DHA DIŞ- Zarif: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi limiti aşıldı

DHA DIŞ- Zarif: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi limiti aşıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın, 2015 yılında İran Nükleer Anlaşması ile sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum üretiminin sınırı aştığını duyurdu.

DHA DIŞ- Zarif: Zenginleştirilmiş uranyum üretimi limiti aşıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın, 2015 yılında İran Nükleer Anlaşması ile sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum üretiminin sınırı aştığını duyurdu.
Zarif," Daha önce duyurduğumuz gibi 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum üretimi sınırını aştık" dedi.


- İran

Kaynak: DHA
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