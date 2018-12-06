Dha İstanbul - 5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerinde arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin yurtdışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için 5 bin dolar karşılığında yeni bir hayat sundukları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü;

---------

-Operasyondan görüntüler