Dha İstanbul - 5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu (1)

Dha İstanbul - 5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAGöçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Dha İstanbul - 5 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. 

Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerinde arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi.  Şüphelilerin yurtdışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için 5 bin dolar karşılığında yeni bir hayat sundukları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü;

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-Operasyondan görüntüler

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