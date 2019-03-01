Dha İstanbul - 5 Polisin Yargılandığı Tecavüz Davasında 1 Tahliye

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih'te denetim yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) adlı kadını yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına aldıktan sonra tecavüz edip bin 400 TL'sini aldıkları iddiasıyla ilişkin 2'si tutuklu 5 polisin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanıklardan Şeref Ş. mağdurla para karşılığında cinsel ilişki yaşadığını öne sürdü. Diğer sanık polisler ise suçlamaları reddetti. Mahkeme, tutuklu sanıklardan İsmail K'nin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Şeref Ş. ve İsmail K. ile tutuksuz sanıklar Enes S., Yaşar S. ve Ahmet B. katıldı. Duruşmaya mağdur I.K. sınırdışı edildiği için katılamadı. Duruşmada, şikayetçi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

"PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİYE GİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Tutuklu sanık Şeref Ş. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay günü diğer sanık İsmail K. ile birlikte gece denetimine çıktıklarını belirtti. Aracı diğer sanığın durdurduğunu, kadının kimliği olmaması nedeniyle karakola götürmek için araca aldırdığını anlatan sanık Şeref Ş. araçta mağdurla bir müddet konuştuğunu söyledi. Sanık Şeref Ş. "Gece çalıştığını bu şekilde para kazandığını, ülkesinde geçinemediğini ve çocuğuna bakmak zorunda olduğunu söyledi. Kendisinden kimlik ibraz etmesi gerektiğini söyledim. Bana bir arkadaşının telefondan göndereceğini söyledi. Yalvardı, karakola gitmek istemedi. Ben de müsamaha gösterdim. Biz kimliğin gelmesini beklerken telsizden birkaç anons geldi. Bunun üzerine mağdur da olmak üzere o olaylara bakmaya gittik. Daha sonra Yedikule'de dinlendiğimiz bir kahve vardır. İsmail K. yemek yemek için orada indi. Ben de kadın şahsı bırakıp geleceğimi söyledim. Araca bindiğimizde bana para karşılığında cinsel ilişkiye girebileceğini söyledi. Ben de gaflette bulundum, kabul ettim. Aracı caddeye 10 metre mesafede bir yere park ettim. İlişki yaşamaya başladık. Ancak etraftan tedirgin olduğum için bir şey yapamadım" dedi.

"BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Daha sonra mağdurun kendisinden bin 500 TL para istediğini söyleyen Şeref Ş., "Bu parayı veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine beni şikayet edeceğini söyledi. Bir taksiye bindirerek evine götürmesini söyledim" dedi. Daha sonra mağdurun bir arkadaşıyla karakola gelip şikayetçi olduklarını öğrendiğini söyleyen Şeref Ş., "Bin 400 TL verirsem kadının şikayetçi olmayacağını söylediler. Ailemi, mesleğimi düşündüm. Sonra bu parayı verdim. Ancak benden ikinci gün şikayetçi oldular. Aldıkları parayı beğenmedikleri için beni şikayet etti. Herhangi bir darp ve cebir yoktur. Zorlama yoktur. Delil yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"OLAYI GÖZALTINDA ÖĞRENDİM"

Diğer sanık İsmail K. ise savunmasında, "Kadın, arabadan inmek istediğini söylemedi. Hatta ben arabada Şeref yokken, 'Bak bacım, biz sabaha kadar böyle çalışıyoruz. Sen burada in. Ev arkadaşım saat 12.00'dan sonra beni eve almaz diye söyle şefe. Karnım ağrıyor. Midem bulanıyor diye söyle. İn git arabadan' dedim. Şefe kaç kez kadını karakola götürelim' dedim. Rahatsız oldum kadının arabada bizimle dolaştırılmasından ve şefle muhabbet etmelerinden. Daha sonra yemek yemek için ben kahvehanede indim. Daha sonra şef bana, 'Kadını aldığımız yere bırakıp döneceğim' dedi. Gitti. Yarım saat geçti gelmedi. Aradım. Sıkıntı yok, geliyorum dedi. Olayı gözaltına alınınca öğrendim. Suçsuzum" dedi.

DİĞER SANIKLAR DA SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Suçluyu kayırmakla suçlanan tutuksuz sanık Enes S. de suçlamaları kabul etmediğini belirterek olayla ilgili kimsenin kendisine bilgi vermediğini söyledi. Diğer sanıklar da mağdura, erkek arkadaşının tecavüz ettiğini bildiklerini bu nedenle kadına şiddet bürosuna yönlendirdiklerini belirterek suçlamaları reddettiler.

MAĞDURUN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mağdur I.K'nın tanık olarak dinlenen arkadaşı ise "Arkadaşım para karşılığı ilişkiye girmedi. Fuhuş yapmıyor" dedi. Olay günü mağduru taksisine alıp evine götüren taksi şoförü de tanık olarak dinlendi. Taksi şoförü ifadesinde, "Mağdur benim aracıma bindiğinde ağlıyordu. Tecavüze uğradığını söyledi. Hamile kalmamak için ilaç almak zorunda olduğunu ancak parası olmadığını söyledi. Eczaneye girmeye çok utandığını söyleyerek benden onun için ilaç almamı istedi. Ben de eczaneye girip hamilelik önleyici ilaç istedim. Daha sonra evine bıraktım" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İsmail K'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, tutuklu polis Şeref Ş. hakkında "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Cinsel saldırı" suçlarından toplam 46 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer tutuklu polis İsmail K. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme" suçundan, tutuksuz üç sanığın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Suçluyu kayırma" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından değişik hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA