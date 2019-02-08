Dha Dış - Yunan Parlamentosu Makedonya'nın NATO Üyeliğini Onayladı

– Yunanistan Parlamentosu, Üsküp yönetiminin NATO'ya katılım protokolünü 153 olumlu oyla onayladı.

Oylamaya katılan 294 milletvekilinden 153 milletvekili olumlu, 140 milletvekili olumsuz ve 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Komşu ülkenin katılım protokolünü hükümet partisi SYRİZA'nın 145 milletvekili ve hükümete güvenoyu veren 6 milletvekilinden 4'ü olumlu oyla onayladı. Bunlar Elena Kundura, Katerina Papakosta ve Spiros Danellis ile hükümet ortaklığından ayrılan Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisinden bugün ihraç edilen Thanasis Papahristopulos. Oylamada POTAMİ partisinin 3 milletvekili Stavros Theodorakis, Yiorgos Mavrotas ve Spiros Likudis ile KİNAL partisinden ihraç edilen Thanasis Theoharopulos da olumlu oy kullandı. Üsküp yönetimi katılım üyeliğini iki gün önce imzalamıştı, ancak üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında oylanması ve resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyordu. İki ülke arasındaki 28 yıllık isim anlaşmazlığından sonra komşu ülkenin resmi ismi Kuzey Makedonya olacak. - Chokona

Kaynak: DHA