİTİNGİNE KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ.
ADALET MİTİNGİNE KUCAĞINDA ÖRDEĞİYLE GİTTİ...
Mehmet İlkay ÖZER - Hayati KILIÇ / İstanbul DHA
Maltepe'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı. Miting alanına vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek sokuluyor.
Yanlarında getirdikleri çantaları x-ray cihazlarından geçirilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcıların üstleri aranıyor. Öte yandan bir kadın da miting alanına kucağında ördeğiyle gitti.
Görüntü Dökümü :
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-Alana ilerleyenler
-Röportajlar
-Arama noktasından geçenler
-Kucağında ördekle alana giden kadın
-Genel ve detaylar